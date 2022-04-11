Поддержанный рынок: в ремонте по ОСАГО могут разрешить б/у запчасти

При ремонте автомобилей по ОСАГО могут начать использовать подержанные запчасти . Такую меру ЦБ сейчас обсуждает с участниками страхового рынка, рассказали «Известиям» в регуляторе. В Минфине подчеркнули, что важно не допустить опасного ремонта. При этом рост цен на запчасти и сбои в их поставках будут увеличивать убыточность моторного страхования и стимулировать компании повышать тарифы в этом сегменте, признали в ведомстве. Бизнес уже обсуждает с ЦБ и Минфином расширение тарифного коридора для полисов обязательной автогражданки, добавили во Всероссийском союзе страховщиков. Сейчас есть дефицит некоторых запчастей. Кроме того, детали и ремонт дорожают, поэтому предложенные меры необходимы, подтвердили эксперты.

Ремонт по-новому

В ЦБ рассматривают предложения страховщиков продлить максимальный срок ремонта по ОСАГО с 30 до 60 дней, разрешить использовать для этого детали, которые уже были в употреблении, и расширить тарифный коридор на 10% в нижней границе и на 30% в верхней . Использовать китайские аналоги оригинальных запчастей для восстановления авто позволено уже сейчас, при этом ремонт б/у деталями требует более глубокого обсуждения, так как критерии их качества не определены. Кроме того, высоки риски, что отремонтированная таким образом машина сломается, причем в худшем случае в дороге и с ДТП , сказали в пресс-службе регулятора.

В Банке России добавили: сейчас сроки ремонта по ОСАГО увеличиваются в том числе из-за задержек с поставками запчастей . Однако, если автомобиль невозможно восстановить в течение 30 дней, страховщики обязаны выплатить потерпевшему денежное возмещение (не позднее 20 дней с даты подачи заявления).

Поддержанный рынок Фото: Global Look Press/ALEXEY BYCHKOV

Рост стоимости деталей и перебои с их поставками будут неизбежно «давить» на убыточность моторных видов страхования, стимулируя компании повышать тарифы в этом сегменте, сказали в Минфине . Однако важно не допустить проведения неполноценного, а возможно, и опасного ремонта с запчастями плохого качества, подчеркнули в ведомстве.

Бизнес уже обсуждает с ЦБ и Минфином продолжение реформы индивидуализации стоимости ОСАГО . Она предполагает дальнейшее расширение тарифного коридора и введение более точной зависимости цен на полис от степени рисковости автовладельца, отметил президент ВСС Игорь Юргенс. По его словам, реформа уже показала свою эффективность. Вероятно, она будет продолжена, однако первоначальные сроки скорректируют, ожидает глава Всероссийского союза страховщиков.

Согласие о расширении тарифного коридора по ОСАГО уже достигнуто, причем границы будут определены в соответствии с подорожанием запчастей по справочникам единой методики расчета ущерба, рассказал «Известиям» источник на страховом рынке.

На фоне дефицита

В страховых компаниях выступают за разрешение использования б/у запчастей для ремонта по ОСАГО . В качестве временной меры такое нововведение стоит принять, так как в условиях нарушения логистических цепочек из-за санкций поставщики деталей не готовы гарантировать приемлемые сроки, они остаются неопределенными, сказал руководитель дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев.

Поддержанный рынок Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Сейчас для установки б/у деталей необходимо согласие потерпевшего, станции техобслуживания (СТОА) и страховой компании . Однако следует разрешить подобный ремонт в уведомительном порядке , так как рынок запчастей сейчас очень нестабильный, и за время согласования требуемую деталь могут распродать, считает Виталий Княгиничев. Он добавил: компания уже начала получать от партнерских СТОА уведомления о том, что в ряде случаев провести ремонт в установленный законом срок невозможно.

Для использования б/у запчастей стоит закрепить условие, что детали для этого ТС официально не поставлялись на территорию РФ и не предназначены для рынка нашей страны , считает директор департамента урегулирования убытков по автотранспорту страховой компании МАКС Иван Попов. Он отметил, что владельцы авто для левостороннего движения уже давно используют для ремонта подержанные и восстановленные детали, так как найти оригинальные в России очень сложно.

Парк автомобилей в России достаточно возрастной, так что при использовании б/у запчастей в ремонте машина фактически вернется в исходное состояние до ДТП, отметил руководитель проекта разработки и развития продуктов по автострахованию компании «Абсолют Страхование» Алексей Тюрников.

Кроме того, если страховщик выплатит возмещение, клиент, скорее всего, также использует б/у деталь при самостоятельном ремонте, чтобы полученной суммы хватило на восстановление, полагает эксперт. При этом стоит давать выбор клиенту — ремонт б/у запчастями или выплата, а также составить перечень деталей, которые запрещено заменять подержанными, считает Алексей Тюрников. По его мнению, если ЦБ одобрит эту меру и увеличение сроков ремонта, их следует ввести уже с мая этого года. Кроме того, из-за роста стоимости запчастей, материалов и работ требуется расширить тарифный коридор, согласен он.

Поддержанный рынок Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Эти меры не очень удобны для автовладельцев, но они актуальны и необходимы, так как сейчас возможен дефицит некоторых запчастей , считает исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов. Кроме того, по возмещенной страховщиком сумме клиент не сможет сам отремонтировать машину, автовладельцу будет удобнее, если поиск нужных запчастей, пусть б/у и за более длинные сроки, проведет компания. При этом на подобное восстановление стоит сделать гарантию безопасности, а клиенту дать выбор формата возмещения.