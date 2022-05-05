Минсельхоз пока воздержится от параллельного импорта продуктов

Минсельхоз против параллельного импорта продуктов питания, об этом «Известиям» 5 мая рассказал источник, близкий к министерству. Ведомство не будет добавлять конкретные наименования в список товаров для такого ввоза. Этот перечень подготовил Минпромторг, в нем — широкий спектр потребительских товаров.

В Минсельхозе «Известиям» подтвердили, что сейчас на площадке ведомства не рассматривают «возможность расширения указанного перечня продукцией АПК».

13 апреля в Минпромторге РФ сообщили, что планируют в ближайшее время утвердить перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт (ввоз товара из любой страны, где продукция введена в гражданский оборот правообладателем или с его согласия). В список, в частности, будут включены и указания на конкретные бренды по всем отраслям промышленности.

11 апреля в Минпромторге заявили «Известиям», что собираются легализовать параллельный импорт только для тех марок, которые заявили о прекращении или приостановке своей деятельности в России.

8 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности для обеспечения безопасности страны. Согласно указу, до конца текущего года нужно обеспечить запрет на вывоз продукции и сырья, перечень которых установит кабмин.