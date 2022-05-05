Volkswagen может возобновить производство в Нижнем Новгороде в сентябре

Немецкая компания Volkswagen Group приняла решение продлить приостановку производства на нижегородском автозаводе ГАЗ до сентября. Об этом в четверг, 5 мая, сообщил источник портала NN.RU.

«Остановка конвейера Volkswagen продлена до сентября», — говорится в сообщении.

По данным портала, предприятие сохранит весь персонал — работникам будет выплачиваться денежная компенсация в размере 2/3 от стандартной заработной платы.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», в пресс-службе Volkswagen возможные сроки возобновления производства на своих площадках в России комментировать не стали, подтвердив, что они находятся в простое «до дальнейшего уведомления».

3 марта Volkswagen Group остановила производственные линии в России. Отмечалось, что производство будет приостановлено в Калуге и Нижнем Новгороде до дальнейших распоряжений. Кроме того, компания заявила, что серьезно оценивает свою ответственность перед работниками, пояснив, что им будут выплачивать пособие по неполной занятости.

1 марта компания по выпуску мотоциклов Harley-Davidson, а также производители машин, в том числе Volvo и General Motors, приостановили поставки в Россию.

Также британская компания Jaguar Land Rover с 24 февраля приостановила отгрузки новых автомобилей российским дилерам. Официальная причина остановки поставок в сообщении не названа. По информации дилеров, это связано с курсом рубля.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в том числе в связи с санкциями Запада, введенными в ответ на проведение Россией с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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