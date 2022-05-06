В Минпромторге прокомментировали жалобы автоотрасли на параллельный импорт

Список продукции автомобильной промышленности, в отношении которой возможен параллельный импорт, сформирован с учетом позиции отраслевого сообщества и содержит в себе код товара и/или средство индивидуализации. Такой подход был одобрен на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова. Об этом сообщили «Известиям» в пятницу, 6 мая, в пресс-службе Минпромторга России, отвечая на запрос о поступившей в ведомство жалобе от Национального автомобильного союза (НАС) на то, что министерство якобы нарушило постановления кабмина о параллельном импорте.

Как писали «Известия» 4 мая, НАС направил в Минпромторг письмо с просьбой скорректировать перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту, на большее количество товарных категорий, отказаться от перечисления правообладателей, в отношении продукции которых возможен такой импорт, и составить список исключений, ввоз которых с помощью параллельного импорта невозможен. Союз утверждал, что приказ ведомства содержал конкретные бренды, что «выходит за рамки постановления правительства» и что в перечне приведены марки, которые официально не поставляются на российский рынок.

Кроме того, автомобильный союз направил письмо в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести прокурорскую проверку приказа Минпромторга № 1532 от 19 апреля 2022 года на предмет точности исполнения постановления правительства РФ от 29 марта 2022 № 506 о параллельном импорте и устранить выявленные нарушения.

В Минпромторге тогда сказали «Известиям», что приказ находится на регистрации в Минюсте, и когда он будет зарегистрирован, торговое ведомство разместит его у себя на сайте. Министерство опубликовало соответствующий список, утвержденный Минюстом, 6 мая. Новый механизм работы можно использовать с этой же даты. Перечень товаров для параллельного импорта состоит из 96 пунктов. В него в том числе попали автомобили французского автоконцерна Renault и еще 72 иностранных марки, среди которых Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Mitsubishi и другие.

В пресс-службе торгового ведомства заявили «Известиям», что в список для параллельного импорта не вошла продукция компаний, у которых нет планов по уходу с российского рынка и которые предпринимают всё, чтобы продолжить исполнять обязательства перед своими клиентами в соответствии с нормами российского законодательства и продолжают работу, несмотря на сложности с логистикой и перебоями поставок.

«Мы внимательно следим за ситуацией и по тем брендам, которые действительно откажутся от исполнения своих обязательств или не будут их исполнять. Минпромторг готов принять решение о разрешении параллельного импорта для обеспечения интересов российских граждан в части возможности обслуживания приобретенной продукции», — добавили в министерстве.

Юрист, медиатор Юрий Капштык, комментируя письма НАС, заявлял «Известиям», что в подготовленном Минпромторгом списке товаров нет кардинально глубокого нарушения постановления правительства — скорее присутствуют технические неточности. Раздувание ажиотажа в данном случае является «спекуляцией на ситуации», подчеркнул юрист. В данной ситуации нужна командная работа, а «не перетягивание каната и доказывание, кто что не так сделал», заключил медиатор.

В марте около 200 компаний заявили о приостановке своей работы в РФ. Такие решения бренды приняли в том числе в связи с новыми санкциями стран Запада, последовавшими в ответ на проводимую Россией операцию по защите Донбасса, о начале которой стало известно 24 февраля. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.