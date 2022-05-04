Автомобилисты обратились в Минпромторг и ГП из-за списка товаров для параллельного импорта

Национальный автомобильный союз (НАС) просит Минпромторг скорректировать перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту, на большее количество товарных категорий, отказаться от перечисления правообладателей, в отношении продукции которых возможен параллельный импорт, и составить список исключений, ввоз которых с помощью параллельного импорта невозможен. Соответствующее письмо союз направил министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову во вторник, 3 мая.

Кроме того, НАС в тот же день направил генпрокурору России Игорю Краснову письмо с просьбой провести прокурорскую проверку приказа Минпромторга №1532 от 19 апреля 2022 на предмет точности исполнения постановления правительства РФ от 29 марта 2022 №506 о параллельном импорте и устранить выявленные нарушения с применением мер прокурорского реагирования.

Документы имеются в распоряжении «Известий».

Параллельный импорт — это ввоз продукции без разрешения правообладателя брендов. Сейчас они либо сами продают продукцию, либо через эксклюзивного поставщика. Параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, а предполагает ввоз оригинальных товаров через альтернативные каналы.

В письме Мантурову НАС жалуется на то, что приказ Минпромторга содержит в себе не только перечень товаров (групп товаров), но и конкретные бренды, что «выходит за рамки постановления правительства». Кроме того, список товарных марок не включает в себя «большое количество различных брендов, которые прямо заявили об отказе от работы на российском рынке», отмечает союз.

«Вместо них в приказе приведены марки, которые официально не поставляются на российский рынок, такие, как Mack, Freightliner, Tesla», — говорится в письме.

Отмечается, что «даже в применяемой Минпромторгом логике построения приказа с перечислением товарных марок отсутствует огромное количество действительно необходимых для обслуживания ТС категорий товаров».

В письмах адресованных обоим ведомствам подчеркивается, что приказ не только не решает поставленную кабмином задачу по насыщению российского внутреннего рынка товарами, но и «создает очевидные преференции для ряда правообладателей, которые не перечислены в приказе».

«Перечень в приказе не совпадает с охраняемыми брендами и кодами ТН ВЭД ЕАЭС по Таможенному реестру объектов интеллектуальной собственности», — говорится в письмах НАС.

Автомобильный союз считает, что в перечень надо включить товары, которые относятся к компонентам транспортных средств и к компонентам тракторов и прицепов, поставляемых в качестве запчастей для послепродажного обслуживания и/или на сборочные предприятия, а также дополнительное оборудование, предназначенное для установки на колесные и гусеничные машины. Это, по мнению организации, позволит обеспечить возможность бесперебойных поставок, при необходимости — без согласия правообладателя таких компонентов в отношении товарных знаков, включенных в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, связанных с недружественными России иностранными государствами.

Предложенные меры помогут сформировать новые подходы по обеспечению автокомпонентами транспортных средств, обеспечить рынок дефицитными автокомпонентами через механизм параллельного импорта, оптимизировать логистику поставок автозапчастей на вторичный рынок, обходя санкции недружественных стран, помочь дальнейшему импортозамещению за счет локализации производства как импортных, так и российских товаров на территории РФ. Также меры помогут заполнить высвободившиеся ниши альтернативными поставщиками из стран Азии и организовать коллективные закупки запчастей в стране.

В Минпромторге заявили «Известиям», что приказ министерства находится на регистрации в Минюсте и, когда он будет зарегистрирован, торговое ведомство разместит его у себя на сайте.

Юрист, медиатор Юрий Капштык заявил «Известиям», что в подготовленном Минпромторгом списке товаров, которые будут допущены к параллельному импорту, нет кардинально глубокого нарушения соответствующего постановления правительства — скорее, присутствуют технические неточности. Раздувание ажиотажа в данном случае юрист назвал «спекуляцией на ситуации».

По его словам, учитывая то, что министерство готовил перечень товаров, разрешенных для параллельного имппорта, в достаточно сжатые сроки, возможны какие-то неточности. Но в данной ситуации нужна командная работа, а «не перетягивание каната и доказывание, кто что не так сделал», подчеркнул медиатор.

Капштык выразил мнение, что более разумным обратиться НАС в Минпромторг и изложить категории товаров и брендов, которые фактически ушли с рынка или попадают под санкции и для которых нужен параллельный импорт. Если ведомство письменно ответило бы союзу и не изменило бы в своем приказе какие-то пункты, тогда обращение автомобилистов в Генпрокуратуру имело бы более весомые основания, полагает юрист.

Медиатор отметил, что на этапе регистрации приказа Минпромторга в Минюсте могут быть выявлены ошибки и сам приказ могут возвратить заявителю на исправление. Если же каждая ассоциации в каждой товарной сфере начнет писать такие заявления, Генпрокуратуре ничего не останется, кроме как разбираться с жалобами, заключил спкциалист.

8 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности в целях обеспечения безопасности страны. Согласно указу, до конца текущего года требуется обеспечить запрет на вывоз продукции и сырья, перечень которых установит кабмин. При этом запрет не коснется случаев, когда вывоз и ввоз производится гражданами для личных нужд.

30 марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которое разрешает ввозить в Россию востребованные оригинальные товары иностранного производства без согласия правообладателей.

11 апреля «Известиям» рассказали в Минпромторге, что планируют легализовать параллельный импорт только для тех марок, которые заявили о прекращении или приостановке своей деятельности в России. Такой принцип действует и в некоторых других странах, например, в Японии, добавили в ведомстве.

Источник в министерстве сообщал «Известиям», что сейчас идет активное обсуждение того, как именно будет выглядеть окончательный список брендов. Возможно, эксперты сформируют точечный перечень торговых марок, в который попадут не все бренды, которые поставили на паузу работу в России.

В марте около 200 компаний заявили о приостановке своей работы в РФ. Среди них — Nike, Adidas, Lego, Samsung, Ikea, Apple, Chanel, BMW. По подсчетам консалтинговой компании Knight Frank, только в ритейле около 160 брендов взяли паузу.

Такие решения бренды приняли в том числе в связи с новыми санкциями стран Запада, последовавшими в ответ на проводимую Россией операцию по защите Донбасса, о начале которой стало известно 24 февраля. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.