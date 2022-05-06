Никто не рискует: страховщики запускают урезанные полисы по низким ценам

Страховые компании активно запускают урезанные продукты по более низкой цене , рассказали «Известиям» в организациях. Это призвано сделать полисы более доступными для клиентов на фоне кризиса и роста цен. В компаниях либо уже отмечают повышенный спрос на подобные страховки, либо ожидают роста интереса в ближайшее время. Число предложений с франшизой и ограниченным набором рисков может увеличиться в сегментах каско, ДМС и имущественного страхования , ожидают эксперты.

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На фоне кризиса и связанного с ним подорожания страховок увеличивается количество предложений полисов с франшизой и ограниченным набором рисков. Так, в «РЕСО-Гарантия» в ближайшее время планируют пополнить линейку ДМС продуктами с франшизой , а также в кратчайшие сроки начать предлагать ограниченное покрытие по каско. В СК «МАКС» разрабатывают полис добровольного автострахования с франшизой, которая не учитывается при ремонте транспортного средства, если был установлен виновник аварии . В этом случае полную сумму возмещения оплатит компания.

Никто не рискует Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Реальная стоимость новых и б/у автомобилей резко выросла с учетом инфляции и санкций, причем первые подорожали практически в два раза, поэтому увеличилась и цена каско в абсолютном значении . Однако страховщики должны предоставлять массовый продукт и найти возможность предлагать потребителям более дешевые полисы, объяснили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). Для этого компании начнут запускать новые продукты с франшизой, ограниченным набором рисков и т.д. Причем такие варианты будут появляться не только по каско, но и по страхованию другого имущества.

Спрос на продукты с франшизой и ограниченным набором рисков растет в период кризисов, так как снижается покупательная способность клиентов, при этом потребители хотят сохранить имущество доступными способами . Однако следует учитывать, что при уменьшении объема покрытия часть страховых случаев не будет учитываться полисом, а в случае франшизы клиент должен будет доплатить при обращении по страховке, сообщил заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов.

За последние два месяца, например, на рынке ДМС цены выросли на 10–12% , и ожидается дальнейшее подорожание в соответствии с уровнем инфляции. В случае покупки такой страховки с франшизой стоимость может снизиться на 15–30% , объяснил Игорь Иванов. Он добавил: спрос на подобные продукты обычно составляет до 40% от общего числа приобретенных полисов, однако в текущих условиях он способен вырасти еще на 10–15%.

В других компаниях также прогнозируют рост спроса на такие продукты. По результатам 2021 года на полисы с франшизой приходилось 28% портфеля компании по каско, однако в текущих нестабильных условиях этот сегмент увеличится , считают в «Ингосстрахе». Там отметили: с франшизой клиенты могут самостоятельно выбрать комфортную сумму, которую они оплатят в случае ущерба, при этом она позволяет сэкономить до 15–30% стоимости страховки.

Никто не рискует Фото: РИА Новости/​ Нина Зотина

В ВСК уже зафиксировали рост доли договоров с франшизой и повышенный интерес россиян к таким продуктам . С марта 2022 года существенно выросло число тех, кто не согласен увеличивать бюджет ДМС на уровень инфляции, однако более 40% клиентов готовы использовать полисы с франшизой, чтобы сохранить страховку для сотрудников, рассказали в пресс-службе организации. Там добавили, что цены на медицинские услуги за последние два месяца выросли до 30%, а подорожание приводит к необходимости оптимизировать программы — проходится исключать клиники или сокращать страховое покрытие.

Диктует кризис

В стабильный период доля «мини-каско» составляет менее 5% портфеля, однако в кризис может увеличиваться до 20% . Сейчас спрос на усеченные продукты уже начал расти, рассказал директор департамента маркетинга, рекламы и PR страховой компании «Согласие» Дмитрий Басов. По его словам, это связано со снижением покупательной способности населения и повышением цен на страхование полного пакета рисков. А экономия при покупке таких урезанных полисов может достигать 80% по сравнению с полным каско.

Никто не рискует Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Опыт прошлых кризисов показывает, что страховщикам и клиентам удается найти компромисс по цене полисов и изменить либо набор рисов, либо условия оплаты , отметила старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина. Так, например, использование франшиз позволяет компании сократить затраты на урегулирование мелких страховых случаев и частично снизить риски мошенничества. При такой опции сохраняется полное покрытие, однако в случае выбора полиса с ограниченным набором рисков важно соблюсти баланс. Если из состава страховки исключены события, которые значительно отразятся на финансовом положении клиента, это может привести к снижению удовлетворенности качеством страховых услуг , рассказала эксперт.