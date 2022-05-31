Авторынок на распутье: как сильно могут упасть продажи машин

При самом благоприятном варианте развития событий продажи легковых автомобилей в России по итогам года могут снизиться на 66%. В худшем случае падение может составить более 70%. Такие прогнозы дают специалисты агентства Russian Automotive Market Research (НАПИ). Прорыва в продажах ждать не стоит, полагают эксперты. В перспективах российского авторынка разбирались «Известия».

Санкции и не только

Введенные рядом стран санкции — ключевой фактор, влияющий на рынок новых автомобилей в России, говорится в исследовании НАПИ. Так, американские власти ввели эмбарго на поставку любых моделей автомобилей, собранных в США. Чиновники из Евросоюза ограничились планкой в €50 тыс. для моделей европейского производства. Из Японии запрещен экспорт в Россию машин дороже 6 млн иен.

В результате подавляющее большинство иностранных автомобильных компаний прекратили поставки машин на наш рынок из-за рубежа, а также приостановили свою деятельность в России, напоминают эксперты НАПИ. Некоторые автопроизводители, например General Motors и Renault, и вовсе свернули свой бизнес.

Авторынок на распутье Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Вместе с эмбарго на поставку самих автомобилей также были введены ограничения на ввоз в нашу страну компонентов и комплектующих для их производства, отмечают в НАПИ. Прежде всего речь идет о микроэлектронике.

Кроме того, санкции в отношении России привели к серьезным сбоям в логистических схемах поставок комплектующих. Из-за нехватки компонентов практически все российские автозаводы, за редким исключением, еще в середине весны объявили о вынужденном простое, отмечают эксперты.

Дорогие кредиты и вспышка COVID-19

Покупатели стали отказываться от покупки новых автомобилей из-за роста цен, а также резкого повышения кредитных ставок. Кроме того, по словам генерального директора НАПИ Татьяны Арабаджи, в середине весны сильно уменьшилось число одобренных автозаймов.

— Банки стали тщательнее оценивать потенциальных клиентов и прогнозировать возможные риски. В результате в апреле 2022 года количество выданных автокредитов упало на 80% по сравнению с апрелем 2021 года, — рассказала «Известиям» Арабаджи.

Свою роль в падении продаж автомобилей в России способна сыграть и вспышка COVID-19 в Китае, полагают в НАПИ.

Авторынок на распутье1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

« Связанные с этим ограничения могут привести к перебоям поставок комплектующих для российского завода Haval и других производителей на территории РФ, использующих автокомпоненты китайского производства, сокращению импорта китайских автомобилей в Россию. Всё это приведет к новым простоям производства и увеличению дефицита автомобилей на российском рынке», — говорится в исследовании.

Минус 66%, если повезет

С учетом сложившейся геополитической и экономической ситуации Russian Automotive Market Research подготовило три варианта дальнейшего развития ситуации на российском авторынке.

Согласно базовому прогнозу, который предполагает, что санкционное давление на Россию и экономическая ситуация в стране сохранятся на текущем уровне, продажи новых легковых автомобилей (без учета сегмента LCV) снизятся на 67% по сравнению с прошлым годом.

«АвтоВАЗ» запустит производство простых комплектаций автомобилей и начнет производство Renault Duster под брендом Lada в IV квартале в небольших объемах (до 800 автомобилей в месяц). Южнокорейские и китайские бренды во втором полугодии смогут наладить логистические цепочки для поставок автомобилей и комплектующих в Россию и сохранят объемы продаж на уровне или чуть ниже апрельских показателей», — говорится в аннотации НАПИ к базовому прогнозу. При этом сценарии ожидается, что по итогам года дилеры продадут 454 тыс. новых машин.

Оптимистичный вариант предполагает постепенное ослабление санкций и улучшение некоторых макроэкономических показателей. Согласно этому сценарию, «АвтоВАЗ» будет собирать более 800 Duster в месяц, сумеет обеспечить бесперебойное производство машин, в том числе «упрощенных» версий, а корейцы и китайцы нарастят объемы выпуска (и поставок) автомобилей в Россию по сравнению с апрельскими показателями. В этом случае, по прогнозу НАПИ, по итогам года будет продано около 520 тыс. легковых автомобилей, что будет на 65,7% меньше, чем в 2021 году.

Авторынок на распутье3 Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

При пессимистичном сценарии, предполагающем ужесточение санкций и ухудшение экономической ситуации в стране, продажи упадут почти на 74% — до 394 тыс. машин.

«АвтоВАЗ» сократит производство даже простых комплектаций автомобилей из-за недостатка комплектующих, а выпуск Renault Duster под брендом Lada в 2022 году не начнется. Южнокорейские и китайские бренды во втором полугодии будут сталкиваться с трудностями при поставках автомобилей и комплектующих в Россию и существенно сократят объемы продаж и производства на территории РФ», — предположили возможное развитие событий эксперты НАПИ.

При этом во всех трех вариантах возможное влияние параллельного импорта новых автомобилей на общие объемы продаж эксперты оценивают как несущественное. По мнению экспертов, при любом сценарии такие машины будут поставляться в нашу страну «в небольших или незначительных объемах».

С верой в лучшее

В самом Russian Automotive Market Research больше склоняются к оптимистическому прогнозу, рассчитывая на улучшение ситуации на автомобильном рынке.

— Основные надежды связаны с «АвтоВАЗом» , а также корейскими и китайскими брендами: мы рассчитываем, что во втором полугодии они «оживут» и смогут обеспечить поставки автомобилей дилерам. Главный вопрос: будут ли пользоваться спросом у потребителей «упрощенные» машины, выпуск которых разрешило правительство. Во многом от этого будет зависеть дальнейшее развитие ситуации на рынке, — заявила «Известиям» генеральный директор НАПИ Татьяна Арабаджи.

Авторынок на распутье2 Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Она отметила, что взятый Банком России курс на снижение ключевой ставки — безусловно, благоприятная новость, которая позволит сделать автокредиты доступнее. Однако кардинально на ситуацию с продажами автомобилей она повлиять не сможет.

— Ключевым остается вопрос наличия самих автомобилей. Запасы машин у дилеров — не бесконечны. Поэтому итоги продаж в первую очередь будут зависеть от того, сумеют ли автопроизводители наладить поставки машин, — отметила Татьяна Арабаджи.

Запасы сокращаются

В текущих условиях прогнозировать итоги года невозможно, так как рынок крайне нестабилен, отмечают дилеры. Поставки и локальное производство автомобилей приостановлены, сроки возобновления этих процессов пока неизвестны, отметил заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков.

— Сравнивать динамику с предыдущим годом не имеет смысла. Запасы на складах сокращаются с каждым днем. Пока на рынке еще есть автомобили всех марок, и можно ожидать, что дилеры исчерпают имеющиеся запасы в течение ближайших 2–5 месяцев в зависимости от объема бизнеса и бренда, — подчеркнул Стариков в беседе с «Известиями».

Авторынок на распутье4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В данный момент говорить можно лишь о том, что предпосылок для улучшения ситуации в автомобильной отрасли пока нет и в последующие месяцы рынок продолжит падать, полагает он.

Независимые эксперты также не берутся давать прогнозы относительно продаж автомобилей в России. По словам партнера аналитического агентства «Автостат» Игоря Моржаретто, особых поводов для оптимизма сейчас немного.

— В апреле мы увидели падение продаж почти на 80%. В мае, судя по всему, будут примерно такие же цифры. Практически все автозаводы стоят, импорт минимальный. В таких условиях ждать прорыва точно не приходится, — заявил он «Известиям».