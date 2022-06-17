 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
Стало известно о локализации пожара в центре Москвы на площади 250 кв. м
Мир
Макрон не исключил своего возможного визита в Россию
Авто
Мантуров заявил о выделении более 20 млрд рублей на поддержку спроса в автопроме
Наука
Двигатели «Прогресса» увели МКС от космического мусора
Авто
Путин поручил обеспечить доступные цены на легковые автомобили в России
Мир
Министр Глазьев заявил о необходимости выстраивания отношений России и Африки
Общество
В Санкт-Петербурге открыли новое здание архива РАН
Экономика
Новак заявил об отсутствии планов РФ на оплату экспорта нефти рублями
Стиль
Бриллиантовую брошь фаворитки Николая I продадут за 12 млн
Мир
Макрон призвал Украину вести диалог с Россией самостоятельно
Авто
Определены отечественные автомобили с лучшей остаточной стоимостью
/

Препоны доступа: что стоит за словами Киева об атаке на Крымский мост

Украинские генералы надеются на дальнобойное западное оружие, поставки которого уже пообещали США
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ожидаемые Киевом поставки вооружений из западных стран не смогут внести перелом в ход специальной военной операции на Украине, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. Они отмечают, что обещанные США ракетные системы HIMARS не будут угрожать и Крымскому мосту, который украинские политики и военные последнее время стали называть «целью номер один». 16 июня о безопасности полуострова высказались и официальные лица — пресс-секретарь президента России и глава МИД РФ. В этот же день глава ДНР Денис Пушилин предупредил: новые поставки западного оружия киевскому режиму заставят союзные войска не останавливаться на границах народной республики. А начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России предоставил новые факты о деятельности американских биолабораторий, работавших в соседней стране.

Не доставить

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 июня заявил, что, учитывая националистические настроения в Киеве, нельзя исключать, что Украина в будущем может посягнуть на российский Крым. При этом он подчеркнул, что регион надежно защищен.

— Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными и дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных, — отметил он. — О сути этих мер я говорить не могу, это все-таки вопрос к военным.

Дмитрий Песков сообщил, что российское руководство в курсе планов Киева нанести удар по Крымскому мосту.

— Что касается упоминания нашего моста, Крымского моста, украинскими военными и политиками, это [происходит] далеко не первый раз, нам об этом хорошо известно. Разумеется, подобные угрозы мы знаем и принимаем их во внимание, — отметил представитель Кремля.

Препоны доступа_5
Реактивные системы залпового огня американского производства HIMARS

Реактивные системы залпового огня американского производства HIMARS

Фото: flickr.com

Высказался на тему Крымского моста и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

— Вы знаете, у нас все-таки армия ответственная, и все эти угрозы берутся на заметку, дыма без огня не бывает. И я убежден, что все эти планы потерпят полный крах, — заявил глава МИД в интервью телеканалу НТВ.

Планами по захвату Донбасса и Крыма за последние дни поделились несколько украинских военных. В частности, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что новая партия дальнобойных вооружений, полученная от западных стран, поможет вернуть Крым и всю территорию Донбасса. А украинский генерал-майор Дмитрий Марченко и вовсе назвал Крымский мост «целью номер один».

США уже одобрили новый пакет военной помощи Украине, который в том числе будет включать ракетные системы HIMARS дальностью порядка 80 км. О планах поставить «в больших количествах» корректируемые ракеты М31А1 для таких реактивных установок залпового огня, а также РСЗО M270 завили и в Великобритании.

Поставки Западом нового оружия Украине вынуждают войска ДНР не останавливаться на границе Донецкой республики, заявил 16 июня глава ДНР Денис Пушилин.

Противник, получая новое вооружение, по сути заставляет нас не останавливаться на границе. Почему? Потому что мы должны обезопасить граждан Донецкой и Луганской народных республик, — сказал он.

Препоны доступа_6
Реактивная система залпового огня американского производства M270

Реактивная система залпового огня американского производства M270

Фото: commons.wikimedia.org

По мнению военного эксперта Дмитрия Болтенкова, киевские политики и генералы окончательно потеряли связь с реальностью.

