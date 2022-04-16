Из того, что было: ремонт по ОСАГО пересчитают

ЦБ предложил считать ремонт по ОСАГО, руководствуясь стоимостью аналоговых запчастей, так как оригиналы либо отсутствуют, либо значительно выросли в цене. Такой порядок планируют применять к автобрендам из недружественных государств. Страховщики считают, что использование запчастей-аналогов позволит сделать качественный ремонт и сдержать цены на ОСАГО. Может ли это привести к занижению выплат и считаться внесением изменений в конструкцию автомобиля, выясняли «Известия».

Спекулятивная цена

Банк России предложил рассчитывать стоимость ремонта по ОСАГО, руководствуясь ценами на аналоги оригинальных запчастей. Таким образом планируют считать выплаты в отношении машин, выпущенных автопроизводителями из недружественных государств. Для брендов из стран, не вводивших антироссийские санкции, в стоимости ремонта будут учитывать цены оригинальных запчастей, но если они отсутствуют на рынке — то на основе цен аналогов. Если и они недоступны, стоимость запчасти будет определяться экспертом, пояснили «Известиям» в пресс-службе регулятора.

— В нынешних условиях санкций доступность оригинальных запчастей под большим вопросом. То, что при составлении справочника смогли найти одну запчасть и взять ее цену, абсолютно не означает, что все желающие смогут купить такую запчасть по этой цене. Вполне может оказаться, что эта запчасть единственная, а ее цена спекулятивная. Так что возникает вопрос, насколько вообще возможно будет починить автомобиль оригинальными запчастями вне зависимости от рассчитанной стоимости ремонта, — рассказали в пресс-службе.

В ЦБ подчеркнули: это временная мера — как только ситуация с поставками запчастей нормализуется, указанное решение будет пересмотрено.

Недоступные оригиналы

После того как часть автопроизводителей приостановили продажи и производство на российском рынке, оригинальные запчасти стали либо недоступными, либо неоправданно дорогими, признают в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

— Существует большой рынок неоригинальных запчастей, которые по качеству ни в чем не уступают оригинальным: они производятся на тех же заводах, на том же оборудовании, теми же людьми, с теми же стандартами качества. Например, одно и то же лобовое стекло, которое производится в подмосковном городе Боровске, до санкций с отметкой автопроизводителя стоило 25 тыс. рублей, а без отметки — 10 тыс. рублей. А после введения санкций оригинал или стало вовсе невозможно производить, или он стал дороже в несколько раз, — отметили в РСА.

Справочники средней стоимости запчастей и раньше учитывали стоимость как оригинальных деталей, так и неоригинальных. Предложение ЦБ касается методики расчета, пояснил представитель РСА.

— Справочник — это средние цены на рынке. Например, оригинальная запчасть стоит 20 тыс. рублей и 10 тыс. — неоригинальная. А есть еще аналоги за 7, 5 и 3 тыс. рублей, но стоит ограничение: деталь не может стоить менее 30% от стоимости оригинала. Таким образом, складывали 20, 10 и 7 тыс. рублей по определенному алгоритму и средняя цена получалась 12 тыс. рублей. Раньше в формуле расчета цена оригинальной запасной части должна была быть обязательной. Сейчас таких деталей вообще нет, остались аналоги, которые также подорожали на 30%. И ЦБ разрешил: ставьте ноль вместо оригинала и считайте среднюю стоимость по оставшимся запчастям. Другой вариант: недружественные страны подняли цены и оригинальный бампер стоит 40 тыс. рублей, например, а неоригинальные подорожали, но немного — 10–12 тыс. рублей. В этом случае 30-процентная планка — это 15 тыс. рублей, то есть можно брать только цену оригинала. А что делать с деталями российского и китайского производства? К тому же оригинал быстро не привезут, — пояснил представитель союза.

Лучше новыми, чем старыми

Предложение Банка России — ответ на идею, высказанную представителями страхового сообщества: разрешить ремонт бывшими в употреблении запчастями. Регулятор заявил, что категорически не поддерживает подобные нововведения, которые возможны только при изменении законодательства.

— Какой-то сертификации, критериев качества бывших в употреблении запчастей нет, фактически по каждой детали нужно проведение экспертизы. В этих условиях невозможно будет обеспечить качественный ремонт. Ремонт с использованием ненадежной детали может привести к трагедии на дороге, причем не только с отремонтированным автомобилем, но и с другими участниками дорожного движения, — отметили в пресс-службе Банка России.

Предложение ЦБ позволит пострадавшему в ДТП обеспечить ремонт автомобиля пусть неоригинальными, но качественными запчастями. Данная мера также способна сдержать рост стоимости ОСАГО, считают в РСА. К тому же страховщики не видят проблем с использованием аналоговых деталей.

— Авторемонтные организации активно использовали данную категорию запчастей при производстве ремонта ТС по ОСАГО, при этом использовались качественные сертифицированные запчасти. Во многих случаях производители этих деталей те же, что и поставщики автопроизводителей. Это позволяло обеспечить необходимое качество ремонта и не вызывало отторжения у автовладельцев, — пояснили в пресс-службе Страхового дома ВСК.

Автовладельцы получат меньше

При этом опрошенные «Известиями» эксперты опасаются, что новые правила расчета повлияют на размер выплат.

— На наших глазах легализуется способ занижения стоимости ремонта. Включив в методику самые дешевые аналоги, по факту прописывается возможность нижней планки, по которой будет рассчитываться выплата. Что в итоге мы получаем, ЦБ говорит, что «использование цен аналогов даст возможность пострадавшему в аварии получить деньги и отремонтировать машину пусть не оригинальными, но новыми деталями». А на самом деле использование цен аналогов даст возможность страховым компаниям занизить размер выплаты потерпевшему , — считает руководитель направления ТО и ОСАГО международной сети автосервисов Fit Service Алексей Поляков.

По словам Полякова, водителям достаточно часто отказывали в ремонте еще и до введения санкций.

— Автовладелец приезжал на станцию с направлением от страховой, специалист СТО смотрел на машину, потом на калькуляцию страховщика и понимал, что в таком бюджете он попросту не сможет выполнить ремонт. На практике получается, что автосервисы, которые делают качественный ремонт, со страховыми компаниями не работают вообще. Работают же новички рынка или какие-то полулегальные фирмы, которые как минимум экономят на налогах, что позволяет им укладываться в такой ценник, — отмечает эксперт.

Заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов допустил вероятность, что расчетная стоимость ремонта аналогами оригинальных запчастей будет ниже.

— Точно никто сегодня сказать не может. Мы рассчитываем, что регулятор разъяснит участникам рынка этот вопрос. Надо понимать, что ситуация возникла впервые и решения вырабатываются именно сейчас, — рассказал Иванов.

Еще одна опасность ремонта неоригинальными деталями — такие действия могут трактоваться как внесение изменений в конструкцию транспортного средства.

— С точки зрения технического регламента всё это будет противоречить. Что написано пером — не вырубишь топором. Только сейчас на это посмотрят сквозь пальцы: сегодня многие требования регламента снижаются не законно, а понятийно. К тому же установку неоригинальных запчастей сложно обнаружить, — полагает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.