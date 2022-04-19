Кто во что горазд: выпуску упрощенных автомобилей дали зеленый свет

Совет Евразийской экономической комиссии принял изменения в технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств». Документ прописывает требования к автомобилям на территории стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). До февраля следующего года каждое государство-член вправе устанавливать собственные требования к машинам, которые выпускаются в обращение на территории страны. Эти изменения фактически узаконили производство упрощенных моделей с более низкими нормами экологии и безопасности, отмечают эксперты. В новых требованиях к автомобилям разбирались «Известия».

По национальным требованиям

Поправки в техрегламент «О безопасности колесных транспортных средств», одобренные Советом Евразийской экономической комиссии (документ имеется в распоряжении «Известий») вступают в силу 25 апреля. Согласно этим изменениям, каждая страна — участник ЕАЭС получила право устанавливать свои правила по производству автомобилей, отличные от единых требований, прописанных в техрегламенте.

Кто во что горазд Фото: Global Look Press/Simon Katzer

«До 1 февраля 2023 года допускается установление и применение обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств, производимых на территориях государств — членов ЕАЭС, а также проведение оценки соответствия с нормативными правовыми актами государств-членов или в соответствии с законодательством государств-членов», — говорится в тексте решения Совета Евразийской экономической комиссии. Напомним, что странами — членами ЕАЭС являются Россия, Киргизия, Армения, Белоруссия и Казахстан.

«Где родился, там и пригодился»

Согласно документу, выпуск в обращение автомобилей, произведенных по «национальным» требованиям, будет разрешен только на территории страны, где они были собраны. Эксплуатация таких машин на территории другого государства ЕАЭС будет возможна только при заключении двустороннего соглашения. В решении Совета Евразийской экономической комиссии есть специальная оговорка: в свидетельстве о регистрации будет указываться, что транспортное средство произведено по новым требованиям. Помимо этого, будет добавлена информация о государствах, где оно может обращаться.

Кто во что горазд Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По просьбе Совета правительства стран — членов ЕАЭС будут вести реестр автомобилей, собранных по национальным требованиям с «указанием их идентификационных номеров, марок и коммерческих названий». Также власти этих государств должны будут обеспечить недопущение вывоза (в том числе и временного) таких автомобилей за пределы страны-производителя, если между странами нет иной договоренности.

«Контроль за исполнением настоящего решения осуществляется уполномоченными органами государств-членов в соответствии с законодательством государств-членов», — говорится в тексте документа.

Иными словами, в каждой стране будет создана отдельная база данных таких автомобилей. К ней получат доступ таможенники и пограничники и, возможно, инспекторы дорожной полиции.

Что конкретно упростят

Принятые изменения в первую очередь нацелены на поддержку традиционных российских автопроизводителей (АвтоВАЗ, УАЗ, КамАЗ, ГАЗ). Однако в них не прописаны конкретные послабления в требованиях к автомобилям, отмечают эксперты. Каждая страна будет принимать решения, исходя их своей ситуации, подчеркивают они.

— Образно говоря, решение Совета Евразийской экономической комиссии позволяет странам-участницам выпускать автомобили по принципу «кто во что горазд», у кого на что хватает сил и ресурсов, — заявил «Известиям» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

По его словам, скорее всего, новые правила разрешат оснащение автомобилей более простыми топливной (смягченные требования к содержанию вредных веществ в отработанных газах) и тормозной системами (без ABS и ESP). Также не исключено, что будет разрешен выпуск машин без подушек безопасности и с более простыми системами мультимедиа и навигации, полагает он.

Кто во что горазд Фото: РИА Новости/Юрий Стрелец

— В первую очередь постараются максимально упростить автомобили, отказаться от обязательных сейчас некоторых электронных компонентов, — полагает эксперт. Он считает, что новый порядок будет действовать и после 1 февраля 2023 года.

— Думаю, что действие этих требований впоследствии продлят на более долгий срок. Для создания необходимой компонентой базы нужно гораздо больше времени, — уверен Бургазлиев.

По его мнению, введение национальных требований к транспортным средствам, может сказаться на их экспорте. Например, Белоруссия, теоретически может и не разрешить ввоз на свою территорию «упрощенных» КамАЗов, тем самым предоставив преференции местному МАЗу. Однако на практике такое развитие событий маловероятно, добавил он.

Как ранее сообщали СМИ, в начале апреля АвтоВАЗ уже анонсировал появление упрощенных версий Lada Granta и Lada Niva, отвечающих экологическим требованиям «Евро-2», без подушек безопасности, систем АBS, ESP.

Шаг назад

Принятое Советом Евразийской экономической комиссии решение — законодательная база для упрощенного технического регламента, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его словам, работа над этим документом уже ведется.

— Необходимо признать, что эти изменения — серьезный шаг назад. Они приняты, чтобы любым способом поддержать на плаву АвтоВАЗ, УАЗ и другие автозаводы, — подчеркнул он.

Кто во что горазд Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев

По его мнению, машины, собранные по упрощенным правилам, в дальнейшем вряд ли будут дооснащать теми или иными отсутствующими системами, как это предполагалось в отношении автомобилей, выпущенных в прошлом году без ЭРА-ГЛОНАСС. В российском автопарке достаточно много машин, не отвечающих современным требованиям, напомнил эксперт. Введение упрощенных нормативов к производству транспортных средств дополнит его определенным числом таких же автомобилей, подчеркнул Шапарин. Он также сомневается в эффективности контроля за вывозом «упрощенных» машин в другие страны.

— Не совсем понятно, как он будет осуществляться. Ведь, к примеру, между Россией и Белоруссией физической границы нет. Чтобы проконтролировать, может такая машина въезжать на территорию соседнего государств или нет, необходимо будет проверять абсолютно все проезжающие автомобили, — отметил Шапарин.

На запрос «Известий» относительно изменений в техрегламенте и его дальнейших перспектив в Минпромторге оперативно ответить не смогли.