Уговор дарения: сможет ли ЕС передать замороженные активы РФ Украине

Для изъятия имущества лиц, попавших в санкционные списки Евросоюза, в законодательствах стран объединения нет оснований . Об этом «Известиям» сообщили в профильных ведомствах стран ЕС. В настоящий момент объединение пытается разработать общий механизм для конфискации российских активов и их передачи Украине . Законы в этой сфере в странах союза разнятся. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, ЕС, скорее всего, удастся создать единый механизм, однако из-за этого решения он сам же может столкнуться с долгосрочными негативными последствиями .

Несовершенство закона

Идею конфисковать замороженные российские активы и передать их Киеву на восстановление страны в ЕС выдвигают уже давно . 24 мая на Всемирном экономическом форуме в Давосе ее вновь повторила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Неоднократно об этом говорил и глава евродипломатии Жозеп Боррель. Тем не менее пока у ЕС нет четкого понимания, как будет осуществляться эта процедура. В настоящий момент ЕК активно занимается этим вопросом, пытаясь разработать единый механизм для всех стран-членов, законодательство которых в этой области различается.

« Наши юристы интенсивно работают над поиском возможных путей использования замороженных активов олигархов для восстановления Украины. Я думаю, что Россия также должна внести свой вклад », — заявляла Урсула фон дер Ляйен в эфире немецкого телеканала ZDF.

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О том, что возможность конфискации активов россиян в Европе будет зависеть от уголовного права стран, где они находятся, рассказал на пресс-конференции 18 мая вице-председатель ЕК Валдис Домбровскис. Некоторые европейские эксперты предупреждают, что слишком сильное упрощение процедуры ареста создаст опасный прецедент и поставит под угрозу право собственности в ЕС .

В ЕК «Известиям» своевременно не предоставили комментарий о продвижении работы по этому направлению.

Уговор дарения_2 Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе Фото: Global Look Press/Zheng Huansong

Тем временем инициативу в свои руки берут страны Прибалтики и Восточной Европы. Как выяснил недавно Reuters, Латвия, Литва, Эстония и Словакия уже подготовили письмо для министров финансов стран — членов ЕС, в котором призывают конфисковать российские активы и направить Киеву. Как указывается в письме, за счет них должна быть покрыта «значительная часть расходов» на восстановление страны, а также компенсации семьям погибших. При этом авторы письма уверены, что если законные пути конфискации российских активов найти не удастся, их «можно использовать как рычаг» и разморозить только тогда, когда Москва сама компенсирует Киеву убытки.

«Известия» направили запросы в минфины и минюсты государств — членов ЕС. В минфине ФРГ лишь процитировали главу ведомства Кристиана Линднера. В интервью Handelsblatt он заявил, что открыт к идее конфискации активов Центробанка России, отметив, что обсуждения ведутся уже на уровне ЕС и G7. При этом, по его словам, возможность конфискации частных активов нужно изучить с точки зрения закона. « Мы должны уважать верховенство закона даже в отношениях с российскими олигархами », — подчеркнул Линднер.

В минюсте ФРГ «Известиям» ответили цитатой главы ведомства Марко Бушмана. «Мы внимательно рассмотрим предложение ЕК. В то же время я бы хотел подчеркнуть: если Россия попирает закон, мы должны решительно противостоять этому, но четко придерживаясь наших стандартов верховенства права. Потому что нельзя выиграть борьбу за закон, отказавшись от него », — заявил политик.

В минюсте Австрии «Известиям» сообщили, что в данном вопросе они могут руководствоваться только положениями закона о санкциях.

— Если в поземельном кадастре или торговом реестре обнаруживаются активы, замороженные в соответствии со 2-м разделом закона о санкциях или решением ЕС, МВД страны должно будет сообщить об этих обстоятельствах в компетентный суд. После этого суд должен внести в поземельный кадастр или торговый реестр запись о том, что активы соответствующего физического или юридического лица заморожены, — объяснили в ведомстве.

