Санкции догнали ГАЗ: решение Минфина подставило Volkswagen под удар

Санкции, анонсированные минфином США в отношении группы ГАЗ еще в 2018 году, вступили в силу. Американский регулятор не продлил действие специальной лицензии, позволявшей работать с поставщиками и контрагентами. Теперь рестрикции могут оказать существенное влияние на деятельность компании и затронуть контрактную сборку моделей VW и Skoda. Сможет ли российский автопроизводитель обойти введенные запреты, разбирались «Известия».

Отсроченные табу

Группа ГАЗ (помимо самого автозавода в Нижнем Новгороде она включает еще ряд предприятий, в том числе автобусные ПАЗ, КаВЗ, ЛиАЗ, ГолАЗ, заводы по производству двигателей УМЗ, ЯМЗ, ЯЗДА и ЯЗТА, а также несколько предприятий по выпуску автомобильных компонентов и спецтехники) находится под американскими санкциями с 2018 года. Они предусматривают запрет на любые финансовые сделки с группой ГАЗ и дочерними предприятиями. В противном случае санкции США распространяются и на компании, сотрудничающие с ГАЗом.

Санкции догнали ГАЗ Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Однако минфин США регулярно переносил дату введения этого табу, выдавая генеральные лицензии, которые позволяли иностранным компаниям вести бизнес с «санкционным» российским автопроизводителем. Последний раз такой документ был выдан 26 апреля 2022 года. Срок его действия истек 25 мая. Новая разрешающая лицензия, согласно информации на официальном сайте OFAC (комитет американского минфина, отвечающий за санкционную политику США), не была издана.

Ранее стало известно, что американский регулятор не будет продлевать генеральную лицензию в отношении группы ГАЗ. Пресс-служба минфина сообщила Reuters, что решение связано со спецоперацией России на Украине.

Обратить внимание на восток

Введение санкций является серьезной проблемой для группы ГАЗ, считают эксперты. По словам независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, долгое время команде юристов, отстаивающей интересы компании в США, удавалось договариваться с американским минфином об отсрочке даты их наступления. С учетом нынешних взаимоотношений стран перспектива дальнейшей пролонгации генеральных лицензий весьма призрачна, считает он.

При этом, подчеркнул эксперт, группа ГАЗ всё еще зависит от иностранных комплектующих. По мнению Бургазлиева, ей следует искать партнеров среди азиатских брендов. Компания уже сотрудничает с китайским Foton, напомнил он.

Санкции догнали ГАЗ Городской грузовой автомобиль «Валдай Next» Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

— Пока плодом этого партнерства является только модель «Валдай Next» с китайской кабиной. Возможно, имеет смысл наладить сотрудничество с индийскими компаниями. Например, у Tata огромная линейка коммерческий техники — от небольших фургонов до тяжелых грузовиков, — считает эксперт.

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто предположил, что за то время, что компания находилась под потенциальными санкциями, она успела к ним подготовиться.

— Основная надежда на то, что с 2018 года предприятие смогло найти альтернативных поставщиков и подрядчиков и их фактическое введение завод встретит подготовленным, — заявил «Известиям» Моржаретто.

В подтверждение его слов 23 мая группа ГАЗ запустила на Нижегородском литейном заводе производство блоков цилиндров и других компонентов, необходимых для выпуска моторов.

— Нижегородский литейный завод станет основой для локализации легкого дизельного двигателя, — говорится в релизе компании.

Не ГАЗом единым

На производственных мощностях автозавода в Нижнем Новгороде помимо «Газелей», «Соболей», «Газонов» и «Валдаев Next» выпускаются также и некоторые модели концерна Volkswagen. В частности, лифтбэки Skoda Octavia, кроссоверы Skoda Kodiaq и Karoq, а также кроссоверы Volkswagen Taos. В начале марта производство этих автомобилей на ГАЗе было приостановлено.

