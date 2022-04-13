Декад-аванс: беженцам готовят отсрочку на страхование авто

Украинцам, а также жителям ДНР и ЛНР хотят дать 10 дней отсрочки на страхование автомобилей в России после прибытия в страну . Как выяснили «Известия», правовое управление Госдумы представило положительное заключение на такой законопроект, нижняя палата может принять его в первом чтении в апреле. Поддержать документ готовы в профильном комитете по финансовому рынку и во фракциях. Эксперты же отмечают, что сегодня уже есть проблема с нежеланием беженцев оформлять страховку . Поэтому они считают, что разумно получать все документы сразу, при въезде в РФ.

Добры к пожаловавшим

Как выяснили «Известия», Госдума в апреле может принять в первом чтении законопроект «О внесении дополнений в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Документом предлагается предоставить отсрочку на оформление полиса ОСАГО жителям Украины, ЛНР и ДНР, которые в экстренном порядке въезжают в Россию на личном транспорте . При этом, как подчеркивается в законопроекте, о полном освобождении от получения страховки речи не идет.

«По проекту замечаний концептуального характера не имеется. Вместе с тем обращаем внимание, что предлагаемое в проекте понятие «экстренный порядок» требует уточнения, поскольку в законе «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» оно не используется», — говорится в положительном заключении на законопроект правового управления Госдумы, которое имеется в распоряжении «Известий».

Поддержать инициативу готовы и в профильном комитете по финрынку.

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— Мы готовим положительное заключение на эту инициативу. Более того, мы предлагаем усилить законопроект и внести поправки в другие законодательные акты, в том числе в КоАП . Чтобы если вдруг произойдет ДТП, не возникала ответственность, связанная с отсутствием полиса, — пояснил «Известиям» глава комитета Анатолий Аксаков.

По его словам, также комитет совместно с Российским союзом автостраховщиков (РСА) и ЦБ РФ отрабатывает механизмы компенсации этой категории граждан, если вдруг за время отсутствия полиса они попадут в ДТП.

— Чтобы человек, не имеющий полиса, в случае невиновности в аварии смог все-таки получить компенсацию вреда , — пояснил парламентарий.

Автор законопроекта — депутат Госдумы от «Единой России» Константин Затулин — также сообщил «Известиям» о расширении льгот для беженцев-автолюбителей, которые будут внесены ко второму чтению законопроекта.

— Этот законопроект нужно оперативно принимать. Надеюсь, что уже на следующей неделе он будет рассмотрен Госдумой. На момент его внесения мы сформулировали в нем то, что могли предложить оперативно, по минимуму . Просто отложить на 10 дней оформление страховки для беженцев с Украины, которые въезжают в Россию на своих автомобилях, — пояснил парламентарий.

По его словам, он сам был свидетелем такого перемещения граждан на КПП в Крыму.

— Мы еще не успеваем в соответствии с распоряжением президента выплатить этим людям, бегущим от войны, по 10 тыс. рублей, как наши службы в соответствии с законодательством требуют от их оформить страховку, которая может стоить до 15 тыс. рублей . Это со всех точек зрения неправильно, — заявил автор законопроекта.

По его словам, на прошлой неделе Госдума совместно с автостраховщиками и Центробанком провела совещание на предмет расширения льгот.

— Мы хотели ко второму чтению законопроекта увеличить срок до трех месяцев . Чтобы страховые компании в этот период взяли на себя выплату полагающихся средств. Сейчас этот вопрос обсуждается, — пояснил депутат.

Как сообщил «Известиям» председатель правления РСА Игорь Юргенс, концептуально автостраховщики документ поддерживают.

— Такой законопроект встречает наше понимание, но мы пока не видели его окончательного текста ни к первому, ни ко второму чтению, — пояснил он.

Игорь Юргенс надеется, что Госдума проконсультируется с РСА по техническим деталям. «Известия» также направили запрос в ЦБ на предмет перспектив поддержки законопроекта.

Помочь людям

Готовы проголосовать за новые нормы и в большинстве фракций.

— Мы должны предоставить такую льготу въезжающим в Россию беженцам. Не пешком же им ходить . Поэтому мы этот законопроект поддержим, — заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член КПРФ Леонид Калашников.

В ЛДПР это мнение разделяют.

— Безусловно, считаю, что такой законопроект надо поддержать, тем более в такой обстановке. Это не несет для нас никаких рисков, так как контроль этих полисов ОСАГО идет в том числе с помощь видеокамер. А людям надо дать осмотреться, у них должно быть время на обмен и получение денег , — пояснил «Известиям» член фракции, зампред комитета ГД по финансовому рынку Аркадий Свистунов.

При этом парламентарий убежден, что 10 дней — вполне достаточный срок и увеличивать его не стоит, чтобы от оформления полиса не отказались вовсе.

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В «Справедливой России — За правду» также считают, что инициатива заслуживает поддержки. При этом во фракции уверены, что она должна быть более комплексной и обширной, так как беженцы могут столкнуться не только с проблемами при оформлении автомобилей.

В «Новых людях» «Известиям» сообщили, что партия внимательно изучит законопроект ближе к его рассмотрению.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин сообщил «Известиям», что сегодня уже есть проблема с нежеланием беженцев из ЛНР и ДНР оформлять страховку.

— На дорогах России давно полно машин с украинскими номерами, а также из ДНР и ЛНР. Фундаментальная проблема в том, что они в принципе не хотят оформлять ОСАГО, которое стоит денег , — отметил эксперт.