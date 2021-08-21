Дыры для сыра: количество санкционки с 2015 года снизилось на 80%

За первые семь месяцев 2021 года Россельхознадзор обнаружил в России 1,74 тыс. т санкционной продукции растительного и 27,5 т — животного происхождения, сообщили «Известиям» в ведомстве. Всего с 2015 года в стране выявили 37,2 тыс. т нелегальной импортной растительной продукции и 1,3 тыс. т — животной. При этом, по подсчетам экспертов, с 2015 года поток санкционных товаров, идущих в РФ, снизился на 80%. Причину специалисты видят в эффективности контроля грузовиков с помощью системы «Меркурий» и в успехах отечественных товаропроизводителей.

Пошли за сыром

На прилавках Преображенского рынка в Москве, куда 19 августа нагрянули представители Федеральной таможенной службы, Центрального таможенного управления и Россельхознадзора — сырное изобилие. Рядом с родными костромскими и алтайскими сырами — «неродные» сыр дорблю по 1,5 тыс. руб. за кг, горгонзола за 2350 рублей, пармезан «Пармиджано Реджано» за 2650 рублей, овечий — за 1850 рублей. Санкционная ли это продукция, запрещена ли к продаже на территории РФ — по итогам рейда определит специалист Россельхознадзора. Наметанный глаз проверяющих сразу видит: по маркировке, упаковке и другим признакам товар выглядит, как вопиющая запрещенка. Судя по обилию этого продукта на прилавках, нелегальные сыры здесь никто и не прячет.

Главный государственный инспектор управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям Денис Юрасов рассказал «Известиям», что совместные рейды проводятся регулярно. И каждый раз — с успехом: предприниматели постоянно попадаются на торговле санкционкой, несмотря на убытки, которые они несут в результате таких рейдов .

— Сейчас будут проведены мероприятия, в ходе которых будет выявляться, имеется ли у вас в продаже санкционная продукция. Попрошу ничего не выносить, приостановить торговлю импортными товарами, а российскими торгуйте сколько хотите, — объявил проверяющий продавцу попавшей под прицел лавки, вручая официальное предписание.

В подсобке у продавца — иконка святой Матроны Московской, перед ней горит свеча. Из забитых из отказа холодильников инспекторы извлекают одну за другой круглые головки сыра.

— Это Франция, а это все — Германия, — объясняет корреспонденту «Известий» Денис Юрасов.

Продавец другой точки заверила, что у нее есть документы на каждый кусок сыра, включая пармезан. Она объясняет, что сыр покрылся благородной плесенью вовсе не в Европе, а в Армении. Уверенными движениями инспектор складывает в горку чужеродные бри и камамбер.

Продавец третьей точки, Наира, признается, что знала про запрет торговать санкционным импортом, но это ее не останавливало. Женщина сказала, что среди сыров на ее прилавке есть голландские (запрещены к ввозу в РФ), также имеется продукция из Швейцарии и Аргентины. Но сыров из дальнего зарубежья в ассортименте, со слов продавщицы, всего 10%. Остальные — белорусские и российские.

Ситуация типичная, и продавцы всегда говорят примерно одно и то же, замечают инспекторы.

— В ходе совместных мероприятий с таможенными органами изъята сырная продукция таких стран, как Дания, Германия, Италия, Польша, Украина, Нидерланды, Франция, Норвегия. Всего около 145 кг, — подвел итог главный госинспектор управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям Александр Сковородников. — Все эти продукты в соответствии с указом президента запрещены к ввозу и обороту на территории РФ. Продукция в дальнейшем будет уничтожена механическим способом — возможно, на площадях рынка или на территории утильзавода в Ступино. Материалы проверки Россельхознадзор направит в органы прокуратуры, МВД и таможню для привлечения индивидуальных предпринимателей к административной ответственности.

Со слов специалиста, если предприниматель попался на торговле запрещенкой впервые, штраф составит половину от стоимости изъятого товара. А «рецидивистов» может ждать наказание уже в двукратном размере. Стоимость товара определит центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление.