Санкции догнали ГАЗ Фото: ТАСС

Как выяснили «Известия», в одобрениях типа транспортного средства (ОТТС) на часть этих моделей изначально были указаны два завода: в Нижнем Новгороде и Калуге. На Kodiaq, производство которого ранее было организовано только в Нижнем Новгороде, новый ОТТС с указанием калужского завода, согласно российской базе Росстандарта, был выдан 14 марта. Таким образом, юридически Volkswagen в случае необходимости может перенести производство этих автомобилей на свой завод в Калужской области.

— Для концерна производственная площадка в Калужской области имеет большее значение по сравнению с нижегородским предприятием. Завод в Калуге принадлежит самому концерну, а на ГАЗе производилась лишь контрактная сборка машин, — заявил «Известиям» Игорь Моржаретто.

В VW шлют письма

В российском офисе Volkswagen подчеркнули, что с апреля 2018-го продолжение производства на автомобильном заводе группы ГАЗ в Нижнем Новгороде зависит от генеральной лицензии, выдаваемой соответствующим ведомством США — OFAC.

— Генеральная лицензия 15L позволяет «Фольксваген Груп Рус» завершить операционную деятельность в Нижнем Новгороде до 25 мая 2022 года, — сообщили «Известиям» в пресс-службе автопроизводителя.

В связи с общей политической и экономической ситуацией и вытекающими последствиями контрактная сборка моделей VW на заводе группы ГАЗ в Нижнем Новгороде была остановлена уже 3 марта 2022 года. С этого момента персонал находится в простое, подчеркнули в компании.

Санкции догнали ГАЗ Фото: ТАСС/Станислав Красильников

— У «Фольксваген Груп Рус» имеется собственный завод в Калуге. Производство в России приостановлено до дальнейших распоряжений. Мы постоянно следим за изменением текущей ситуации. В связи с высоким общим уровнем неопределенности мы не можем спрогнозировать потенциальные сроки возобновления производства в России, — отметили в пресс-службе немецкой марки. И подчеркнули: дальнейшее развитие ситуации с выпуском моделей VW будет зависеть от действий немецкого автопроизводителя.

— Мы будем действовать исходя из последующих решений партнера (Volkswagen. — Ред.), оставляя для себя приоритетом социальную защищенность сотрудников, — сообщили «Известиям» в пресс-службе группы ГАЗ.

Одновременно с отказом минфина США продлевать ГАЗу генеральную лицензию «Фольксваген легковые автомобили» разослал российским дилерам письмо, в котором предупреждает продавцов, что не может назвать сроки возобновления выпуска машин в России.

Дилеры подтвердили «Известиям» получение такого письма. По словам директора «Авилон Volkswagen» Александра Кочеткова, в нем говорится о том, что точные сроки возобновления производства автомобилей пока не могут быть названы, так как на рынке сохраняется неопределенная ситуация.

— Поставки запчастей ведутся, и мы продолжаем осуществлять полный спектр сервисных услуг, в том числе ремонт по гарантии. Что касается наличия автомобилей Volkswagen, то у нас на складах сейчас имеется товарный запас, которого хватит на ближайшие месяцы торговли, — заявил Кочетков «Известиям».

За открытые рынки и свободную торговлю

Ранее глава Volkswagen Герберт Дисс в ходе организованного Financial Times саммита «Будущее автомобиля» призвал ЕС добиваться урегулирования ситуации на Украине путем переговоров ради экономики континента.

«Я думаю, что мы не должны отказываться от открытых рынков и свободной торговли, и я думаю, что мы не должны отказываться от переговоров и попыток урегулирования», — заявил Дисс. Он также отметил, что мировая торговля продолжит испытывать трудности.

«Больше всего пострадают Европа и Германия, но я думаю, что это будет плохо для всего мира», — приводит издание слова Герберта Дисса.

Призывы главы VW к открытому миру уже вызвали резкую критику со стороны представителей Украины. FT, в свою очередь, отметила, что заявления Дисса прозвучали на следующий день после того, как канцлер Германии Олаф Шольц пообещал продолжать поставлять Украине оружие.