Синдром замены: поставки аналогов автозапчастей наладили через Турцию

Доставку аналогов автозапчастей наладили через Турцию, позднее комплектующие планируется ввозить через Казахстан , сообщили «Известиям» во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). На фоне ухода западных компаний поставки оригинальных деталей по некоторым маркам авто прекратились, а запасов на складах хватит на 2–4 месяца. При этом комплектующие для ремонта, по предварительным расчетам, подорожали в среднем на 30%, оценили представители страхового рынка. Они полагают, что в связи с этим следует расширить коридор стоимости ОСАГО.

Новые пути

Бизнесу удалось решить проблему прекращения поставок оригинальных запчастей по ряду марок автомобилей и дефицита некоторых деталей. Поставки аналогов в Россию наладили через Турцию , сообщили «Известиям» во Всероссийском союзе страховщиков. Там подчеркнули, что также прорабатывается доставка комплектующих через Казахстан .

Наиболее популярными направлениями поставок запчастей раньше были Китай, Европа и Япония, однако в связи с ограничениями доставка из двух последних теперь невозможна и популярность запчастей из Поднебесной растет , рассказал директор департамента урегулирования убытков по автотранспорту СК «МАКС» Иван Попов. Он подчеркнул, что параллельно открываются рынки Казахстана и Турции . По словам Ивана Попова, наиболее значительные сложности с поставками деталей остаются для BMW, Mercedes, Land Rover, Audi, а также автомобилей американского производства .

Ранее многие детали поставлялись по суше через европейскую границу, а также в Санкт-Петербург, однако из-за санкций это стало невозможно, заявил координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов. Он подтвердил, что теперь значительный объем запчастей начнет доставляться через Турцию, а с налаживанием прямого товаропотока с Китаем — и из него. Оригинальных запчастей может не остаться на складах уже через месяц , оценил эксперт.

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Он напомнил, что аналоги запчастей нельзя использовать при ремонте по гарантии. При этом ремонт по ОСАГО с использованием аналогов запчастей возможен — это делается по согласованию с клиентом и с подписанием соглашения , напомнил руководитель проекта разработки и развития продуктов по автострахованию «Абсолют Страхования» Алексей Тюрников.

Запасные части для обслуживания и ремонта ранее выпущенной в обращение готовой продукции могут быть ввезены любыми лицами без представления таможенным органам документов о соответствии , напомнили «Известиям» в ФТС. Это позволяет делать соответствующее постановление правительства, действующее в условиях внешнего санкционного давления со стороны недружественных стран.

Если компания, отвечающая за конкретный бренд, отказывается поставлять запчасти для гарантийного или сервисного обслуживания в долгосрочной перспективе, то по такому бренду будет оперативно введен параллельный импорт , сообщили «Известиям» в Минпромторге. Эта процедура предполагает ввоз товаров в Россию без согласия владельцев торговых марок. Минпромторг уже составил список из около 200 брендов, среди которых автомобильные двигатели Cummins, Deutz, Kubota, Hyundai, Nissan, Volkswagen, Toyota, Volvo и Scania.

Поставки запчастей также могут наладить через Казахстан, страны Кавказа и среднеазиатские государства, однако это потребует затрат на логистику; кроме того, количественно заместить прежний объем будет сложно, добавил специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. По его мнению, решения вопроса не стоит ждать в ближайшие два месяца.

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Дефицит запчастей на рынке пока сохраняется, но запасов на складах хватит примерно на 2–4 месяца работы , заявил заместитель гендиректора по сервису АГ «Авилон» Алексей Гуляев. По его словам, официальной информации о поставках запчастей через другие страны не поступало, однако диалог с импортерами продолжается. Представители других дилеров не ответили на запросы «Известий».

Налаживание новых каналов поставок запчастей, в том числе неоригинальных, должно позволить страховщикам соблюдать требования законодательства о восстановительном ремонте в рамках ОСАГО, включая сроки осуществления, сообщили в ЦБ.

К чему приводит дефицит

По предварительным расчетам, цены на запчасти с учетом аналогов деталей в среднем выросли на 30% на фоне нынешних событий, оценил президент ВСС Игорь Юргенс. При этом снижение курса доллара может позитивно повлиять на стоимость деталей : окончательные результаты подсчетов в справочниках запчастей будут известны 19 июня, добавили в ВСС.

В страховых компаниях подтвердили значительное подорожание автозапчастей. За последние два месяца их стоимость выросла на 30–50% в зависимости от марки транспортного средства, сообщил директор департамента урегулирования убытков по автотранспорту СК «МАКС» Иван Попов. По его словам, изначально это было связано с падением курса рубля, а затем с логистическими трудностями — увеличением сроков поставок частей, а по некоторым позициям и с полным прекращением доставок в Россию. Однако нынешнее снижение курса доллара не приведет к восстановлению цен, так как сформировался дефицит из-за ограничений поставок.

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Цены, рекомендованные производителем, за два месяца увеличились на 30%, а по ряду брендов, например Jaguar или Land Rover, — до 80% , отметил директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие» Павел Нефедов.

В ВСК считают, что в связи с удорожанием деталей для ремонта тарифный коридор по ОСАГО следует расширить минимум на 30% , и даже при таком повышении границы в некоторых сегментах этого может оказаться недостаточно. Основное подорожание запчастей проявится в III квартале, рост может составить от 30 до 80% и более в зависимости от марки, сообщили в компании. На фоне подорожания запчастей тарифный коридор по ОСАГО следует расширить минимум на 30%, так как необходимо покрыть недостаточность тарифов прошлых периодов, согласен руководитель дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев.

В «Абсолют Страховании» подчеркнули, что уже сейчас многие расчеты страховщиков производятся по максимальному значению — 5980 рублей, поэтому повышение верхней планки тарифного коридора востребовано — на 10%. В то же время, по данным «Ренессанс страхования», тарифы по каско у большинства компаний уже увеличились на 15–30%.