Приемное разделение: готов ли ЕС дать Киеву статус кандидата

В ближайшее время Еврокомиссия (ЕК) объявит, стоит ли, по ее мнению, предоставлять Украине статус кандидата на членство в Евросоюзе (ЕС). По сообщениям СМИ, еврочиновники склоняются к тому, чтобы ответить на этот вопрос утвердительно. Однако итоговое решение на этот счет принимают 27 участников ЕС, из которых по меньшей мере три страны дать Украине такой статус не готовы. В России на европейскую перспективу Киева смотрят так же, как и на его стремление в НАТО: как пояснили «Известиям» в Совете Федерации, это связано с тем, что в последние годы ЕС «значительно поменял» характер своей деятельности, всё чаще используя «силовой инструментарий».

Благословение от ЕК

Евросоюз формулирует позицию о приеме Киева в свои ряды — 17 июня Еврокомиссия должна опубликовать мнение о том, стоит ли предоставлять Украине статус кандидата в ЕС. Окончательное решение на саммите 23–24 июня должны принять 27 государств-участников.

Заявку на членство в ЕС украинский президент Владимир Зеленский подписал 28 февраля, через четыре дня после того, как Россия начала военную спецоперацию. Вслед за Киевом 3 марта заявки на членство подали еще две страны, которые тоже давно стремятся в ЕС, — Грузия и Молдавия.

Как сообщило 13 июня издание Politico, члены Еврокомиссии «осознают то, какие жертвы принесли украинцы», и считают необходимым «направить президенту РФ Владимиру Путину четкий сигнал, что он потерял все возможности вернуть Украину в свою сферу влияния». В ЕК считают, что отсрочка в предоставлении Киеву кандидатского статуса сильно деморализует украинцев, поэтому вопрос надо решать как можно скорее — тем более предоставление статуса еще не означает начала переговоров, которые сами по себе могут длиться десятилетиями.

Приемное разделение Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен по иностранным делам и политике безопасности, 11 июня 2022 года Фото: Global Look Press/The Presidential Office of Ukrai

По двум другим странам еврокомиссары склоняются больше в сторону Молдавии, «где сейчас закрепилось проевропейски ориентированное правительство». Насчет Грузии чиновники уверены меньше: в последние годы, пишет издание, там наблюдается политический хаос и заметный отход от демократических стандартов.

Для предоставления стране кандидатского статуса необходимо согласие всех 27 членов Евросоюза. По информации Politico, против решения в пользу Украины выступает как минимум три государства. Если анализировать заявления участников ЕС за последние три месяца, можно предположить, что к этим странам относятся Венгрия, Германия и Нидерланды.

В России стремление Украины в ЕС, в отличие от ее желания вступить в НАТО, раньше воспринимали спокойно. Еще в начале спецоперации представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что «Евросоюз — это не военно-политический блок», поэтому «в плане вопроса стратегической безопасности эта тема лежит в другой плоскости».

Однако за 112 дней, что продолжаются боевые действия, позиция Москвы на этот счет кардинально изменилась. Так, первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью, которое он дал 12 мая изданию UnHerd News, заявил, что теперь Россия относится к членству Украины в Евросоюзе так же, как к участию в НАТО. По словам представителей РФ, это связано с трансформациями самого ЕС: как рассказал ранее в интервью «Известиям» посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, сейчас объединение «перерождается в некий придаток НАТО», «занимает ожесточенную антироссийскую позицию, поддерживает русофобию».

Приемное разделение1 Фото: Global Look Press/dpa/Michael Kappeler

— Я смотрю на эту перспективу [вступление Киева в ЕС] с большой обеспокоенностью в силу того, что в последнее время характер деятельности Евросоюза достаточно заметно поменялся, — сказал «Известиям» вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. — Если изначально ЕС задумывался как интеграционная структура, то сейчас он превращается в организацию, которая стремится выйти за пределы своей компетенции, пытаясь влиять на процессы за своими рубежами с позиции своих интересов и с использованием силового инструментария — экономического, политического и в будущем, возможно, военного. Прием Киева в ЕС — это акция, продиктованная антироссийскими устремлениями.

Цель вступить в Евросоюз и НАТО закреплена в украинской конституции с 2019 года. Но сближение Киева и Брюсселя началось гораздо раньше: с 2009 года Украина участвует в проекте ЕС «Восточное партнерство», в 2014-м стороны подписали Соглашение об ассоциации, которое углубляет их интеграцию в сферах политики, торговли, культуры и безопасности, а с 2017 года между Украиной и Евросоюзом действует безвизовый режим. После того как в 2016-м Нидерланды выступили против дальнейшего сближения с Киевом, Брюссель обозначил: соглашение об ассоциации не дает стране статус кандидата и не гарантирует его в будущем.

