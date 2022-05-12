Придонный слой: продажи новых автомобилей в апреле рухнули на 78,5%

Российский рынок новых автомобилей в прошлом месяце показал худший результат за последние годы. В ближайшее время ситуация вряд ли стабилизируется, прогнозируют эксперты. В проблемах авторынка и его перспективах — разбирались «Известия».

Тотальный минус

В апреле 2022 года российские дилеры продали всего 32 706 новых автомобилей, что на 78,5% ниже апрельских показателей прошлого года. Такие цифры содержатся в ежемесячном отчете Комитета автопроизводителей ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Это худший результат за последние 15 лет. Даже в пандемийном апреле 2020 года, когда подавляющее большинство автосалонов были закрыты и торговали машинами в онлайн-формате, им удалось продать почти на 6 тыс. автомобилей больше — 38 922 экземпляра.

Почти все бренды в апреле показали отрицательный результат, в плюсе только Exeed (+102%) и Isuzu (+33%) — за счет скромных продаж прошлого года. Тройка лидеров в апреле не изменилась. «АвтоВАЗ», Kia и Hyundai. Причем лидер российского рынка показал результат всего 8,5 тыс. машин, что на 78% ниже, чем в апреле 2021 года. Kia и Hyundai просели на 76 и 73% соответственно. Renault сохранил четвертую позицию в рейтинге, а Skoda — седьмую, несмотря на падение продаж более чем на 80%.

Придонный слой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Лучше всех дела идут у УАЗа, чей модельный ряд относительно доступен по цене и не сильно страдает от дефицита иностранных компонентов. В итоге — наименьшее снижение продаж — на 36%. Если в феврале Ульяновский автозавод занимал 16-ю строчку среди представленных в России автомобильных брендов, то в апреле переместился на шестую.

Относительно неплохо на общем фоне себя чувствовали Mitsubishi (–58%) и Genesis (–51%). Самое серьезное падение у Fiat и Lexus — минус 97%. Первый продал всего четыре машины против 123 годом ранее, второй — 62 машины против 2036 штук в апреле 2021 года.

На подиуме только «Лады»

В рейтинге бестселлеров все первые три позиции занимают «Лады»: Granta c результатом 2598 машин, Vesta —1977 машин и семейство Niva — 1941 машина. Производство тольяттинских внедорожников, как и ульяновских, в меньшей степени зависит от дефицитных иностранных компонентов. Поэтому если продажи «Гранты» и «Весты» просели на 82%, то обе «Нивы» совокупно потеряли 64%.

Самые популярные иномарки — корейские: Hyundai Solaris, Kia Rio и Hyundai Creta. Помимо них, в десятке французские бюджетники Renault Logan и Duster, а также Skoda Rapid.

В топ-25 появилось сразу несколько новых моделей Kia: Sorento, Cerato, Ceed и даже Soul. Улучшил позиции и кроссовер Seltos. Эксперты полагают, что скачок продаж Kia Seltos связан с серьезным дефицитом компактных кроссоверов других марок. В результате покупатели, решившие купить такой тип автомобиля, брали корейские кроссоверы, которые были в наличии у дилеров.

Японские бестселлеры: Toyota Camry, Nissan Qashqai и Nissan X-Trail в апреле покинули топ-25.

«Китайцы» тоже падают

Китайские бренды не заявляли о приостановке деятельности в России, но и успехов пока не добились. У большой «тройки», Haval, Geely и Chery, серьезное падение — на 70–80%. Причем менее известные марки из КНР просели не так сильно. Исключение — бренд Exeed — 403 автомобиля, рост в сравнении с апрелем 2021 года более 100%. Единственная модель из Китая, попавшая в апреле в топ-25 бестселлеров, — кроссовер Haval Jolion, 350 проданных автомобилей и только 21-е место.

По словам экспертов, несмотря на то что китайские автопроизводители не заявляли об уходе с российского рынка или о приостановке деятельности в нашей стране, они также испытывают определенные сложности с поставками и производством машин на российских автозаводах.

