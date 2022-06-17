Препоны доступа: что стоит за словами Киева об атаке на Крымский мост

Ожидаемые Киевом поставки вооружений из западных стран не смогут внести перелом в ход специальной военной операции на Украине, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. Они отмечают, что обещанные США ракетные системы HIMARS не будут угрожать и Крымскому мосту, который украинские политики и военные последнее время стали называть «целью номер один». 16 июня о безопасности полуострова высказались и официальные лица — пресс-секретарь президента России и глава МИД РФ. В этот же день глава ДНР Денис Пушилин предупредил: новые поставки западного оружия киевскому режиму заставят союзные войска не останавливаться на границах народной республики. А начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России предоставил новые факты о деятельности американских биолабораторий, работавших в соседней стране.

Не доставить

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 июня заявил, что, учитывая националистические настроения в Киеве, нельзя исключать, что Украина в будущем может посягнуть на российский Крым . При этом он подчеркнул, что регион надежно защищен.

— Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными и дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных, — отметил он. — О сути этих мер я говорить не могу, это все-таки вопрос к военным.

Дмитрий Песков сообщил, что российское руководство в курсе планов Киева нанести удар по Крымскому мосту.

— Что касается упоминания нашего моста, Крымского моста, украинскими военными и политиками, это [происходит] далеко не первый раз, нам об этом хорошо известно. Разумеется, подобные угрозы мы знаем и принимаем их во внимание , — отметил представитель Кремля.

Препоны доступа_5 Реактивные системы залпового огня американского производства HIMARS Фото: flickr.com

Высказался на тему Крымского моста и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

— Вы знаете, у нас все-таки армия ответственная, и все эти угрозы берутся на заметку, дыма без огня не бывает. И я убежден, что все эти планы потерпят полный крах, — заявил глава МИД в интервью телеканалу НТВ.

Планами по захвату Донбасса и Крыма за последние дни поделились несколько украинских военных. В частности, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что новая партия дальнобойных вооружений, полученная от западных стран, поможет вернуть Крым и всю территорию Донбасса. А украинский генерал-майор Дмитрий Марченко и вовсе назвал Крымский мост «целью номер один».

США уже одобрили новый пакет военной помощи Украине, который в том числе будет включать ракетные системы HIMARS дальностью порядка 80 км. О планах поставить «в больших количествах» корректируемые ракеты М31А1 для таких реактивных установок залпового огня, а также РСЗО M270 завили и в Великобритании.

Поставки Западом нового оружия Украине вынуждают войска ДНР не останавливаться на границе Донецкой республики, заявил 16 июня глава ДНР Денис Пушилин.

— Противник, получая новое вооружение, по сути заставляет нас не останавливаться на границе. Почему? Потому что мы должны обезопасить граждан Донецкой и Луганской народных республик , — сказал он.

Препоны доступа_6 Реактивная система залпового огня американского производства M270 Фото: commons.wikimedia.org

По мнению военного эксперта Дмитрия Болтенкова, киевские политики и генералы окончательно потеряли связь с реальностью.

— Совершенно непонятно, где украинские вооруженные формирования найдут силы и технику для крупномасштабных операций, — сказал он «Известиям». — На прошлой неделе украинский президент подписал закон, разрешающий посылать на фронт тероборону, — это необученные и плохо вооруженные формирования. Они не могут противостоять регулярной армии с артиллерией и авиационной поддержкой. На фронт их посылают, чтобы затыкать дыры. Такие военные решения, как правило, говорят об отсутствии альтернативы и ужасном положении дел на фронте.

Ожидаемые РСЗО HIMARS не внесут перелома — для хоть сколько-нибудь ощутимого эффекта нужны десятки и даже сотни таких установок с обученными экипажами, а у Киева их нет, подчеркнул эксперт.

— Добраться до Крымского моста у Киева тоже не получится, — добавил он. — Им дадут ракеты к HIMARS, которые не добивают до него с подконтрольной территории. Шансов доставить их ближе нет — ни по морю, ни по суше, ни с помощью авиации. Мост надежно защищен.

Фильмы из Одессы

ВФУ продолжают в военных целях использовать образовательные учреждения, сообщил 16 июня начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. В частности, только в Одессе в трех школах — № 31, № 55, № 65 — дислоцированы украинские подразделения и иностранные наемники. На подступах к школам развернуты блокпосты, оборудованы огневые позиции, размещены артиллерия и бронетехника. Школы и здания профтехучилища используются как опорные пункты также в Харькове и Николаеве.

В Лисичанске на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов по улице Красная ВФУ оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов. При этом местным жителям запрещено покидать свои квартиры, все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются.

— Кроме того, киевским режимом не прекращаются попытки провокаций с целью обвинения Вооруженных сил России в военных преступлениях и дискредитации перед мировой общественностью, — заявил Михаил Мизинцев.

Он рассказал, что 11 июня в Одессе специалистами 83 центра информационно-психологических операций ВФУ была проведена постановочная съемка результатов удара по медицинскому учреждению, якобы нанесенного ВС РФ . В качестве актеров в ней участвовали около дети человек, в том числе дети, одетые в больничные пижамы и гражданскую одежду со следами крови.

