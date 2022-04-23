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Страховой контент: ОСАГО могут принудительно оцифровать в 2025 году

Что, кроме санкций, может затормозить внедрение онлайн-системы
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Страховой контент: ОСАГО могут принудительно оцифровать в 2025 году
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2022-04-21 16:12:57
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Дистанционное урегулирование убытков по ОСАГО в обязательном порядке заработает с 2025 года. До этого страховые компании смогут предоставлять такой сервис в добровольном порядке, сообщили «Известиям» в ЦБ. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) из-за санкций и снижения доходов сектора предложили как минимум на полгода отложить принятие соответствующего закона. В Минфине предупредили о рисках мошенничества в случае введения электронного возмещения ущерба и уже готовятся их устранять. «Известия» выяснили, насколько страховые компании готовы к переводу в онлайн.

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В онлайн по желанию

За счет дистанционной компенсации расходов граждане смогут получать возмещение по полису без посещения офиса компании. ЦБ поддержал предложение ввести такую обязанность страховщиков с 2025 года, отметили в пресс-службе регулятора.

В условиях введенных против России санкций расходы страховщиков на сопровождение уже имеющейся инфраструктуры выросли, стало невозможно приобретать многие IT-решения, требуемые для запуска онлайн-компенсаций. Кроме того, доходы компаний резко сократились, что вынудило перейти в режим экономии, сообщили в РСА. Там добавили: возникшие ограничения ставят под вопрос возможность любого развития в области цифровизации.

Союз автостраховщиков направил предложения в ЦБ, Минфин и Госдуму отложить принятие закона об электронном урегулировании страховых случаев хотя бы на полгода, до стабилизации ситуации на рынках. На текущий момент проработка этой системы приостановлена, добавили в РСА.

По предварительным данным, госорганы поддержали инициативу отложить принятие закона на шесть месяцев, сообщил «Известиям» источник на рынке страхования.

Страховой контент
осаго
Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
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Все изменения к принятому в первом чтении документу уже проведены, отметили в пресс-службе Минфина. В отзыве на законопроект правительство сделало ряд замечаний, в том числе — о статусе электронной подписи и процедурах идентификации клиента, они стали базой для части поправок. Введение возможности электронного возмещения убытков — это либерализация процедуры для потребителей, при этом возможно повышение уровня мошенничества, однако страховщики и органы власти будут устранять такие риски, добавили в министерстве.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков уже сообщал «Известиям», что законопроект планируется принять во втором и третьем чтениях в весеннюю сессию. При этом урегулирование убытков по квалифицированной электронной подписи может начать работать сразу, по ней необходимый механизм уже запущен, а по неквалифицированной требуется доработать систему, поэтому сроки реализации будут зависеть от страховых компаний.

Санкционная отсрочка

В страховых компаниях поддержали предложение отложить принятие закона на полгода и разрешить компенсировать расходы онлайн до 2025 года в добровольном порядке. Переводить такую систему в удаленный формат следует постепенно, по каждой фазе — регистрации обращений, оформления извещений о ДТП, подачи заявлений, фотофиксации пострадавших авто и места ДТП, выдачи направлений на ремонт, получения реквизитов, их идентификации, выплат клиенту и т.д., объяснил директор по информационным технологиям СК «МАКС» Александр Горяинов. Он добавил: компания планирует пилотный запуск электронного урегулирования страховых случаев по ОСАГО в 2023 году, но потребуется существенная доработка информационной системы и мобильного приложения, встраивание в него специального модуля РСА и введение новых процессов.

Страховой контент
Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
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Запуск удаленного возмещения потребует выделения дополнительных средств из бюджета для оперативной доработки IT-решений. При этом в условиях сложной экономической ситуации приоритеты изменились. В прошлом году компания разработала необходимый процессинг для перевода системы в онлайн и планировала внедрить ее в приложение, однако сейчас этот проект пришлось остановить, рассказал директор департамента урегулирования убытков компании «Абсолют Страхование» Игорь Люкин. По его словам, также есть риск, что удаленное возмещение ущерба в ОСАГО приведет к росту мошенничества. Поэтому у страховщиков должна быть возможность запросить у клиента оригиналы документов, считает Игорь Люкин.

В Росгосстрахе поддержали инициативу отложить введение обязанности страховщиков урегулировать убытки удаленно до 2025 году. Санкции и сложности с поставками IT-решений окажут негативное влияние, так как для реализации новой системы необходимы дополнительные мощности и оборудование в страховых компаниях и РСА, пояснили в пресс-службе компании.

В Страховом доме ВСК отметили, что готовы практически сразу ввести дистанционное урегулирование по ОСАГО после принятия закона, при этом он должен предусматривать безопасность системы, чтобы ей не воспользовались мошенники.

На рынке сейчас не существует IT-решений, которые могут полноценно заменить эксперта для проведения осмотра поврежденного имущества, поэтому почти любой самоосмотр может привести к неполноценным расчетам, добавил директор дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев.

Страховой контент
компы
Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

Кроме того, санкции нанесли довольно сильный удар по IT-инфраструктуре в России, ряд компаний, которые сотрудничали со страховщиками, сейчас уходят с рынка, что создает ситуацию неопределенности, сообщил координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов. Поэтому, по его мнению, некоторые обязательства страховщиков должны быть пересмотрены, в том числе — по введению дистанционного урегулирования убытков по ОСАГО.

Сейчас участники рынка сосредоточены на адаптации к макроэкономической ситуации, согласна старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина. По ее словам, также есть риски мошенничества при удаленном урегулировании страховых случаев — злоумышленники могут, например, начать подделывать электронные документы. Но в целом такой сервис будет востребован клиентами.

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