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Снятое колесо: число краж авто за март выросло на четверть

Основной всплеск угонов ожидают летом-осенью текущего года
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Снятое колесо: число краж авто за март выросло на четверть
2022-04-20 18:13:39">
2022-04-20 18:13:39
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Прогнозы скептиков, заявлявших о быстром росте краж автомобилей на фоне санкций, постепенно подтверждаются. МВД опубликовало данные о состоянии преступности, из которых следует, что в марте число краж транспортных средств увеличилось по отношению к февралю почти на 23%. Источники «Известий» в правоохранительных органах говорят об изменении структуры криминального бизнеса на колесах. Оргпреступность активно перестраивается под разбор краденых машин и выстраивает логистику сбыта запчастей с запятнанной биографией. Источники «Известий» рассказали о назревающей проблеме автоугонов.

Мартовский скачок

Опасения страховщиков, обещавших стремительный рост автоугонов на фоне отказа импортеров запчастей работать в России, начали воплощаться в цифрах. Из официальной полицейской статистики о состоянии преступности, опубликованной 20 апреля, следует, что с начала года наблюдается активизация угонщиков: в январе было украдено 459 автомобилей, в феврале — 505, а в марте эта цифра составила уже 620 автомобилей, то есть за месяц скачок составил примерно 22,8%.

Снятое колесо
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Отдельной статистики по хищению запчастей от автомобиля в полицейских отчетах не предусмотрено, но по информации из различных источников эта криминальная сфера также оживилась в марте-апреле. Обвес и запчасти автомобилей особенно часто становятся добычей преступников в Московском регионе, в Петербурге, Ленобласти и в крупных городах. Тенденция подтверждается и новостной повесткой. В Ленобласти оперативники задержали похитителя катализаторов для автомобиля, подозреваемого в причастности к 43 кражам. Любопытно, что 18 заявлений поступили от каршеринговых компаний. Совокупный ущерб от проделок серийного «мастера» превышает 6 млн. рублей. Сам задержанный уже признал вину, сообщил, что хищения совершал с октября прошлого года до момента задержания. Краденые детали он сбывал в специализированных пунктах приема.

Источник в полиции из ЦАО Москвы сообщает о резком приросте хищений боковых зеркал и фар с автомобилей, в первую очередь, премиум-класса: BMW, Mercedes.

Тренд подхвачен даже на бытовом уровне. В Обнинске Калужской области местный житель приглядел во дворе брошенный, как ему показалось, отечественный автомобиль. Присвоил он его себе с помощью… эвакуатора. Транспорт был доставлен в одно из СНТ, где молодой человек пытался разобрать его на запчасти для своего авто той же марки.

Ожидаемо появились и внутрикорпоративные воришки, которых в советское время называли «несунами». В Амурской области в марте госавтоинспекторы пресекли попытку кражи местным жителем запчастей с предприятия, на котором он работал. Мужчину застали у тайника с деталями для КамАЗа, которые он украл во время вахты.

Работа под разбор

Динамику роста автомобильных преступлений подметили и в одном из столичных профильных подразделений по борьбе с хищениями (в том числе, транспортных средств).

— О серьезном увеличении случаев кражи говорить говорить пока рано, но в последнее время сталкиваемся с хищениями автомобилей, к которым ранее не было особого интереса у профессиональных угонщиков. Речь идет именно о краже под разбор, — пояснил «Известиям» оперативник.

Снятое колесо
автозапчасти
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Он уточнил, что машины и раньше в основной массе воровали ради запчастей.

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— Но сегодня тенденция к отказу от хищений в целях перепродажи чувствуется особенно остро. Грубо говоря, сегодня почти всё идет под разбор — дорогие машины сейчас в принципе мало уходят. Сегодня в зоне риска те модели, которые пользуются спросом на рынке. В Москве это, например, корейские машины, в частности, Кia Sportage, а также Hyundai Santa Fe. На перепродажу такие похищать не имеет смысла — много мороки нужно перебивать, сверлить, пилить [идентификационный номер VIN], потом замазывать, заваривать [следы изменения номера], — говорит источник.

На юге страны авторазборщики еще менее прихотливы и уводят всё, что передвигается на колесах, считает собеседник.

— За счет таких разборов ремонтируются, например, парки частных извозчиков, особенно в регионах. Вообще таксисты, работающие с агрегаторами на своих машинах, — главные потребители такого криминального предложения. Это обусловлено их бизнесом: машины интенсивно используются, часто бьются. Естественно, они стремятся удешевить издержки любыми способами, в том числе незаконными, — сказал полицейский.

Криминальное импортозамещение

Сегодняшние конвейеры по разбору машин, как правило, размещаются в частных гаражных кооперативах.

