Детальный анализ: в РФ начались продажи автозапчастей по параллельному импорту

Онлайн-розница запустила продажи запчастей для автомобилей, мотоциклов и коммерческого транспорта, которые ввезли в РФ без согласия правообладателей. Детали ввозят по параллельному импорту из стран Азии, СНГ и Европы. Об этом «Известиям» рассказали в Wildberries. По словам экспертов, пока неясно, согласятся ли официальные автосервисы принимать такие запчасти к ремонту при обращении граждан. По закону о защите прав потребителей именно исполнитель ответит за последствия после использования некачественной запчасти, которую ему принесли потребители. В Ozon заверили, что будут информировать своих продавцов о механизме верификации товаров.

Спешат на помощь

В мае Wildberries предоставили такой сервис: покупателям доступны детали для автомобилей, мотоциклов и коммерческого транспорта. Это двигатели, топливные системы, трансмиссии, электрооборудование, запчасти для ходовой системы, рулевого управления и так далее. Причем заказать детали можно не только по РФ, но и в соседние страны: Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию.

— Наряду с запуском нового сервиса был значительно увеличен и сам ассортимент автотоваров на 1 млн наименований. В настоящий момент их уже свыше 2,2 млн, в планах компании расширить его еще в два раза в этом году, — уточнили в пресс-службе ритейлера.

Детальный анализ3 Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov

Как уже писали «Известия», с момента запуска «серого» импорта ассортимент онлайн-розницы и количество продавцов активно растут. Кабмин в начале марта заявил о предстоящей легализации параллельного импорта до конца года, 6 мая был готов список товаров, которые можно привозить в РФ без согласования с правообладателем. Автозапчасти входят в этот перечень.

В марте–апреле на Wildberries зарегистрировалось свыше 106 тыс. новых предпринимателей, что стало рекордным приростом. При этом в марте–апреле прошлого года было почти вдвое меньше подключений, добавили в компании. Всего на торговой площадке сейчас более 700 тыс. бизнесменов. Аналогичную тенденцию фиксируют в «Яндекс маркете». Там рассказали «Известиям», что в I квартале 2022 года число продавцов на площадке выросло более чем в три раза в сравнении с прошлым годом.

В Ozon «Известиям» уточнили, что компания продавала ряд автозапчастей с 2020 года. Будут ли поставки по параллельному импорту, в маркетплейсе не уточнили. В I квартале 2022 года Ozon отметил рост реализации этой категории в пять раз по сравнению с 2021 годом. Самыми быстрорастущими стали шины, диски, масла и другие расходные товары. Но введение параллельного импорта не означает появление контрафакта на маркетплейсе, подчеркнули в компании. Продавцу необходимо подтвердить оригинальность товара и право его реализовывать: представить все документы по цепочке поставок плюс подтвердить соответствие продукции действующим нормам.

— Механизм параллельного импорта новый для всего российского рынка, поэтому компания обязательно будет информировать продавцов о механизмах верификации товаров, — подчеркнули в Ozon.

Детальный анализ Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Параллельный импорт подразумевает возможность ввоза из любой страны, где товар введен в оборот правообладателем или с его согласия, по любым логистическим маршрутам, сказали «Известиям» в Минпромторге. Но разрешение параллельного импорта не означает легализацию контрафакта, так как вся ввозимая продукция по-прежнему должна соответствовать установленным техническим требованиям, добавили там.

Сложный путь

В конце февраля часть иностранных автопроизводителей начали заявлять о приостановке поставок и работы заводов в России. Первыми были германский Daimler, шведская Volvo, американский General Motors, Volkswagen и другие. Фактически сразу на мировом рынке возникли проблемы с логистикой, привычные пути доставки разрушились. В итоге даже бывшие в употреблении детали стало сложно доставить. Российские дилеры заговорили о нехватке оригинальных запчастей. К примеру, о приостановке поставок сообщала Ассоциация дистрибьюторов автомобильных комплектующих (АДАК).

Проблемы с запасами автокомпонентов продолжаются и сейчас, сказал «Известиям» директор по сервису «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов. Если онлайн-розница сможет представить нужный ассортимент, то услуга может быть востребованной.

По словам независимого автоэксперта Сергея Бургазлиева, сама по себе идея продажи запчастей через интернет-площадку не нова. Ключевые вопросы для всех участников рынка сейчас — логистика, сроки и условия поставки запчастей в Россию. Более того, найти новых поставщиков оригинальных компонентов не так уж легко, отметил эксперт.

Детальный анализ1 Фото: Global Look Press/dpa/Julian Stratenschulte

Проблема еще в том, что для замены запчастей и комплектующих требуются специалисты, а нередко — адекватное оборудование, инструменты, сказал «Известиям» председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.

— 20 лет назад 80% владельцев автомобилей и мотоциклов пользовались услугами неавторизованных, так называемых гаражных, автосервисов. По мере роста продаж новых машин и формирования автодилерского рынка их доля неуклонно сокращалась, но, скорее всего, она вновь вырастет, — сказал эксперт. — Пока мировые автопроизводители не откажутся от санкций, другой возможности обеспечить ремонт и техобслуживание автомототехники может не быть.

Эксперт добавил, что не все «гаражники» готовы работать с запчастями клиента. Дело в том, что по закону о защите прав потребителей именно исполнитель отвечает за последствия от недоброкачественной запчасти, которую ему принесли. К примеру, такой «сервис» не предупредит человека о непригодности детали, хотя мог бы обнаружить это при надлежащей приемке.

Тем не менее многие сервисы, не желая упустить клиента, идут на такой риск, добавил Петр Шелищ. Он напомнил, что сейчас сертификации подлежит значительная часть автозапчастей, но не все. Вряд ли потребитель станет сам в это вникать, проще и надежнее довериться исполнителю услуги, который берет на себя всю ответственность за ее качество, добавил эксперт.

Детальный анализ2 Фото: Global Look Press/ALEXEY BYCHKOV

Правда, сейчас официальные дилеры демократичнее относятся к вопросу обслуживания клиентов, которые приходят с собственными запчастями, отметил Роман Тимашов из «Автодома». С ним согласен и гендиректор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль: скорее всего, купленные в сети запчасти примут в сервисах, ведь в сложившихся условиях компаниям выбирать не приходится. С каждым годом официальные станции технического обслуживания становятся всё терпимее к неоригинальным запчастям. Тем более покупатели могут получить у маркетплейса копию сертификата, который подтверждает качество товара. В большинстве случаев интернет-площадка следит за его наличием, заключил эксперт.