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Карта бита: страховщики поменяли правила регресса

Для отдельных категорий транспорта нормы остались прежними
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Карта бита: страховщики поменяли правила регресса
2022-04-12 18:47:25">
2022-04-12 18:47:25
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Диагностическую карту отвязали от регресса. Ранее, если авария произошла из-за неисправности автомобиля и у виновника ДТП не было диагностической карты, страховая компания могла применить регрессное требование о компенсации причиненного вреда. Эта мера отменена с 12 апреля, сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Для кого эта мера продолжит действовать — выясняли «Известия».

Необязательный техосмотр

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С этого года прохождение техосмотра для принадлежащих физическим лицам автомобилей стало добровольным, за исключением нескольких случаев — постановка машины на учет, смена собственника, если возраст ТС превышает четыре года, а также в связи с изменениями в конструкции и заменой основных агрегатов. При этом в законе об ОСАГО сохранялась норма, согласно которой страховщик после выплаты возмещения потерпевшему в ДТП имеет право предъявить регрессное требование к виновнику аварии, в случае если ДТП произошло из-за неисправности автомобиля, не имеющего действующей диагностической карты.

«Если законом о техосмотре для водителя не установлена обязанность прохождения техосмотра, это ведет к необязательности и применения нормы в законе об ОСАГО о праве регрессного требования со стороны страховщика», — приводит «Интерфакс» слова главы комитета ГД по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Ранее в Госдуме поддержали поправки в закон об ОСАГО.

Редкий и сложный случай

В практике страховщиков подобные случаи единичны, отметил президент РСА Игорь Юргенс.

Карта бита
техосмотр
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

«Автовладельцы достаточно сознательны: многие из них проходят техосмотр и без дополнительного принуждения. Регресс мог быть применен, только если можно было доказать, что ДТП произошло вследствие неисправности автомобиля», — рассказал он.

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Серьезной зависимости между прохождением техосмотра и аварийностью автомобилиста действительно не наблюдается. По подсчетам РСА и статистике ГИБДД, на 2 млн аварий приходятся 2 тыс. случаев с технически неисправными машинами. При этом зачастую техника ни при чем и у ДТП иная причина. Таким образом, аварий из-за неисправных технически автомобилей по статистике меньше 0,1%.

Кроме того, применять регрессное требование было сложно, рассказал «Известиям» автоэксперт Игорь Моржаретто.

— Чтобы предъявить регресс, мало отсутствия диагностической карты. Надо было доказать причинно-следственную связь, что авария произошла [именно] потому, что отвалилось левое заднее колесо и [при этом] не было диагностической карты, — поясняет эксперт. — Чтобы доказать техническую неисправность, надо провести сложную трасологическую экспертизу, которая стоит не менее 30 тыс. рублей. Просто так ее провести нельзя: нужно решение суда или, если есть погибшие, решение следователя. Провести экспертизу, оплатить, а потом выяснить, что ничего доказать невозможно. Поэтому страховые компании чаще всего с этим даже не связывались.

Карта бита
авария
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По его словам Моржаретто, страховщики постепенно избавляются от всякой привязки ОСАГО к техосмотру.

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На безопасность не повлияет

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«Вполне разумно, что отказались от регрессных исков за отсутствие техосмотра, раз отменили сам обязательный техосмотр для некоторых категорий автомобилей. Вполне вероятно, что в противном случае страховщики сами бы погрязли в судебных исках от водителей, попавших в ДТП», — считает председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин. По его словам, добросовестные автомобилисты и так проводили реальную диагностику технического состояния своей машины. Недобросовестные — просто покупали диагностическую карту без проверки самого автомобиля.

«В любом случае, несмотря на отмену техосмотра, за техническое состояние машины отвечает именно водитель», — говорит Похмелкин.

Карта бита
осаго
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что нововведение не повлияет на статистику ДТП.

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— На безопасности отражается исключительно отмена техосмотра, но Госавтоинспекция решила, что риски в целом приемлемы. В данном случае подводных камней нет, но они были до этого, — говорит он.

Отменили, но не всем

В РСА уточнили, что право на регрессное требование за отсутствие техосмотра к виновникам ДТП сохранено для легковых такси, автобусов и специализированных транспортных средств, предназначенных и оборудованных для перевозок опасных грузов. Им по-прежнему нужно получать диагностическую карту.

Кроме того, страховая сможет предъявить регрессные требования и к автовладельцам-«физикам», отметил Игорь Моржаретто.

Карта бита
осаго
Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

— Такая возможность есть и сейчас, только теперь она не связана с наличием или отсутствием диагностической карты, — уточняет эксперт. — Согласно ПДД, водителю, прежде чем выехать, нужно убедиться в исправности автомобиля А если ты выехал [на аварийной машине], что привело к аварии, ты виноват — не выполнил правила дорожного движения и с тебя можно взять регресс.

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«Страховые компании вправе предъявить регресс и после 12 апреля — по заключенным договорам ОСАГО — до окончания действия полиса. При этом они не могут отказать в выплатах по ОСАГО потерпевшему автомобилисту, если у него не оформлена диагностическая карта», — отметили в пресс-службе компании «АвтоDOM».

Неисправных автомобилей станет больше

Делать выводы о прохождении техосмотра пока рано, поскольку обязательный техосмотр отменен лишь с начала этого года, считают эксперты.

Между тем количество неисправных автомобилей не дорогах может вырасти. Данные совместного исследования Аналитического центра НАФИ и экспертного центра «Движение без опасности» свидетельствуют, что 42% опрошенных автовладельцев планируют реже проводить техобслуживание автомобиля.

Карта бита
ремонт
Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова

Кроме того, в ближайшем будущем ремонт автомобилей будет затруднен из-за нехватки автозапчастей.

Ранее более 100 тыс. автомобилей по всей России вернулись из многолетнего простоя, в связи с тем что в пандемию люди опасались использовать общественный транспорт и каршеринг.

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