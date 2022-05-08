Русский для быстрой еды: бизнес переходит на отечественные авто

Российские компании начали переходить на отечественные автомобили. Об этом «Известиям» рассказали представители бизнеса. Это актуально для тех, кто сегодня вынужден обновлять автопарк, пояснили в Федерации рестораторов и отельеров. Например, « Якитория» увеличит закупку российских авто вдвое, расширят парк за счет отечественных машин Wildberries, «М.Видео» и др. Европейские бренды сильно подорожали и теперь проигрывают российским в доступности. Как долго сохранится тренд и каковы шансы у китайского автопрома составить конкуренцию отечественному, вместе с экспертами разбирались «Известия».

Доставка на своем

Закупка российских машин актуальна для тех компаний, которые сейчас вынуждены расширять парк или менять транспорт , сказал «Известиям» вице-президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Сергей Миронов.

Русский для быстрой еды Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Переход на отечественные автомобили действительно сегодня актуален, подтвердил президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин. Иномарки сильно подорожали, и в лизинг за пять лет их стоимость не окупается. Кроме того, производители сейчас отказывают в поставках по заказам, сделанным даже в прошлом году, рассказал он.

Европейские и американские бренды подорожали в рублях в 1,5–2 раза, а некоторые модели — в 2,5, подтвердил экономист и основатель клуба венчурных инвесторов Itleaders Егор Клопенко. Цены на российские автомобили выросли только на 10–20%. Более того, в ценовом сегменте от 500 тыс. рублей до 1 млн, в котором находятся почти все отечественные авто, европейских предложений практически нет, добавил экономист.

Как рассказали «Известиям» в «Якитории», закупки российских машин в компании увеличили вдвое по сравнению с прошлым годом: в 2022-м было приобретено 300 Lada Granta хетчбэк.

— Долгое время автопарк «Якитории» в основном состоял из зарубежных авто. Закупочная стоимость машин российского производства значительно ниже иномарок, они не такие дорогие в обслуживании. Поэтому было принято решение сделать отечественный продукт основным транспортом для доставки, — рассказал директор по развитию компании — владельца бренда «Якитория» Александр Муратов.

Русский для быстрой Фото: ТАСС/​Владимир Гердо

«М.Видео» не исключает дальнейшего расширения автопарка, в том числе и за счет российских моделей , сообщили в пресс-службе компании. Автомобили ритейлер использует для доставки товаров и оказания сервисных услуг на дому. Сейчас парк «М.Видео» насчитывает порядка 150 автомобилей по лизинговой модели, уточнил представитель компании.

В Wildberries рассказали, что уже закупали авто отечественного производства и планируют в дальнейшем расширять парк за счет наших автомобилей. Объемы закупки и модели транспорта интернет-магазин пока не раскрывает.

На российские авто переходит и мясоперерабатывающая компания «Окраина». По словам совладельца Виталия Деледивки, в этом году его фирма закупила несколько отечественных машин вместо зарубежных. Предприниматель тоже говорит, что импортный транспорт сейчас в дефиците.

— Мы закупили автомобили «УАЗ Профи», Lada Largus, «Газель NEXT». Впечатления хорошие от первого периода работы на этих авто — машины нормально ездят, хорошо работает охлаждение, что особенно важно для мясной продукции , — заметил он.

Нашли замену

Импортные авто сейчас почти не доставляют из Европы, их трудно собирать на наших заводах, потому что нет необходимых комплектующих, сказал «Известиям» гендиректор «Infoline – аналитика» Михаил Бурмистров. Тем не менее у компаний остается выбор между отечественными и китайскими авто, отметил он.

Вице-президент ФРиО Сергей Миронов считает, что китайский автопром сегодня только заходит в страну. А вот по мнению координатора «Синих ведерок» Петра Шкуматова, российский рынок не представляет интереса для китайских автопроизводителей — доля их продаж в России невелика. К тому же в случае с Поднебесной тоже может возникнуть проблема с деталями, добавил эксперт.

— Машины для бизнеса должны работать, и важно, чтобы был налажен сервис, были в наличии необходимые детали и т.д. Автомобиль должен быть надежным, чтобы поломки быстро устранялись, — заметил Петр Шкуматов.

Русский для быстрой еды Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Тренд на закупку отечественных автомобилей будет продолжаться, также бизнесу стоит рассмотреть машины из стран СНГ, добавил Владимир Матягин. Сейчас время покупать российские автомобили — до того момента, пока ситуация на рынке не изменится, уверен Егор Клопенко. И это обусловлено реальной экономией, добавил эксперт.

Впрочем, с отечественными авто тоже не всё так просто, они в большинстве своем состоят из импортных компонентов, продолжил Петр Шкуматов. В некоторых моделях доля импортных комплектующих доходит до 50% . Но машины, которые используют для доставки, простые, и у них очень много альтернативных поставщиков компонентов. Детали для них даже можно производить на наших заводах — это несложные технологии, сказал эксперт.

По его мнению, решение вопроса ввоза деталей из других стран может затянуться на полгода-год — столько времени поможет потребоваться на оформление необходимых документов.