В отношении счетов и имущества, по словам представителя ведомства, это осуществляется следующим образом. «Банки сверяют свои счета с санкционными списками. Счета лиц, включенных в эти списки, больше не могут быть доступны. При этом здесь речи не идет об «аресте». После публикации о санкциях в официальном журнале ЕС счета просто замораживаются», — пояснили в австрийском министерстве.

В министерстве экономики, образования и науки Швейцарии, которая также подключилась к западным санкциям против РФ, «Известиям» заявили, что закон об эмбарго в настоящий момент не дает правовых оснований для конфискации и передачи активов.

— Соответственно, для осуществления такой инициативы потребуется законодательная корректировка . В частности, должно быть гарантировано верховенство закона. В соответствии со швейцарским законодательством препятствия для конфискации активов большие, — сообщил «Известиям» официальный представитель ведомства Майкл Вутрих.

Какой ценой

В начале мая Украина оценила сумму, необходимую для восстановления страны, примерно в $600 млрд. ЕС оценивает ущерб уже в триллионах евро . Об этом заявил в интервью Reuters глава Европейского инвестиционного банка (EIB) Вернер Хойер. Как сообщал Центробанк РФ, общий объем замороженных западными странами его резервов составил около $300 млрд. Также, по данным ЕК на начало апреля, европейские страны заморозили российские активы на сумму €29,5 млрд (с учетом арестованных кораблей, вертолетов и недвижимости).

— Вероятность создания общего механизма изъятия активов в ЕС высока . Это позволит конфисковать и передать Киеву активы находящихся под санкциями лиц, а возможно, и государственные активы, включая российские резервы. В краткосрочной перспективе это выгодно ЕС, поскольку позволит оказывать помощь Украине не за счет своих налогоплательщиков, а за счет российских денег. Подать идеологически это тоже можно будет выгодно , — заявил «Известиям» программный директор клуба «Валдай» Иван Тимофеев.

Напомним, в конце апреля палата представителей США приняла закон, который позволит передать арестованные активы иностранцев на поддержку Украины. Согласно документу, Киев сможет получить средства иностранных граждан, которые якобы были получены за счет поддержки руководства РФ или незаконных действий. Хотя министр финансов США Джанет Йеллен заявила на встрече G7 18 мая, что американские законы не позволяют конфисковать арестованное российское имущество в пользу Киева.

Уговор дарения_3 Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

По словам Ивана Тимофеева, в долгосрочной перспективе этот шаг может повлечь негативные последствия для Запада. «Во-первых, это подорвет доверие инвесторов из других регионов . То есть партнеры из Китая или Саудовской Аравии могут задуматься о том, что ЕС может конфисковать и их активы», — подчеркнул эксперт.

Так, в публикации на китайском портале Global Times говорится, что США не смогут восстановить доверие иностранных инвесторов после заморозки российских активов. Издание отмечает, что решением о блокировке резервов РФ Вашингтон «подписал смертный приговор» американской финансовой системе .

Кроме того, как заявил «Известиям» Иван Тимофеев, ЕС придется учитывать, что Россия тоже не будет сидеть сложа руки, пока ее имущество и активы ее граждан конфискуют по политическим причинам.

— Москва может пойти на встречные шаги и национализировать оставшуюся собственность европейских компаний в России . Кроме того, не исключено, что может быть поднят вопрос и о компенсации конфискованных российских активов за счет украинских территорий, — считает эксперт.

В России идею изъятия ее активов уже комментировал глава МИД РФ Сергей Лавров, назвав это воровством. Дипломат заявил, что ЕС утратил свою суверенную внешнюю политику и «стал полностью солидарен с линией, которую диктуют США». Заместитель министра Александр Грушко назвал эту идею разрушением самой основы международных отношений, сравнив складывающуюся ситуацию в мире с «законом джунглей». В ответ на намерения США конфисковать российские активы спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее предлагал изымать бизнес-активы из недружественных стран.