Казалось, что после такой крупной потери — больше 100 кг изъятой продукции — у бизнесменов с Преображенского рынка не должно остаться желания торговать запрещенкой.

Однако утром 20 августа «Известия» решили проверить, исчезли ли запрещенная провизия с прилавков после вчерашнего рейда. И корреспонденты предприняли собственный шопинг-тур под видом покупателей. Прилавки снова ломились от товара — санкционка никуда не исчезла . В одной лавочке корреспонденту предложили настоящий финский сыр. В другом месте из-под полы достали запрещенный хамон в нарезке — положить его на прилавок открыто почему-то постеснялись.

Братская контрабанда

Россельхознадзор уверен: конфискация — сама по себе наказание и должна серьезно бить по карману предпринимателей. Но те в итоге просто поднимают цены. В ведомстве «Известиям» сообщили: поток санкционных товаров идет из Великобритании, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Польши, Финляндии, Франции, Швеции, Прибалтики и Украины. Основной способ доставки — автотранспорт. Большую часть прячут в фурах, меньшую — в легковых машинах. Приграничные области становятся хабами по накоплению и распределению запрещенных товаров. Моряки тоже не брезгуют контрабандой. Ленинградская область и Петербург за счет своего расположения стали главным хранилищами санкционки. В Москве с 2015 года изъяли 2 тыс. т, а в Северной столице — почти 5 тыс. т санкционных товаров.

Еще один крупный эпизод буквально только что случился под Смоленском. 20 августа таможенники обнаружили в кузове грузовика 120 т овощей из Испании и Франции. Их прятали за белорусской картошкой.

— Используется посредничество стран, не подпадающих под санкции со стороны Российской Федерации, — сказал «Известиям» польский политолог Томаш Янковский. — Эти страны обычно только ставят свои штампы, переписывают документы, и в результате создается впечатление, что они и есть производители продукции. Поэтому в России можно встретить, например, морскую рыбу белорусского производства. Многие производители не только из Польши, но и из других европейских стран создали то, что можно было бы назвать «замещающим экспортом», который заключался сначала в экспорте в Белоруссия, а затем в Россию. И, конечно же, Белоруссия на этом заработала. Сейчас эти возможности немного ограничены, потому что Белоруссия также попала под санкции Евросоюза.

Эксперт заметил, что помимо Белоруссия есть и другие каналы выхода на Россию — Турция, Казахстан. Но транспортировка товаров через эти страны сопряжена с высокими затратами, поэтому такие каналы использовались меньше.

Замначальника службы таможенного контроля после выпуска товаров Центрального таможенного управления Андрей Клименко не стал раскрывать «Известиям» критерии, по которым инспектор вычисляет перевозчиков запрещенки, но заверил, что для опытного специалиста это не составляет труда.

Должны подключиться граждане

Чаще всего в Россию незаконно везут овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи. А именно — картофель, томаты, перец, лук, капусту, яблоки, груши, персики, нектарины, виноград. Среди животноводческой продукции это в основном молочные товары, в частности сыры.

— Незаконный ввоз в Россию продукции, попадающей под санкции, — наиболее острая тема для обсуждения в Россельхознадзоре, таможенных и правоохранительных органах, — отметил директор благотворительного учреждения «Право и порядок» Олег Иванников.

Трансграничные преступные группировки с момента введения санкций, используя пробелы в законодательстве стран СНГ, активно осуществляют незаконную деятельность , подчеркнул эксперт.

— Наши союзники по СНГ осознанно и в промышленных масштабах осуществляют переработку продукции, попадающей под санкции, и в новых упаковках с измененными товарными кодами и страной происхождения, используя железнодорожный, воздушный, водный и автомобильный транспорт, ввозят ее на территорию России, — заявил Олег Иванников.

По его словам, мошеннические схемы ввоза могут иметь причудливые логистические маршруты, чтобы запутать таможенные органы. Противодействовать этому должны не только представители Россельхознадзора и ФТС, но и гражданское общество, общественные организации и объединения, защищающие права потребителей , указал эксперт.