«Бук» у Речки

Российские войска 16 июня продолжили наносить удары по военным объектам Украины. Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожено два пункта управления ВФУ, станция радиоэлектронной борьбы, пусковая установка ракетного комплекса «Точка-У» и РСЗО «Ураган», сообщили в военном ведомстве.

— Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией за сутки поражено 57 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожено три пункта управления, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе Речки Сумской области, а также пункт ремонта и восстановления бронетехники в районе Харькова, — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Препоны доступа_1 Реактивная система залпового огня «Ураган» на вооружении ВСУ Фото: commons.wikimedia.org

Всего уничтожено более 280 националистов, два склада боеприпасов, пять танков и других боевых бронированных машин, шесть орудий полевой артиллерии и 11 спецавтомобилей.

Российские средства ПВО за сутки сбили штурмовик Су-25 воздушных сил Украины, семь беспилотных летательных аппаратов, ракету «Точка-У» и 21 реактивный снаряд РСЗО «Ураган».

Препоны доступа_2 Фрагмент украинской ракеты «Точка-У», сбитой ПВО ВС РФ Фото: РИА Новости

Ракетные войска и артиллерия поразили 195 районов сосредоточения войск, 34 пункта управления и 42 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений. В результате уничтожено более 200 националистов, станция радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов, шесть танков и других бронированных машин, боевая машина РСЗО «Град», четыре орудия полевой артиллерии, 18 спецавтомобилей и два пункта управления БПЛА.

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 204 самолета, 131 вертолет, 1218 беспилотных летательных аппаратов, 340 зенитных ракетных комплексов, 3569 танков и других боевых бронированных машин, 526 боевых машин реактивной системы залпового огня, 1968 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3647 единиц специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

Проект P-268

16 июня Минобороны России опубликовало новые факты о деятельности биолабораторий на Украине , которые курировало министерство обороны США. По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игоря Кириллова, в этих учреждениях изучали опасные вирусы, способные передаваться через комаров. В частности, такие исследования велись в рамках проекта P-268.

— Заявленной целью проекта является изучение вирусов, способных инфицировать комаров рода Aedes. В соответствии с техническим заданием, вирусный препарат был наработан институтом в Киеве и доставлен в США для проведения полевых аэробиологических исследований , — сообщил Игорь Кириллов.

Препоны доступа_3 Фото: Global Look Press/Markiian Lyseiko

По его словам, интерес американских заказчиков к комарам данного вида — переносчикам лихорадки денге, Зика, желтой лихорадки, — неслучаен.

— Во время последней крупной вспышки желтой лихорадки в Африке (в 2013 году) было зафиксировано 170 тыс. случаев тяжелой формы заболевания, из которых 60 тыс. закончилось летальным исходом , — напомнил генерал.

С 2015 года — начала широкомасштабного финансирования Пентагоном украинских проектов, — в Луганской и Донецкой народных республиках были зафиксированы многочисленные случаи инфекционных болезней. Например, в 2016 году заболеваемость туляремией выросла по сравнению с 2007 годом в девять с половиной раз , отметил он.

Вынес двоих с поля боя

В Минобороны России 16 июня рассказали о военнослужащих, проявивших в бою мужество и самоотверженность.

В ходе специальной военной операции прапорщик Алексей Матьков не раз под шквальным огнем противника обеспечивал бесперебойную связь своей батальонно-тактической группы (БТГ). Во время одного из артналетов противника была повреждена часть техники и линий связи. Несмотря на сильный огонь, прапорщик Матьков оперативно развернул и настроил станцию спутниковой связи, а затем вместе с экипажем обеспечил маскировку и охрану ее позиций.

— Благодаря решительным действиям и профессиональным навыкам Алексея Матькова в кратчайшие сроки в БТГ была восстановлена связь, что позволило обеспечить устойчивое управление подразделениями и разгромить противника, — отметили в военном ведомстве

Десантно-штурмовая рота сержанта Сергея Романова вступила в бой с превосходящей группой противника. Сержант Романов увидел, что двое его сослуживцев получили ранения. Он вынес их с поля боя и оказал первую медицинскую помощь. В это же время четыре националиста попытались скрытно подобраться к раненым десантникам, чтобы взять их в плен.

Препоны доступа_4 Награждение военнослужащих медалями «За боевые отличия» за проявленный героизм в ходе спецоперации на Украине Фото: РИА Новости

— Сергей вовремя заметил врага и прицельным огнем уничтожил диверсантов, — отметили в военном ведомстве.

Штурмовая группа морских пехотинцев под руководством гвардии старшего лейтенанта Ивана Коршикова занималась поиском диверсионных групп противника. В одном из рейдов, продвигаясь по ночному лесу, Иван лично нашел и уничтожил минометный расчёт. Также его группе удалось обнаружить замаскированный грузовик с оружием и боеприпасами иностранного производства.

Однажды морпехи наткнулись на подразделение противника, численно их превосходящее. Несмотря на это, они атаковали врага.

— Иван был ранен, но продолжил руководить подчинёнными. По итогам боя силами штурмовой группы Ивана Коршикова было уничтожено более 15 националистов, — уточнили в российском военном ведомстве.

Благодаря храбрым и самоотверженным действиям старшего лейтенанта Ивана Коршикова деятельность диверсантов в зоне ответственности российских морпехов была пресечена, добавили в Минобороны РФ.