Минпромторг разрешил ввоз в Россию автомобилей Renault по параллельному импорту

В список брендов, ввоз которых в Россию разрешили по параллельному импорту, попали автомобили французского автоконцерна Renault. Эта информация следует из опубликованного в пятницу, 6 мая, приказа Минпромторга.

В конце апреля министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщал, что Renault, который решил продать свой российский бизнес после начала специальной операции России в Донбассе, передаст свою долю в 68% в капитале «АвтоВАЗа» в пользу ФГУП «НАМИ», который принадлежит Росимуществу. Московский завод Renault собирался передать столичному правительству.

По словам министра, московскую площадку завода консервировать не планируется, но там будут выпускаться «другие автомобили». До приостановки производства в марте там выпускали модели Duster, Kaptur, Arkana и Nissan Terrano.

Помимо Renault, в категории транспортных средств — кроме железнодорожного или трамвайного — и запчастей к ним в списке Минпромторга фигурируют еще 72 иностранных бренда: Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Mitsubishi, Hummer, Tesla, Mercedes-Benz, Daimler, BMW, Volkswagen, Skoda, Porsche, Audi, Toyota, Honda, Volvo, Rolls-Royce, Bugatti и другие.

Ранее в пятницу Минпромторг утвердил перечень товаров из 96 пунктов для параллельного импорта в России. Механизм параллельного импорта начинает действовать с даты регистрации приказа Минюстом России — 6 мая 2022 года.

Отмечается, что таможенные органы при осуществлении необходимых процедур должны будут сверять коды ТН ВЭД и наименования брендов с приказом Минпромторга. Исключается гражданско-правовая ответственность для случаев завоза продукции импортерами в обход официальных каналов дистрибуции.

В перечень товаров, в отношении которых допускается параллельный импорт, вошла продукция как необходимая для работы производственных мощностей, так и широкий круг товаров потребительского сектора.

Параллельный импорт не означает разрешения на ввоз и оборот в РФ контрафакта — продукция должна быть легально введена в оборот в стране, откуда поставляется. Одним из принципов формирования списка стала защита интересов российских потребителей продукции иностранных компаний, которые покинули Россию в условиях введенных санкций.

8 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности для обеспечения безопасности страны. Согласно документу, до конца 2022 года требуется запретить вывоз продукции и сырья, перечень которых установит правительство. При этом запрет не коснется случаев, когда вывоз и ввоз производится гражданами для личных нужд.

30 марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает ввозить в Россию востребованные оригинальные товары заграничного производства без согласия правообладателей.

11 апреля «Известиям» заявляли в Минпромторге, что планируют легализовать параллельный импорт только для тех марок, которые заявили о прекращении или приостановке своей деятельности в РФ. Такой принцип действует и в некоторых других странах, например в Японии, добавили в ведомстве. При это Минсельхоз выступил против параллельного импорта продуктов питания, отметив, что не будет добавлять конкретные наименования в список товаров для такого ввоза.

В марте около 200 компаний заявили о приостановке своей работы в РФ. Такие решения были приняты в том числе в связи с новыми санкциями стран Запада, последовавшими в ответ на проводимую Россией операцию по защите Донбасса, о начале которой стало известно 24 февраля. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.