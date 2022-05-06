Никто не рискует: страховщики запускают урезанные полисы по низким ценам
Страховые компании активно запускают урезанные продукты по более низкой цене, рассказали «Известиям» в организациях. Это призвано сделать полисы более доступными для клиентов на фоне кризиса и роста цен. В компаниях либо уже отмечают повышенный спрос на подобные страховки, либо ожидают роста интереса в ближайшее время. Число предложений с франшизой и ограниченным набором рисков может увеличиться в сегментах каско, ДМС и имущественного страхования, ожидают эксперты.
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На фоне кризиса и связанного с ним подорожания страховок увеличивается количество предложений полисов с франшизой и ограниченным набором рисков. Так, в «РЕСО-Гарантия» в ближайшее время планируют пополнить линейку ДМС продуктами с франшизой, а также в кратчайшие сроки начать предлагать ограниченное покрытие по каско. В СК «МАКС» разрабатывают полис добровольного автострахования с франшизой, которая не учитывается при ремонте транспортного средства, если был установлен виновник аварии. В этом случае полную сумму возмещения оплатит компания.
Реальная стоимость новых и б/у автомобилей резко выросла с учетом инфляции и санкций, причем первые подорожали практически в два раза, поэтому увеличилась и цена каско в абсолютном значении. Однако страховщики должны предоставлять массовый продукт и найти возможность предлагать потребителям более дешевые полисы, объяснили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). Для этого компании начнут запускать новые продукты с франшизой, ограниченным набором рисков и т.д. Причем такие варианты будут появляться не только по каско, но и по страхованию другого имущества.
Спрос на продукты с франшизой и ограниченным набором рисков растет в период кризисов, так как снижается покупательная способность клиентов, при этом потребители хотят сохранить имущество доступными способами. Однако следует учитывать, что при уменьшении объема покрытия часть страховых случаев не будет учитываться полисом, а в случае франшизы клиент должен будет доплатить при обращении по страховке, сообщил заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов.
За последние два месяца, например, на рынке ДМС цены выросли на 10–12%, и ожидается дальнейшее подорожание в соответствии с уровнем инфляции. В случае покупки такой страховки с франшизой стоимость может снизиться на 15–30%, объяснил Игорь Иванов. Он добавил: спрос на подобные продукты обычно составляет до 40% от общего числа приобретенных полисов, однако в текущих условиях он способен вырасти еще на 10–15%.
В других компаниях также прогнозируют рост спроса на такие продукты. По результатам 2021 года на полисы с франшизой приходилось 28% портфеля компании по каско, однако в текущих нестабильных условиях этот сегмент увеличится, считают в «Ингосстрахе». Там отметили: с франшизой клиенты могут самостоятельно выбрать комфортную сумму, которую они оплатят в случае ущерба, при этом она позволяет сэкономить до 15–30% стоимости страховки.
В ВСК уже зафиксировали рост доли договоров с франшизой и повышенный интерес россиян к таким продуктам. С марта 2022 года существенно выросло число тех, кто не согласен увеличивать бюджет ДМС на уровень инфляции, однако более 40% клиентов готовы использовать полисы с франшизой, чтобы сохранить страховку для сотрудников, рассказали в пресс-службе организации. Там добавили, что цены на медицинские услуги за последние два месяца выросли до 30%, а подорожание приводит к необходимости оптимизировать программы — проходится исключать клиники или сокращать страховое покрытие.
Диктует кризис
В стабильный период доля «мини-каско» составляет менее 5% портфеля, однако в кризис может увеличиваться до 20%. Сейчас спрос на усеченные продукты уже начал расти, рассказал директор департамента маркетинга, рекламы и PR страховой компании «Согласие» Дмитрий Басов. По его словам, это связано со снижением покупательной способности населения и повышением цен на страхование полного пакета рисков. А экономия при покупке таких урезанных полисов может достигать 80% по сравнению с полным каско.
Опыт прошлых кризисов показывает, что страховщикам и клиентам удается найти компромисс по цене полисов и изменить либо набор рисов, либо условия оплаты, отметила старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина. Так, например, использование франшиз позволяет компании сократить затраты на урегулирование мелких страховых случаев и частично снизить риски мошенничества. При такой опции сохраняется полное покрытие, однако в случае выбора полиса с ограниченным набором рисков важно соблюсти баланс. Если из состава страховки исключены события, которые значительно отразятся на финансовом положении клиента, это может привести к снижению удовлетворенности качеством страховых услуг, рассказала эксперт.
Компании будут массово запускать продукты с франшизой и ограниченным набором рисков из-за подорожания полисов и возможного оттока клиентов, которые не готовы приобретать те же услуги по цене на 20–50% выше прежней, сообщил генеральный директор экосистемы Юником24 Дмитрий Африканов. Он ожидает, что число таких предложений вырастет в сегментах КАСКО, ДМС и имущественного страхования. Введение франшизы — это шанс сохранить клиента, при этом не увеличив его расходы в моменте.