Синдром замены: поставки аналогов автозапчастей наладили через Турцию
Доставку аналогов автозапчастей наладили через Турцию, позднее комплектующие планируется ввозить через Казахстан, сообщили «Известиям» во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). На фоне ухода западных компаний поставки оригинальных деталей по некоторым маркам авто прекратились, а запасов на складах хватит на 2–4 месяца. При этом комплектующие для ремонта, по предварительным расчетам, подорожали в среднем на 30%, оценили представители страхового рынка. Они полагают, что в связи с этим следует расширить коридор стоимости ОСАГО.
Новые пути
Бизнесу удалось решить проблему прекращения поставок оригинальных запчастей по ряду марок автомобилей и дефицита некоторых деталей. Поставки аналогов в Россию наладили через Турцию, сообщили «Известиям» во Всероссийском союзе страховщиков. Там подчеркнули, что также прорабатывается доставка комплектующих через Казахстан.
Наиболее популярными направлениями поставок запчастей раньше были Китай, Европа и Япония, однако в связи с ограничениями доставка из двух последних теперь невозможна и популярность запчастей из Поднебесной растет, рассказал директор департамента урегулирования убытков по автотранспорту СК «МАКС» Иван Попов. Он подчеркнул, что параллельно открываются рынки Казахстана и Турции. По словам Ивана Попова, наиболее значительные сложности с поставками деталей остаются для BMW, Mercedes, Land Rover, Audi, а также автомобилей американского производства.
Ранее многие детали поставлялись по суше через европейскую границу, а также в Санкт-Петербург, однако из-за санкций это стало невозможно, заявил координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов. Он подтвердил, что теперь значительный объем запчастей начнет доставляться через Турцию, а с налаживанием прямого товаропотока с Китаем — и из него. Оригинальных запчастей может не остаться на складах уже через месяц, оценил эксперт.
Он напомнил, что аналоги запчастей нельзя использовать при ремонте по гарантии. При этом ремонт по ОСАГО с использованием аналогов запчастей возможен — это делается по согласованию с клиентом и с подписанием соглашения, напомнил руководитель проекта разработки и развития продуктов по автострахованию «Абсолют Страхования» Алексей Тюрников.
Запасные части для обслуживания и ремонта ранее выпущенной в обращение готовой продукции могут быть ввезены любыми лицами без представления таможенным органам документов о соответствии, напомнили «Известиям» в ФТС. Это позволяет делать соответствующее постановление правительства, действующее в условиях внешнего санкционного давления со стороны недружественных стран.
Если компания, отвечающая за конкретный бренд, отказывается поставлять запчасти для гарантийного или сервисного обслуживания в долгосрочной перспективе, то по такому бренду будет оперативно введен параллельный импорт, сообщили «Известиям» в Минпромторге. Эта процедура предполагает ввоз товаров в Россию без согласия владельцев торговых марок. Минпромторг уже составил список из около 200 брендов, среди которых автомобильные двигатели Cummins, Deutz, Kubota, Hyundai, Nissan, Volkswagen, Toyota, Volvo и Scania.
Поставки запчастей также могут наладить через Казахстан, страны Кавказа и среднеазиатские государства, однако это потребует затрат на логистику; кроме того, количественно заместить прежний объем будет сложно, добавил специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. По его мнению, решения вопроса не стоит ждать в ближайшие два месяца.
Дефицит запчастей на рынке пока сохраняется, но запасов на складах хватит примерно на 2–4 месяца работы, заявил заместитель гендиректора по сервису АГ «Авилон» Алексей Гуляев. По его словам, официальной информации о поставках запчастей через другие страны не поступало, однако диалог с импортерами продолжается. Представители других дилеров не ответили на запросы «Известий».
Налаживание новых каналов поставок запчастей, в том числе неоригинальных, должно позволить страховщикам соблюдать требования законодательства о восстановительном ремонте в рамках ОСАГО, включая сроки осуществления, сообщили в ЦБ.
К чему приводит дефицит
По предварительным расчетам, цены на запчасти с учетом аналогов деталей в среднем выросли на 30% на фоне нынешних событий, оценил президент ВСС Игорь Юргенс. При этом снижение курса доллара может позитивно повлиять на стоимость деталей: окончательные результаты подсчетов в справочниках запчастей будут известны 19 июня, добавили в ВСС.
В страховых компаниях подтвердили значительное подорожание автозапчастей. За последние два месяца их стоимость выросла на 30–50% в зависимости от марки транспортного средства, сообщил директор департамента урегулирования убытков по автотранспорту СК «МАКС» Иван Попов. По его словам, изначально это было связано с падением курса рубля, а затем с логистическими трудностями — увеличением сроков поставок частей, а по некоторым позициям и с полным прекращением доставок в Россию. Однако нынешнее снижение курса доллара не приведет к восстановлению цен, так как сформировался дефицит из-за ограничений поставок.
Цены, рекомендованные производителем, за два месяца увеличились на 30%, а по ряду брендов, например Jaguar или Land Rover, — до 80%, отметил директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие» Павел Нефедов.
В ВСК считают, что в связи с удорожанием деталей для ремонта тарифный коридор по ОСАГО следует расширить минимум на 30%, и даже при таком повышении границы в некоторых сегментах этого может оказаться недостаточно. Основное подорожание запчастей проявится в III квартале, рост может составить от 30 до 80% и более в зависимости от марки, сообщили в компании. На фоне подорожания запчастей тарифный коридор по ОСАГО следует расширить минимум на 30%, так как необходимо покрыть недостаточность тарифов прошлых периодов, согласен руководитель дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев.
В «Абсолют Страховании» подчеркнули, что уже сейчас многие расчеты страховщиков производятся по максимальному значению — 5980 рублей, поэтому повышение верхней планки тарифного коридора востребовано — на 10%. В то же время, по данным «Ренессанс страхования», тарифы по каско у большинства компаний уже увеличились на 15–30%.