Совершенно непонятно, где украинские вооруженные формирования найдут силы и технику для крупномасштабных операций, — сказал он «Известиям». — На прошлой неделе украинский президент подписал закон, разрешающий посылать на фронт тероборону, — это необученные и плохо вооруженные формирования. Они не могут противостоять регулярной армии с артиллерией и авиационной поддержкой. На фронт их посылают, чтобы затыкать дыры. Такие военные решения, как правило, говорят об отсутствии альтернативы и ужасном положении дел на фронте.

Ожидаемые РСЗО HIMARS не внесут перелома — для хоть сколько-нибудь ощутимого эффекта нужны десятки и даже сотни таких установок с обученными экипажами, а у Киева их нет, подчеркнул эксперт.

Добраться до Крымского моста у Киева тоже не получится, — добавил он. — Им дадут ракеты к HIMARS, которые не добивают до него с подконтрольной территории. Шансов доставить их ближе нет — ни по морю, ни по суше, ни с помощью авиации. Мост надежно защищен.

Фильмы из Одессы

ВФУ продолжают в военных целях использовать образовательные учреждения, сообщил 16 июня начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. В частности, только в Одессе в трех школах — № 31, № 55, № 65 — дислоцированы украинские подразделения и иностранные наемники. На подступах к школам развернуты блокпосты, оборудованы огневые позиции, размещены артиллерия и бронетехника. Школы и здания профтехучилища используются как опорные пункты также в Харькове и Николаеве.

В Лисичанске на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов по улице Красная ВФУ оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов. При этом местным жителям запрещено покидать свои квартиры, все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются.

— Кроме того, киевским режимом не прекращаются попытки провокаций с целью обвинения Вооруженных сил России в военных преступлениях и дискредитации перед мировой общественностью, — заявил Михаил Мизинцев.

Он рассказал, что 11 июня в Одессе специалистами 83 центра информационно-психологических операций ВФУ была проведена постановочная съемка результатов удара по медицинскому учреждению, якобы нанесенного ВС РФ. В качестве актеров в ней участвовали около дети человек, в том числе дети, одетые в больничные пижамы и гражданскую одежду со следами крови.

«Бук» у Речки

Российские войска 16 июня продолжили наносить удары по военным объектам Украины. Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожено два пункта управления ВФУ, станция радиоэлектронной борьбы, пусковая установка ракетного комплекса «Точка-У» и РСЗО «Ураган», сообщили в военном ведомстве.

— Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией за сутки поражено 57 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожено три пункта управления, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе Речки Сумской области, а также пункт ремонта и восстановления бронетехники в районе Харькова, — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Препоны доступа_1
Реактивная система залпового огня «Ураган» на вооружении ВСУ

Реактивная система залпового огня «Ураган» на вооружении ВСУ

Фото: commons.wikimedia.org

Всего уничтожено более 280 националистов, два склада боеприпасов, пять танков и других боевых бронированных машин, шесть орудий полевой артиллерии и 11 спецавтомобилей.

Российские средства ПВО за сутки сбили штурмовик Су-25 воздушных сил Украины, семь беспилотных летательных аппаратов, ракету «Точка-У» и 21 реактивный снаряд РСЗО «Ураган».

Препоны доступа_2
Фрагмент украинской ракеты «Точка-У», сбитой ПВО ВС РФ

Фрагмент украинской ракеты «Точка-У», сбитой ПВО ВС РФ

Фото: РИА Новости

Ракетные войска и артиллерия поразили 195 районов сосредоточения войск, 34 пункта управления и 42 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений. В результате уничтожено более 200 националистов, станция радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов, шесть танков и других бронированных машин, боевая машина РСЗО «Град», четыре орудия полевой артиллерии, 18 спецавтомобилей и два пункта управления БПЛА.