Придонный слой Завод Haval Фото: РИА Новости/Пресс-служба губернатора Тульской области

— Сейчас серьезно нарушена логистика как готовых автомобилей, так и комплектующих для их производства. Ощущается нехватка контейнеров, в которых поставлялись детали, резко выросла стоимость их доставки из Китая в нашу страну, — заявил «Известиям» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

Продают остатки

По сравнению с мартом 2022 года, когда своих владельцев нашли 55 129 новых машин, в апреле продажи сократились более чем в 2,5 раза. Причиной столь серьезного падения стало фактическое прекращение импорта автомобилей в нашу страну, приостановка выпуска машин на российских автозаводах из-за введенных санкций и серьезных перебоев с поставками комплектующих, уверены эксперты.

— По сравнению с концом зимы – началом весны производство автомобилей в России снизилось примерно в пять раз. Сейчас в подавляющем большинстве случаев дилеры продают складские запасы. На площадках насчитывается 150–200 тыс. автомобилей. Если ситуация не изменится, то при нынешних объемах продаж новых машин, этого количества хватит автосалонам примерно на 5–6 месяцев работы, — рассказал «Известиям» директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По его словам, в последнюю неделю апреля отмечался рост интереса покупателей к автомобилям. Согласно данным АО «Электронный паспорт» (ЭПТС), с 25 апреля по 1 мая количество автомобилей, поставленных на учет в ГИБДД, по сравнению с третьей неделей апреля увеличилось на 16%. Эту тенденцию Целиков объясняет некоторым снижением цен на машины в конце прошлого месяца.

Придонный слой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Также на покупательской активности сказываются высокая стоимость автокредитов и заметный рост цен на сами машины, считает Сергей Бургазлиев.

— За последние пару месяцев автомобили стали дороже примерно на треть. Кредиты стали просто неподъемными. В такой ситуации люди, которые планировали покупку машины, отказываются от своих планов, поскольку автомобиль не является предметом первой необходимости. Людям сейчас явно не до автомобилей, — заявил он «Известиям».

В режиме ожидания

Дилеры по-разному оценивают ситуацию на рынке. По словам заместителя генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексея Старикова, оттока клиентов пока не отмечается.

— Интерес со стороны покупателей сейчас подогревается тем, что произошло небольшое снижение стоимости новых автомобилей, если сравнивать с теми пиковыми значениями, которых цены достигли в марте, — рассказал он «Известиям.

Стариков отметил, что сейчас сохраняется дефицит во всех сегментах рынка и новых автомобилей остается всё меньше. По его словам, сейчас нет понимания точных дат, когда возобновятся отгрузки и закончится перерыв в работе локализованных производств.

— Ситуация с поставками пока неясна, всё зависит от решения импортеров по возобновлению отгрузок и налаживанию логистических цепочек, — добавил он.

В других дилерских центрах всё же отмечают снижение количества потенциальных покупателей.

— Безусловно, отток клиентов заметен. Пятикратное падение рынка сложно игнорировать. С конца февраля мы находимся в состоянии «перманентной адаптации бизнеса», поэтому постоянно перестраиваем работу. В первую очередь это мотивация персонала, его количество и внутренние процессы, — отметил в беседе с «Известиями» генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.

Придонный слой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Низкий спрос на автомобили отмечают и в ГК «АвтоDOM». По словам генерального директора компании Андрея Ольховского, в апреле некоторые клиенты заканчивали еще мартовские сделки. В мае покупка авто на фоне праздников и общих внешних событий не является приоритетной задачей для покупателей, полагает он.

— Сейчас происходит некоторая корректировка цен в сторону снижения на ряд моделей, однако при общей ситуации изменения незначительны. Можно сказать, что сейчас дилеры пытаются найти оптимальный рыночный уровень стоимости авто, при котором будет обеспечен достаточный спрос, — рассказал Андрей Ольховский о ситуации на рынке.

Дно близко

Опрошенные «Известиями» эксперты сходятся во мнении, что ситуация на автомобильном рынке близка ко дну, а на фоне санкционного давления и сложной геополитической обстановки в ближайшие месяцы ждать роста продаж новых машин не стоит.

— Скорее всего, рынок будет находиться на нынешнем низком уровне как минимум до конца лета. В мае, июне и июле мы, судя по всему, также увидим серьезное падение продаж. Боюсь, что сейчас мы еще не на дне, а в своего рода «придонном» слое, — полагает Сергей Бургазлиев. Он прогнозирует, что по итогам года в России будет продано примерно 750–800 тыс. новых автомобилей.