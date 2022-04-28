Всем по полису: какие изменения ждут ОСАГО

Запущенный неделю назад перестраховочный пул в системе ОСАГО сделал страховку доступной для «высокоубыточных» клиентов, отмечают в Российском союзе автостраховщиков (РСА). А совсем скоро каждый участник ДТП сможет удаленно подать извещение о ДТП со своего смартфона, не оформляя единый документ на одном устройстве. Кроме того, изменится подход к определению территориальных коэффициентов, влияющих на стоимость страховки. Подробнее об этих и других изменениях ОСАГО — в материале «Известий».

Перестраховались

За первые три дня работы перестраховочного пула в ОСАГО (запущен 20 апреля 2022 года) в перестрахование были переданы 49 тыс. договоров «автогражданки» — примерно 16% от всех оформленных за это время полисов. Об этом на пресс-конференции заявил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

«Пул запущен, и мы видим, что он успешно решает свою основную задачу — сделать ОСАГО доступнее для автовладельцев, сняв даже с самых убыточных из них любые проблемы, связанные с покупкой полиса», — отметил Юргенс.

Речь идет о так называемых высокоубыточных сегментах ОСАГО: начинающих водителях, автомобилях такси и т.д. Как показала практика, страховые компании, под разными предлогами старались не оформлять полисы на таких водителей.

После запуска нового механизма пула, страховая компания самостоятельно решает: оставить данного клиента в своем портфеле или передать его в перестрахование, пояснил исполнительный директор РСА Игорь Уфимцев. По его словам, в случае если договор будет передан в перестраховочной пул, то компенсацию после ДТП будут выплачивать совместно все участники рынка, а не только компания, оформившая полис.

Всем по полису Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Таксистом быть непросто

Несмотря на заявления РСА об успешном запуске перестраховочного пула, таксисты, которые входят в зону риска, особых изменений не заметили. По словам председателя координационного совета межрегионального профсоюза работников транспорта «Таксист» Андрея Попкова, проблема с покупкой полиса никуда не делась.

«Страховщики напрямую не отказывают, но различными способами ставят дополнительные преграды. Например, записывают на обязательный осмотр автомобилей такси только через месяц после обращения. При этом сам пункт осмотра находится где-нибудь в отдаленном районе Подмосковья», — заявил он «Известиям».

При этом ОСАГО на такси обходится значительно дороже, чем страховка на обычный автомобиль, отметил Попков. По его словам, на модель экономкласса полис стоит примерно 50–60 тыс. рублей, а на автомобиль такси бизнес-класса — 70–80 тыс. рублей.

Всем по полису Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Европротокол с модулем

Уже с 28 апреля в мобильном приложении «Помощник ОСАГО» будет запущен модуль SDK, который позволит страховщикам встроить в собственные мобильные приложения функционал удаленной подачи извещения о ДТП, сообщили в РСА. В союзе надеются, что это сделает использование приложений для оформления аварий более популярным у автомобилистов.

«Сейчас такое извещение оформляется с одного гаджета обоими участниками ДТП. Некоторые автовладельцы не хотят вводить свои данные на чужом устройстве. Использование приложения страховой компании, в которой был куплен полис, позволит каждому из участников происшествия подавать удаленное извещение о ДТП со своего смартфона», — отметил Игорь Уфимцев.

По данным РСА, мобильное приложение «Помощник ОСАГО» на свои смартфоны установили 395,5 тыс. автомобилистов. При этом в прошлом году было оформлено более 42 млн полисов «автогражданки».

Столь низкий процент водителей, решивших использовать мобильное приложение для оформления аварий, свидетельствует о недоверии автомобилистов к Европротоколу, уверен Антон Шапарин. Он считает, что возможность подать извещение со своего телефона не скажется на количестве ДТП, оформленных таким способом.

«Это скорее некий небольшой приятный бонус, который не изменит общую картину. Автомобилисты, попавшие в аварию, опасаются оформлять ее по упрощенной схеме из-за боязни остаться без компенсации. Поэтому они по-прежнему предпочитают дождаться приезда инспекторов ГИБДД на место происшествия», — отметил он в беседе с «Известиями».

Всем по полису Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Бермудский треугольник» в регионах

По итогам прошлого года доля автомобилистов с минимальным значением коэффициента «бонус-малус» (КБМ) составила более 25% от всех водителей, оформивших полис, сообщили в РСА. Больше всего аккуратных автомобилистов насчитывается в Москве (41% с самым низким значением КБМ), Санкт-Петербурге (34,6%), Московской (37,6%), Ленинградской (33,5%) и Новосибирской (32,4%) областях.

Самая низкая доля автовладельцев с минимальным значением КБМ в 2021 году зафиксирована в Дагестане. По данным РСА, в этой республике всего 5% водителей имеют наименьший показатель КБМ. В Чечне доля таких автовладельцев составляет 6,3%, в Ненецком автономном округе — 6,8%, а в Ингушетии и Калмыкии 9,3 и 9,9% соответственно

Количество автовладельцев в том или ином субъекте федерации с минимальным КБМ теперь будет учитываться при определении убыточности ОСАГО в различных регионах, заявил Игорь Юргенс. По его словам, это показатель наглядно показывает, как обстоят дела с безопасностью дорожного движения, и дает достаточно точное понимание относительно реального уровня убыточности ОСАГО в том или ином регионе.

«Эти данные будут доступны и местным властям, и Банку России. На их основе регулятор сможет принимать решение о корректировке территориальных коэффициентов», — заявил Игорь Уфимцев.

Эксперты сомневаются, что использование показателей КБМ в регионе сделает формирование территориальных коэффициентов более прозрачным.

«Определение этих коэффициентов больше похоже на какой-то «бермудский треугольник»: схема сложная и запутанная. Введение еще одного параметра вряд ли позволит изменить ее и сделать прозрачнее», — заявил «Известиям» Шапарин.