— Загнал, вырезал основные номерные агрегаты — поди докажи, что машина угнанная. И пили себе, никто не мешает, — говорит оперативный сотрудник.

Значительный рост хищений машин ради запчастей неизбежен, считает полицейский.

Снятое колесо
гараж автомобили
Фото: ТАСС/Денис Вышинский
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— Естественно всё располагает к тому, что будут угонять и разбирать. Пока это не так заметно, потому что на складах еще лежат комплектующие, еще есть рынок б/у автомобилей, который тоже, кстати в будущем будет переориентирован на запчасти. Но все эти резервы через 2–3 месяца иссякнут. Мы ждем удара (речь о росте хищений машин. — Ред.) к лету», — говорит собеседник. Разумеется, криминализации может не наступить, если будет найдено решение с импортом деталей.

Страховой случай

Версия представителя силовых структур в целом совпадает с оценкой экспертов от страхования.

— Страховщики ожидают роста краж автомобилей в связи с ростом продаж и особенно в массовых сегментах. Однако, к счастью, в марте и апреле мы не обнаружили всплеска или увеличения количества угонов, а также противоправных действий по краже деталей с автомобилей, — сообщили «Известиям» в Российском союзе автостраховщиков.

В организации обратили внимание, что количество застрахованных по КАСКО автомобилей не превышает 10% от общего числа зарегистрированных транспортных средств, поэтому давать анализ угонов только по застрахованным автомобилям не вполне корректно.

Снятое колесо
Фото: РИА Новости/Нина Зотина

По данным ВСА со ссылкой на информацию от страховых компаний, с 1 января по 18 марта 2022 года было угнано 194 застрахованных ТС, наиболее угоняемой моделью стал Hyundai Santa Fe.

— Пока страхователи еще не ощутили проблем с запасными частями для автомобилей, однако мы ожидаем, что к концу года изменение ситуации уже будет чувствоваться, — отметили в РСА.

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Несколько запросов «Известий» в крупные российские СК по поводу случаев, связанных с хищением автомобилей и запчастей, остались без ответа. В одной из страховых компаний объяснили отказ «режимом тишины».

Риски каршеринга

Один из традиционных теневых источников запчастей в мегаполисах — парк шеринговых автомобилей. Этот бизнес также испытывает серьезные трудности в свете санкций, но еще один дополнительный негативный фактор для компаний — рост краж оборудования с автомобилей. Не все фирмы готовы говорить об этой теме. Без ответа остались запросы «Известий» в BelkaСar и Делимобиль. В пресс-службе «Ситидрайв» сообщили, что не наблюдают случаев угона своих машин, а также снятия или замены запчастей.

— Такие случаи бывают в каршеринге крайне редко и практически сразу пресекаются. Дело в том, что весь автопарк «Ситидрайв» оснащен телематическим комплексом, который в режиме реального времени собирает статистику об управлении автомобилем, что позволяет нам отслеживать его состояние, а также способствовать его защите, — рассказали «Известиям» в пресс-службе.

Снятое колесо
каршеринг город
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Источник в структуре безопасности одной из каршеринговых компаний с большим парком автомобилей пообщался с корреспондентом «Известий» и рассказал о ситуации с хищением запчастей в парке на условиях анонимности.

— Воруют безбожно. У нас и раньше были трудности с ворами, но за последний месяц ситуация усугубилась. Снимают рули, магнитолы и колеса. За март-апрель таких краж прибавилось. Для понимания, оригинальный руль сегодня продается легально по цене до 150 тыс. рублей, а наши «клиенты» сбывают их по 15–20 тыс. рублей. Расходники, в том числе коврики, даже не считаем — поэтому данных по ним точных нет. Но масштабы воровства удручающие. Причем некоторые поступки на грани здравого смысла — тащат даже наши брендированные коврики из автомобилей фирм-партнеров. Сигналы от пользователей о мелком воровстве поступают постоянно. По-прежнему из автомобилей похищают катализаторы, но эта проблема была и раньше, — рассказал собеседник.

***

Стоит обратить внимание, что принимаемые полицией меры против краж автотранспорта в глобальном плане позволяют эффективно сдерживать оргпреступность. Общее число таких преступлений за три месяца текущего года почти на четверть меньше прошлогоднего показателя за этот же период. К тому же раскрываемость автомобильных краж стабильно высокая — из 1584 краж полицейские установили виновников в 879 случаях — больше половины, говорится в отчете МВД. Однако переориентация криминального бизнеса в сторону продажи машины не целиком, а по частям, требует меньше усилий с точки зрения конспирации. Поэтому показатель раскрываемости в обозримом будущем стать существенно скромнее.

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