Стало меньше

Несмотря на то, что поток запрещенки по-прежнему идет в страну и на рынке можно наблюдать вроде бы изобилие таких товаров, ситуация заметно меняется.

По подсчетам экспертов, с 2015 года (продовольственное эмбарго действует с августа 2014-го) поток санкционных товаров, поставляемых в Россию, снизился на 80% , рассказали «Известиям» в Россельхознадзоре. Это произошло, во-первых, благодаря автоматизированной информационной системе «Меркурий», предназначенной для электронной сертификации и контроля грузов животного происхождения в режиме онлайн. А вторая причина — растут качество наших товаров и объем их производства, так что спрос на европейские продукты падает.

За первые семь месяцев 2021 года Россельхознадзор обнаружил в стране 1,74 тыс. т санкционной продукции растительного происхождения и 27,5 т — животного, сообщили «Известиям» в ведомстве. Но особенно заметным, как подчеркнули в Россельхознадзоре, снижение объема санкционного импорта было год назад. За январь-июль 2020 года ведомство выявило в стране 1,91 тыс. т нелегальной продукции растительного происхождения и 23,7 т — животного происхождения (даже меньше, чем потом стало в 2021-м), в то время как в этот же период в 2019 году в страну незаконно ввезли 5,87 тыс. т овощей и фруктов и 145,6 т мясо-молочной продукции. Таким образом, год назад падение по первой группе составило 208%, по второй — 514%.

— В том, что именно в последние годы санкционки становится намного меньше, нет ничего удивительного. Последствия любого закона на практике ощущаются значительно позже момента вступления его в силу. Сейчас многие уже боятся возить запрещенные продукты: товар стоит дорого, терять деньги никто не хочет, — подчеркнул член комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Владимир Винницкий.

Всего с 2015 года в России выявили 37,2 тыс. т санкционной продукции растительного происхождения и 1,3 тыс. т товаров животного происхождения.

Будут и ягодки

Томаш Янковский отметил, что сельхозпроизводители его страны существенно пострадали после введения Россией продовольственного эмбарго против стран Евросоюза.

— Союз предпринимателей и работодателей Польши опубликовал отчет, который пытается показать, что польская экономика вообще не пострадала от санкций, приводя данные только о стоимости экспорта. Информация о том, что в сельском хозяйстве эти убытки были действительно серьезными, намеренно опускается. Но нам известны факты, согласно которым наше сельское хозяйство ежегодно теряет несколько миллиардов злотых. Это невозможно скрыть. В Польше даже была организована кампания «Ешь яблоки назло Путину», которая должна была помочь производителям выжить, но на самом деле не помогла, — рассказал «Известиям» эксперт.

Всегда будут люди, предпочитающие продукцию из определенных регионов Европы, уверен сыровар и первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Олег Сирота.

— Но проблема заключается в том, что при поставках санкционных товаров могут быть нарушены санитарные нормы. Продукция долгое время следует через сопредельные государства, и температурные режимы соблюдаются не всегда. Такой едой можно попросту отравиться. А легальные поставки контролируют Роспотребнадзор, Россельхознадзор, — объяснил «Известиям» предприниматель.

По его словам, в крупные сетевые магазины санкционка не попадает. Что касается товаров животного происхождения, то они не проходят через систему «Меркурий». В целом нелегальные товары обычно продают на небольших рынках, через интернет, но, как правило, их быстро изымают.

Вообще же Россия с 2015 года проделала большой путь, чтобы избавиться от продуктовой зависимости от Европы, считает Олег Сирота.

— Колоссально выросло производство молока — на 25% за последние шесть лет. В России сейчас — перепроизводство свинины, курицы и говядины, — подчеркнул он.

По его словам, есть и большие успехи в выращивании ягод, например винограда. А до санкций зависимость от Европы в том, что касалось ягод, составляла 90%, заключил Олег Сирота.