Вопрос цены

Вполне возможно, что европейскую перспективу Украины Владимир Зеленский в ближайшее время обсудит с локомотивами Евросоюза: 16 июня Киев могут посетить лидеры Германии, Италии и Франции — канцлер Олаф Шольц, премьер-министр Марио Драги и президент Эммануэль Макрон. Об их совместной поездке на днях сообщили несколько европейских СМИ, хотя официального подтверждения ни Берлин, ни Рим, ни Париж не дали. За время военной операции РФ на Украине это будет не первый раз, когда руководители европейских стран посещают украинскую столицу, — туда уже приезжали главы Великобритании, Евросоюза, стран Центральной и Восточной Европы.

Однако нынешний визит выходит за пределы демонстрации солидарности с украинским руководством: как сообщила 13 июня итальянская газета La Stampa, политики планируют обсудить с Владимиром Зеленским разминирование портов и разблокировку коридоров для вывоза зерна. Вероятно, только этим разговор не ограничится: в последнее время со стороны западных представителей всё чаще звучит мысль о том, что пора прекращать боевые действия и садиться за стол переговоров.

Приемное разделение2 Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Эммануэль Макрон во время визита в Румынию 15 июня заявил, что «у порога ЕС сложилась беспрецедентная геополитическая ситуация» и «возникла необходимость новой дискуссии с Украиной» — Париж, в частности, хочет обсудить с Киевом меры военной поддержки и ситуацию, связанную с зерном. Что касается прекращения огня, то «президенту Украины и другим представителям властей придется вести переговоры с Россией», сказал французский лидер, отметив: в качестве гарантов безопасности к этому диалогу должны будут подключиться европейцы.

Тремя днями ранее на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинистё в его летней резиденции Култаранта с похожим посылом выступил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он напомнил слова Владимира Зеленского о том, что конфликт «закончится за переговорным столом», и впервые — хоть и очень абстрактно — допустил уступки со стороны Киева.

«Вопрос в том, какой будет позиция Украины на переговорах. Наша задача — усилить эту позицию настолько, насколько это возможно. Мы знаем, что то, что можно достичь на переговорах, тесно связано с положением на поле боя. С помощью военной поддержки мы пытаемся укрепить их позицию за переговорным столом, за который они — я надеюсь, скоро — сядут и начнут обсуждать мирное соглашение, — сказал Йенс Столтенберг. — <…> Вопрос не в том, возможен ли мир. Вопрос в следующем: какую цену ты готов заплатить? Сколько территории? Сколько независимости? Сколько суверенитета? Сколько свободы? Сколько демократии ты готов пожертвовать ради мира?»

В Москве недавние заявления западных представителей о возможных уступках однозначного отклика и определенной оценки пока не находят.

Приемное разделение3 Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Любую риторику, которая отходит от позиции «воевать до последнего украинца», наверное, теоретически можно приветствовать, — считает Константин Косачев. — Ключевое слово «теоретически», потому что говорить, что стоит за этой риторикой, пока рано. Я бы предпочел увидеть в позициях ЕС и НАТО принципиально другие элементы — речь должна идти не о том, кто, что и кому должен уступать. Евросоюз должен обращать Украину лицом к тому внутриукраинскому конфликту, который существует на протяжении многих лет и который привел всё к нынешней печальной ситуации.

В экспертном сообществе обращают внимание на то, что риторика партнеров Киева за последнее время несколько трансформировалась.

— Официальные позиции западных стран меняются очень медленно, и какого-то принципиального сдвига мы зафиксировать не можем, — пояснил «Известиям» глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. — Но если обратить внимание на общий настрой тех людей, кого можно отнести к политической элите, то проскальзывает несколько иная тональность по сравнению с тем, что было месяц назад: всё больше сомнений в том, что Украина сможет перейти в успешное контрнаступление и ей удастся выполнить ту программу, которую она провозгласила сразу после начала конфликта.

Эксперт допускает, что возможный совместный визит германского, итальянского и французского лидеров предполагает «некий зондаж того, насколько гибка позиция Киева в отношении урегулирования». Удастся ли им ее смягчить, большой вопрос — параллельно с изменением риторики западные страны наращивают объемы военной помощи Украине, резюмировал Андрей Кортунов.

Переговоры Москвы и Киева о мире приостановились в середине мая. Российская сторона говорит, что возвращаться к диалогу не хочет Киев. Украинское руководство этого не отрицает, давая понять, что свою переговорную позицию Украина хочет укрепить на поле боя.