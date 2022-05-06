Параллельно потоку: автомобили и запчасти будут ввозить без разрешения

Приказ Минпромторга, утверждающий перечень товаров, в отношении которых разрешен параллельный импорт, вступил в силу. В нем оказались более полусотни автобрендов, а также производители автомобильных шин и комплектующих. Сколько марок, попавших в список, в действительности уйдут из России и как параллельные поставки отразятся на ценах автомобилей и запчастей — выясняли «Известия».

Контрафакт всё равно под запретом

Минпромторг России подготовил объемный список товаров, в отношении которых разрешен параллельный импорт. Соответствующий приказ зарегистрирован Минюстом России 6 мая и вступает в силу на следующий день после опубликования. Согласно документу, импортерам разрешен ввоз в Россию определенной продукции в обход официальных каналов дистрибуции. Один из принципов формирования списка — защита интересов отечественных потребителей продукции тех иностранных компаний, которые покинули российский рынок в условиях введенного недружественными странами санкционного режима.

При этом параллельный импорт не означает разрешения на ввоз и оборот контрафакта, уточнили в Минпромторге. Продукция должна быть легально введена в оборот в стране, откуда осуществляется импорт.

Какие автомобили разрешат завозить

В перечень товаров параллельного импорта вошли практически все представленные в России иностранные автобренды, легковые и грузовые: Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, GM, Cadillac, Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Mercedes-Benz, Daimler, Maybach, Smart, BMW, Mini, Volkswagen, Skoda, Porsche, Audi, Toyota, Lexus, Isuzu, Subaru, Suzuki, Honda, Infiniti, Nissan, Volvo, DAF Trucks, MAN, Scania. Плюс люксовые марки: Rolls-Royce, Bugatti, Bentley, Lamborghini, Maserati, Ferrari, Aston Martin.

Эксперты говорят, что к приведенному перечню много вопросов. Например, в нем оказались бренды, в настоящее время не продающиеся официально в России: Hummer, Tesla, Lincoln, Seat, Acura, GMC, Dodge, Mack Trucks. А также прекративший существование еще в 2005 году Rover.

Параллельно потоку Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

То, что в списке отсутствуют китайские и корейские марки, объяснимо: они не планируют покидать российский рынок. При этом в перечне загадочным образом не оказалось такого заметного игрока, как Ford, и большей части концерна Stellantis: Peugeot, Citroen, Fiat. В пресс-службе Stellantis затруднились прокомментировать решение Минпромторга. При этом завод концерна в Калуге приостановил выпуск автомобилей еще в апреле. Официальная причина — «растущее число перекрестных санкций и трудности с логистикой».

Что будет с иностранными автозаводами

Параллельный импорт разрешен и в отношении других брендов, располагающих заводами в России: Renault, VW, Skoda. В пресс-службах автопроизводителей пока акцентируют внимание, что приостановка импорта и производства — временная.

— Мы ни о каком уходе не говорим, ни в коем случае, — рассказал «Известиям» представитель российского офиса Mitsubishi. Он признался, что комментировать, по какому принципу составлялся список, — сложно.

Пока самые серьезные шаги предприняла только Renault. По словам министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, французский бренд решил продать свой российский бизнес после начала специальной операции России в Донбассе. Долю 68% в капитале «АвтоВАЗа» планируется передать в пользу ФГУП «НАМИ», а московский завод Renault — столичному правительству. Мантуров отметил, что на московской площадке будут собирать «другие автомобили». Но даже в этом случае Renault уходит с опционом на пять или шесть лет. Это срок, в течение которого компания может принять решение по выкупу акций обратно.

В пресс-службе Минпромторга заявили «Известиям», что в список для параллельного импорта не вошла продукция компаний, у которых нет планов по уходу с российского рынка и которые предпринимают всё, чтобы продолжить исполнять обязательства перед своими клиентами в соответствии с нормами российского законодательства и продолжают работу, несмотря на сложности с логистикой и перебоями поставок. Ранее Денис Мантуров допустил, что перечень может как расширяться, так и сужаться.

Параллельно потоку Фото: ТАСС/EPA/PAVEL GOLOVKIN

Призрачные перспективы

«Включение в список брендов, которые имеют в России собственные предприятия, можно считать последним предупреждением: либо вы даете гарантии, что запустите производство, либо мы разрешаем параллельный импорт этих машин», — считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его словам, параллельный импорт при нынешнем курсе рубля делает перспективы запуска заводов призрачными.

— Ввезенная машина даже с учетом растаможивания и утилизационного сбора будет стоить столько же, что и собранная у нас, — уверен эксперт. — Если список брендов, по которым разрешается параллельный импорт, останется без изменений в ближайшие месяцы, то ждать возобновления производства автомобилей иностранными компаниями в России не стоит.

В то же время разрешая параллельный импорт комплектующих, власти дают возможность для производства машин в России, отметил эксперт.

— Вопрос в том, пойдут ли сами автопроизводители на производство автомобилей из неоригинальных комплектующих. Основная проблема в гарантии: по закону о защите прав потребителей в случае поломки потребитель предъявляет претензии производителю. Будут ли автоконцерны брать на себя гарантийные риски, связанные с выпуском машин с неоригинальными комплектующими, — большой вопрос, — рассказал «Известиям» Бургазлиев.

Помимо автомобилей, в перечень разрешенных товаров параллельного импорта вошли запчасти к ним, а также автокомплектующие таких производителей, как Bosch, ZF, Mahle, Knorr-Bremse, Allison, Cummins, и шины Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone. Часть иностранных компонентов, например двигатели Cummins, устанавливают и на российские грузовики (ГАЗ, «КамАЗ»).

Параллельно потоку Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Что будет с ценами на автомобили и запчасти

Параллельный импорт может решить проблему с дефицитом запчастей, считает эксперт Роман Гуляев.

— Мы сейчас видим существенную нехватку по запчастям, в том числе и для ТО, на европейские модели. После насыщения рынка цены на запчасти должны нормализоваться и регулироваться рыночными механизмами, а не зависеть от ажиотажного спроса, как это происходит сейчас, — отметил он.

С ним согласен и директор по сервисному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

— Проблема наличия и стоимости запчастей в той или иной мере присутствует. Наличие параллельного импорта снизит остроту проблемы дефицита, и, как следствие, прайс на запчасти должен скорректироваться вниз, — уточнил Тимашов.

Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, напротив, считает, что параллельный импорт не сможет решит проблему дефицита и роста цен.

— При включении в процесс доставки автомобиля посредников расходы для дилеров увеличатся. Соответственно, это приведет к росту цен на авто для покупателей. При этом подобная мера рассчитана на юридических лиц. На физических лиц она существенно не повлияет, так как последние и так могли ввозить автомобили самостоятельно, — отметил Терлюкевич. Он обратил внимание, что на автомобили, ввезенные посредством параллельного импорта, будет распространяться гарантия дилера, а не дистрибьютора.

Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков более осторожен в прогнозах.

— Так как о какой-либо стратегии по осуществлению параллельного импорта в данный момент неизвестно, поэтому сложно оценить то, на сколько новые схемы поставок автомобилей и комплектующих могут быть дороже. В любом случае на разработку стратегии и подготовку необходимой базы для этого рынку нужно время, — резюмировал он.