Сберегательная масса: россияне решили не тратиться на ТО и шины

Почти половина российских автовладельцев планирует экономить на обслуживании машин и приобретении новых шин, а треть стала реже пользоваться личными машинами. Сокращение расходов на ремонт и покупку покрышек может привести к росту числа ДТП из-за неисправных машин, предупреждают эксперты . В вопросах экономии разбирались «Известия».

Ездить меньше, ездить аккуратнее

В условиях роста цен на запчасти и их дефицита примерно половина автовладельцев намерена минимизировать расходы на ремонт и содержание своих машин, свидетельствуют данные совместного исследования Аналитического центра НАФИ и экспертного центра «Движение без опасности».

Согласно социологическому опросу, проведенному в прошлом месяце, 42% респондентов сообщили, что в целях экономии постараются реже проводить техобслуживание автомобиля. Чаще других о таких планах заявляли молодые автовладельцы в возрасте 18–24 лет (53% из тех, кто не планирует тратиться на содержание машины).

62% опрошенных автомобилистов признались, что в последнее время из-за боязни попасть в ДТП стали более внимательными и аккуратными на дороге. Такие опасения связаны с увеличением стоимости ремонта, трудностями с поиском запчастей, а также ростом цены полиса ОСАГО, в случае если авария произошла по их вине, говорится в исследовании.

Сберегательная масса Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

Треть респондентов (33%) рассказали, что в целях экономии стали реже пользоваться личными машинами, причем среди жителей Москвы их доля несколько выше (40% опрошенных), чем в среднем по стране.

Запчасти дорожают

Обслуживание и ремонт машины, в том числе гарантийный, становятся серьезной проблемой для автомобилистов, считают эксперты.

«Не исключено, что в ближайшем будущем дилеры столкнутся с невозможностью выполнять свои обязательства по гарантийному обслуживанию, а ремонт автомобилей, для которых гарантийный период закончился, будет затруднен из-за нехватки автозапчастей», — полагает директор направления исследований в сферах туризма и транспорта аналитического центра НАФИ Ирина Иванкова.

По ее мнению, автовладельцы, хоть и планируют экономить на техобслуживании, полностью отказаться от личного автотранспорта не готовы, поэтому потребность в ремонте сохранится, уверена эксперт. По сравнению с прошлым годом стоимость деталей и запчастей увеличилась в 1,5–2 раза, отмечает генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников.

Неисправных машин станет больше

Желание автовладельцев сэкономить на обслуживании и ремонте машины может привести к общему ухудшению технического состояния российского автопарка, полагает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

«С учетом отмены техосмотра контроль за техническим состоянием машины теперь фактически лежит на совести автовладельца. Визуальный контроль исправности транспортных средств, который планируют возложить на инспекторов ГИБДД, неравноценная альтернатива полноценной диагностике», — заявил Хайцеэр «Известиям».

Сберегательная масса Фото: ТАСС/Егор Алеев

Тем не менее массовых отказов от визитов в техцентры вице-президент НАС не прогнозирует. Большинство автовладельцев осознают, что без регулярного обслуживания машина просто не сможет нормально работать, отмечает он. По мнению эксперта, в целях экономии автовладельцы станут реже пользоваться личными машинами, переходя на общественный транспорт, тем самым подтверждая данные социологического опроса.

Запастись впрок

Подавляющее большинство автовладельцев тем или иным способом постараются поддерживать машины в рабочем состоянии, уверен мастер-приемщик техцентра «Вешняки Авто» Сергей Шабунин. По его словам, экономические и финансовые кризисы прошлых лет показали, что многие автомобилисты скорее откажутся от какой-то другой покупки, чем от обслуживания своей машины.

«В последнее время многие клиенты, опасаясь дальнейшего роста цен, стали заказывать запчасти и «расходники» впрок. Берут сразу по 2–3 комплекта тормозных колодок, фильтров, свечей, заказывают по 20–30 л масла для будущих ТО», — заявил Шабунин «Известиям».

Подержанный «премиум» или новый «эконом»?

По данным социологического опроса, 43% автомобилистов в целях экономии готовы отложить приобретение новых шин. Между тем во многом именно от состояния покрышек зависит, сможет ли водитель избежать ДТП, отмечают специалисты.

Сберегательная масса Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

Согласно требованиям технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств» для легковых автомобилей минимальная глубина протектора летних шин, при которой разрешена эксплуатация машины, составляет 1,6 мм. В реальности езда на таких покрышках уже небезопасна, уверен испытатель шин издания «Авторевю» Олег Растегаев.

«Помимо индикатора износа, который свидетельствует о достижении критического уровня в 1,6 мм, производители шин наносят на покрышки и так называемый Wet-индикатор. Он появляется, когда глубина протектора уменьшается до 3,5–4 мм. При меньшей глубине рисунка заметно ухудшается отвод воды из пятна контакта шины. В результате эффект аквапланирования возникает на гораздо меньшей скорости, увеличивается тормозной путь машины, автомобиль хуже управляется», — подчеркивает эксперт.

В условиях экономии перед автомобилистами, решившими поменять шины, встает вопрос: приобрести новую модель экономкласса или купить подержанные покрышки премиум-сегмента. Испытатель шин рекомендует остановиться на первом варианте. В подавляющем большинстве случаев новая «бюджетная» резина будет более безопасной, чем подержанная «премиальная», считает он.

«В российских условиях, когда часть летнего сезона дороги влажные, следует иметь определенный запас в так называемых дождевых характеристиках шин: у новых покрышек он априори выше, чем у подержанных», — подчеркнул Растегаев.

Сберегательная масса Фото: ТАСС/Петр Ковалев