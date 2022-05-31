За месяц май: ЕС готов принять шестой пакет санкций против РФ

Выручка России от экспорта нефти вряд ли сильно упадет из-за объявленного Евросоюзом эмбарго . Об этом «Известиям» заявили в профильном комитете Госдумы, отметив, что Москва активно занимается диверсификацией поставок. В ночь на 31 мая лидеры стран Евросоюза согласились на частичный отказ от российской нефти , сделав исключения по трубопроводным поставкам в Венгрию, Словакию, Чехию и Болгарию. В Еврокомиссии сообщили, что запрет на импорт сырой нефти из РФ в ЕС начнет действовать через полгода после введения санкций в силу, запрет на нефтепродукты — через восемь месяцев. Как сказали «Известиям» в Европарламенте, эта мера станет вызовом для экономики стран самого объединения, которые уже сталкиваются с инфляцией и сокращением производства . Что еще попадет в шестой пакет санкций — в материале «Известий».

В свой колодец

От первого дня саммита лидеров стран ЕС никто не ожидал прорывных решений. Сами европейские политики в преддверии встречи с неуверенностью размышляли о возможности согласовать нефтяной бойкот РФ , прежде всего, из-за позиции Венгрии. Тем не менее уже в ночь на 31 мая глава Евросовета Шарль Мишель объявил, что ЕС договорился об эмбарго на две трети поставляемой из РФ нефти . Согласно заключению саммита, главы государств и правительств стран объединения условились, что шестой пакет «будет распространяться на сырую нефть, а также нефтепродукты, поставляемые из России в государства-члены, за временным исключением сырой нефти, поставляемой по трубопроводу».

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала чуть позже еще большую цифру, отметив, что к концу 2022 года ЕС откажется от 90% импортируемой российской нефти. Выяснилось, что таких результатов Брюссель сможет добиться благодаря одностороннему отказу Германии и Польши от поставок ресурсов по нефтепроводу «Дружба». То есть, исключения коснутся только Венгрии, Чехии и Словакии, а также Болгарии . Именно эти страны тормозили процесс согласования шестого пакета мер из-за опасений за свою экономику. При этом, согласно заключению саммита, ЕС намерен как можно скорее вернуться к вопросу о временном исключении для поставки сырой нефти по трубопроводу некоторым странам объединения.

В Еврокомиссии сообщили, что запрет на импорт сырой нефти из РФ в ЕС начнет действовать через полгода после введения санкций в силу, запрет на нефтепродукты — через восемь месяцев.

Как заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель уже по прибытии на второй день саммита 31 мая, основная цель Брюсселя — лишить Россию финансовых ресурсов . Однако, по его словам, ЕС не сможет запретить не входящим в сообщество государствам покупать нефть из РФ, хотя и надеется, что для поиска новых клиентов Москва должна будет продавать ее со скидкой.

Тем не менее, как заявили «Известиям» в профильном комитете Госдумы, для России запрет на морские поставки не станет серьезным вызовом.

— Мы поставляли порядка 2 млн баррелей в сутки Евросоюзу. По трубопроводу «Дружба» в такие страны как Венгрия, Чехия, Словакия, Польша отправлялось около 700 тыс. баррелей. Остальные две трети — по морю. Однако ЕС уже запретил в рамках ранее принятых санкций заход танкеров российской нефти, поэтому для нас эти меры ничего нового не представляют , — заявил «Известиям» председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

По его словам, трубопроводные поставки наиболее чувствительны для нас, поскольку эту нефть сложно переориентировать на другие рынки. «В то же время уже сегодня значительную часть морских поставок нефти мы переориентировали на Индию и на Китай, и этот процесс будет продолжаться . Пекин выходит сейчас из кризиса пандемии, и вскоре будет наращивать поставки, так что мы справимся», — отметил депутат.

По его мнению, выручка от экспорта нефти вряд ли сильно упадет, поскольку дефицит черного золота и снижение поставок только толкают цены наверх . «Мы видим, что уже нефть стоит $120 за баррель. И даже с учетом дисконта выручка нефтегазовых компаний выше, чем она могла бы быть в другой ситуации. Поэтому я не вижу больших проблем сейчас», — добавил политик.

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по энергетике Игорь Ананских заявил «Известиям», что эффект от нефтяного эмбарго ощутит прежде всего сам ЕС. « В европейских странах уже наблюдается высокая инфляция, а к лету все будет только ухудшаться », — отметил депутат. Комментируя сообщение Bloomberg о том, что из-за эмбарго Россия будет лишаться более чем $22 млрд в год, он заявил, что «в деньгах Россия не потеряет».

— В силу эмбарго мы рассматриваем уменьшение добычи нефти. В результате на рынке возникнет определенная нехватка ресурсов, а цена вырастет . Стоит отметить, что только новость о согласовании странами ЕС шестого пакета антироссийских мер привела к тому, что цена на нефть подскочила. Нет сомнений, что она будет расти и дальше, — добавил политик.

Депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек подтвердил «Известиям», что принятое в последний момент частичное эмбарго против российской нефти приведет к еще большему росту цен на нефть в Европе, что, в свою очередь, разгонит инфляцию и спровоцирует рецессию в таких странах, как Германия.

— Мне трудно понять, почему правительство ФРГ наносит ущерб собственному населению и экономике, хотя в гораздо большей степени зависит от российской нефти, чем Франция или другие западноевропейские страны . Согласно недавнему исследованию Мангеймского университета, немецкая экономика может сократиться на 12%, если к концу года Германия введет полный запрет на импорт нефти и газа из России. Эту политику можно назвать только мазохистской , — добавил политик.

Сделать паузу

По словам Шарля Мишеля, согласованный пакет санкций, как и ожидалось, включает в себя также отключение крупных российских банков от Swift. Пока известно, что эта мера коснется Сбербанка. « Отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчетах . Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном режиме», — отметили в финансовой организации.

Шестой пакет санкций ЕС будет предусматривать также запрет на вещание в Европе еще трех государственных российских каналов . Их названия пока не сообщаются. Ранее США ввели санкции в отношении Первого канала, «России-1», НТВ. Как отметил Шарль Мишель, предусмотрены и новые персональные санкции против физлиц. В то же время, как стало известно Bloomberg, из-за сопротивления Кипра из шестого пакета был исключен запрет на приобретение гражданами России недвижимости в ЕС.

Согласно процедуре принятия санкций, теперь их должна согласовать группа постпредов стран объединения (Coreper). По словам главы Евросовета, они встретятся 1 июня. После этого меры будут опубликованы в Официальном журнале ЕС, что будет обозначать их вступление в силу.

На саммите 31 мая главы ЕС порассуждали сразу и о седьмом пакете мер против Москвы . Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что хотела бы видеть в нем газовое эмбарго, но пока считает это нереалистичным. В свою очередь, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что отказ от российского газа в рамках следующего пакета санкций ЕС обсуждаться не будет . Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо, в свою очередь, предложил сделать паузу в санкциях против России . По его словам, нужно оценить последствия тех, которые уже введены.

По данным Bloomberg, потребительские цены во Франции в мае 2022 года подскочили на 5,8% по сравнению с 2021 годом. Французская экономика сократилась на 0,2% в I квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами. В мае инфляция в Германии достигла рекордного за 50 лет значения в 8,7%, согласно данным Федерального статистического управления страны (Destatis).