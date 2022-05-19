Концерн начинается: к выпуску нового «Москвича» могут подключить китайцев

К производству автомобилей «Москвич» могут подключить китайские компании . Власти Москвы, КамАЗ и Минпромторг ведут переговоры с автоконцернами из КНР о выпуске машин на освободившемся после ухода Renault заводе в столице, сообщили «Известиям» два источника на рынке. По их словам, обсуждения идут в том числе с JAC Motors, FAW, BYD и другими брендами. Их автоплатформы могут лечь в основу будущего «Москвича». Власти рассчитывают завершить переговоры в течение двух недель. Если договориться не удастся, КамАЗ займется производством самостоятельно.

Помощники из Китая

Власти Москвы, Минпромторг и КамАЗ ведут переговоры с автоконцернами из Китая о выпуске машин на освободившемся после ухода Renault автозаводе в столице . Обсуждения идут в том числе с JAC Motors, FAW и BYD , сообщили два источника «Известий» на авторынке. Участвуют в переговорах и другие предприятия из Китая, уточнил один из источников.

Представители российских офисов Haval, Chery и Geely сообщили «Известиям», что их компании не ведут переговоров по бренду «Москвич» или заводу Renault. Редакция направила запросы в FAW, BYD и JAC Motors.

По словам собеседников «Известий», речь идет о том, чтобы использовать одну из китайских автоплатформ для новой модели, которая будет выпускаться под брендом самого завода «Москвич» . Сейчас там демонтируется часть сварочного цеха — линия под производство кроссоверов Renault Duster, рассказали источники. Она будет перенесена в Тольятти, где эту модель продолжит собирать «АвтоВАЗ», но уже под брендом Lada, сообщал ранее директор департамента автомобильной промышленности Минпромторга Денис Пак.

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Завершить переговоры с потенциальными китайскими партнерами власти планируют в течение двух недель — пока переоформляются документы завода, отметил один из источников «Известий» на рынке. 16 мая Минпромторг объявил, что завод, которым владела компания «Рено Россия», полностью перейдет во владение правительства Москвы после ухода французского бренда из страны.

— Если договориться с компаниями из КНР не получится, то производством займется КамАЗ самостоятельно . Но в этом случае ждать выхода автомобиля придется долго, так как у производителя нет своих сертифицированных моделей в легковом сегменте, — объяснил один из собеседников.

В пресс-службе московского департамента инвестиционной и промышленной политики запрос «Известий» перенаправили в столичный департамент транспорта. Там отказались от комментариев и рекомендовали обратиться в Минпромторг.

Представитель Министерства промышленности и торговли лишь сообщил, что концепция производства на «Москвиче» будет представлена в ближайшее время правительством Москвы совместно с КамАЗом. Представитель автозавода также не стал комментировать переговоры, уточнив, что новое производство обсуждается с разными компаниями.

Единственная легковая модель, разработкой которой занимаются акционеры КамАЗа, сегодня существует только в проекте . Это компактный городской электромобиль «Кама» . Его прототип показали еще в декабре 2020 года, напомнил эксперт SBS Consulting Дмитрий Бабанский.

— Но в краткосрочной перспективе производство «Камы» невозможно. И сам КамАЗ говорил, что запуск производства намечен на 2024–2025 годы , — отметил эксперт.

Представитель АО «Кама» Дарья Томилина сообщила «Известиям», что электромобиль не будет похож на показанный в 2020 году прототип «или иной другой автомобиль» . Она добавила, что компания в скором времени расскажет, когда ожидать новый прототип и его серийный выпуск.

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Китайский автопром

Китайские автомобили JAC, FAW и BYD пока слабо представлены в России . По данным «Автостат Инфо», продажи марки FAW выросли в 2021 году на 10%, до 2199 штук, JAC — почти втрое, до 1791, BYD было ввезено всего 25 штук (в 2020-м не ввозились).

— Пока по этим трем китайским брендам в России не очень большой объем продаж. Производства у них в нашей стране нет. При этом все три компании крупные, и в Китае они являются лидерами продаж . Эти бренды пришли на российский рынок относительно недавно, позже своих конкурентов, таких как Chery, Haval или Geely, — отметил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.

Эксперт затруднился сказать, какую именно модель рассматриваемых для партнерства концернов могут выбрать под будущий «Москвич».

— У всех трех марок достаточно широкий модельный ряд. Выбор будет зависеть от того, с кем удастся договориться по условиям, льготам, а также от возможностей по логистике комплектующих, сборке. Скорее всего, на «Москвиче» будет именно сборка, а не производство . Для начала — крупноузловая, — предположил Сергей Удалов.

Дмитрий Бабанский напомнил, что у FAW электромобиль создан в СП с Audi, поэтому они вряд ли сейчас захотят «зайти» на российский рынок с этой моделью. JAC в 2021 году продал в России 44 электрических хетчбэка iEV7S — они россиянам уже немного знакомы, а BYD — крупнейший производитель электрокаров, сам производит и батареи.

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Эксперт согласен, что глубокая локализация производства на «Москвиче» сейчас вряд ли возможна: например, на заводе нет мощностей по штамповке, а поиск альтернативных поставщиков займет некоторое время .

— Поэтому проще, конечно, на начальном этапе поставлять машкомплекты, чтобы сохранить загрузку завода, — заключил эксперт.

Спрос на «Москвич» пока тоже прогнозировать рано. Но китайский автопром постепенно набирает популярность у россиян. Если в прошлом году машины из КНР занимали 7% авторынка, то в I квартале этого года — уже 10%, отметил Сергей Удалов. Доля таких машин в России растет за счет того, что автомобили есть в наличии плюс сами модели стали лучше. Потребитель постепенно привыкает к китайскому автопрому, заключил эксперт.