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 204 самолета, 131 вертолет, 1218 беспилотных летательных аппаратов, 340 зенитных ракетных комплексов, 3569 танков и других боевых бронированных машин, 526 боевых машин реактивной системы залпового огня, 1968 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3647 единиц специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

Проект P-268

16 июня Минобороны России опубликовало новые факты о деятельности биолабораторий на Украине, которые курировало министерство обороны США. По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игоря Кириллова, в этих учреждениях изучали опасные вирусы, способные передаваться через комаров. В частности, такие исследования велись в рамках проекта P-268.

— Заявленной целью проекта является изучение вирусов, способных инфицировать комаров рода Aedes. В соответствии с техническим заданием, вирусный препарат был наработан институтом в Киеве и доставлен в США для проведения полевых аэробиологических исследований, — сообщил Игорь Кириллов.

Препоны доступа_3
Биологическая лаборатория
Фото: Global Look Press/Markiian Lyseiko

По его словам, интерес американских заказчиков к комарам данного вида — переносчикам лихорадки денге, Зика, желтой лихорадки, — неслучаен.

Во время последней крупной вспышки желтой лихорадки в Африке (в 2013 году) было зафиксировано 170 тыс. случаев тяжелой формы заболевания, из которых 60 тыс. закончилось летальным исходом, — напомнил генерал.

С 2015 года — начала широкомасштабного финансирования Пентагоном украинских проектов, — в Луганской и Донецкой народных республиках были зафиксированы многочисленные случаи инфекционных болезней. Например, в 2016 году заболеваемость туляремией выросла по сравнению с 2007 годом в девять с половиной раз, отметил он.

Вынес двоих с поля боя 

В Минобороны России 16 июня рассказали о военнослужащих, проявивших в бою мужество и самоотверженность.

В ходе специальной военной операции прапорщик Алексей Матьков не раз под шквальным огнем противника обеспечивал бесперебойную связь своей батальонно-тактической группы (БТГ). Во время одного из артналетов противника была повреждена часть техники и линий связи. Несмотря на сильный огонь, прапорщик Матьков оперативно развернул и настроил станцию спутниковой связи, а затем вместе с экипажем обеспечил маскировку и охрану ее позиций.

— Благодаря решительным действиям и профессиональным навыкам Алексея Матькова в кратчайшие сроки в БТГ была восстановлена связь, что позволило обеспечить устойчивое управление подразделениями и разгромить противника, — отметили в военном ведомстве

Десантно-штурмовая рота сержанта Сергея Романова вступила в бой с превосходящей группой противника. Сержант Романов увидел, что двое его сослуживцев получили ранения. Он вынес их с поля боя и оказал первую медицинскую помощь. В это же время четыре националиста попытались скрытно подобраться к раненым десантникам, чтобы взять их в плен.

Препоны доступа_4
Награждение военнослужащих медалями «За боевые отличия» за проявленный героизм в ходе спецоперации на Украине

Награждение военнослужащих медалями «За боевые отличия» за проявленный героизм в ходе спецоперации на Украине

Фото: РИА Новости

— Сергей вовремя заметил врага и прицельным огнем уничтожил диверсантов, — отметили в военном ведомстве.

Штурмовая группа морских пехотинцев под руководством гвардии старшего лейтенанта Ивана Коршикова занималась поиском диверсионных групп противника. В одном из рейдов, продвигаясь по ночному лесу, Иван лично нашел и уничтожил минометный расчёт. Также его группе удалось обнаружить замаскированный грузовик с оружием и боеприпасами иностранного производства.

Однажды морпехи наткнулись на подразделение противника, численно их превосходящее. Несмотря на это, они атаковали врага.

Иван был ранен, но продолжил руководить подчинёнными. По итогам боя силами штурмовой группы Ивана Коршикова было уничтожено более 15 националистов, — уточнили в российском военном ведомстве.

Благодаря храбрым и самоотверженным действиям старшего лейтенанта Ивана Коршикова деятельность диверсантов в зоне ответственности российских морпехов была пресечена, добавили в Минобороны РФ.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022