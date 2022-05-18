Без ABS и подушек безопасности: требования к машинам смягчили

Правительство разрешило выпускать «упрощенные» автомобили без ABS и ESP. Кроме того, смягчены требования к испытаниям машин на пассивную безопасность, а автопроизводители смогут самостоятельно решать, какому экологическому классу будет соответствовать та или иная модель. Эксперты, признавая новые правила вынужденной мерой, считают их серьезным шагом назад. Какими будут новые автомобили и когда они появятся на рынке — выясняли «Известия».

Что уберут из машин

Новые правила будут применяться в отношении отдельных автомобилей, если «в период действия режима временных ограничений поставок комплектующих для российских производителей колесных транспортных средств» их невозможно сертифицировать в соответствии с требованиями Техрегламента Таможенного союза № 877. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ позволяет выпускать машины с любыми требованиями к содержанию вредных веществ в выхлопе: от «Евро-0», (в Европе был отменен в 1992 году, в России действовал до принятия требований «Евро-2» в 2005 году) до действующих сейчас норм «Евро-5». Однако в любом случае автомобиль должен быть оборудован катализатором.

«Установка каталитического нейтрализатора является обязательной, в случае если конструкцией транспортного средства предусмотрено его наличие», — говорится в постановлении правительства.

А вот антиблокировочная система тормозов (ABS), согласно документу, исключена из обязательных систем автомобиля. Кроме того, упрощены требования к системе ЭРА-ГЛОНАСС: постановление правительства допускает ее установку без функции автоматического срабатывания при ДТП. Также вводятся более мягкие требования к проверке пассивной безопасности автомобиля. Обязательным остается только фронтальный краш-тест машины о бетонный куб без деформируемого препятствия.

Без ABS и подушек безопасности Фото: ТАСС/Виктор Драчев

Признаем Белоруссию

Как ранее сообщали «Известия», в апреле Совет Евразийской экономической комиссии одобрил поправки в Техрегламент, позволяющие каждому государству — члену Евразийского экономического союза устанавливать собственные требования к автомобилям. Принятое правительством постановление как раз и устанавливает эти временные требования, которые будут действовать до 1 февраля 2023 года с возможностью дальнейшей пролонгации. Этот документ позволяет эксплуатировать в нашей стране машины, выпущенные в Белоруссии по местным нормативам.

«Транспортные средства (шасси), произведенные в Республике Беларусь, в соответствии с ее национальными требованиями на основании решения Совета Евразийской экономической комиссии от 5 апреля 2022 года могут находиться в эксплуатации на территории Российской Федерации», — говорится в постановлении кабинета министров РФ.

Что касается машин, произведенных по нацтребованиям других стран — участниц ЕАЭС, то пока решение по возможности их эксплуатации в нашей стране не принято.

— Технический регламент, единый для всех государств — участников ЕАЭС задумывался и принимался для того, чтобы создать общие требования к автомобилям, «подтянуть» их там, где они были более слабыми. Если каждая страна устанавливает свои критерии, то Техрегламент просто теряет свой смысл, — считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

Без ABS и подушек безопасности Фото: ТАСС/Виталий Невар

Вынужденная мера

Принятие более мягких требований к автомобилю — это вынужденная мера, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Она позволит не останавливать производство машин при перебоях с поставками комплектующих. Возможность выпуска машин с более низкими экологическими требованиям является значительным послаблением в первую очередь для производителей грузовой техники, считают они. При этом с учетом возможности производства автомобилей со сниженными показателями по экологии сохранение требования об обязательном наличии катализатора специалисты называют избыточным.

— Без катализатора добиться содержания вредных веществ в отработанных газах на уровне «Евро-3» и выше невозможно. Однако если изначально выхлоп машины «Евро-2» и ниже, то его наличие улучшить экологические показатели просто не сможет, — уверен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

По его словам, отказ от использования катализатора для таких моделей позволил бы несколько снизить цены на них, поскольку эта деталь, содержащая платину, палладий и другие редкие металлы, сама по себе достаточно дорогая.

Цена — очень важный фактор, от которого зависит будущее «упрощенных» автомобилей, уверен главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. По его мнению, разница между обычной и лайт-версией машины должна быть значительной, в противном случае есть риск, что такие машины просто забьют склады дилеров.

— Покупатель не будет покупать «пустую» модификацию без ABS и подушки безопасности, если она будет стоить на 10–20 тыс. рублей дешевле полноценной версии автомобиля, — уверен он. По его словам, отказ от ABS автоматически повлечет за собой отказ от ESP, а также систем удержания автомобиля на месте при старте в горку, поскольку работа всех этих систем завязана на одних электронных блоках.

Без ABS и подушек безопасности Фото: Global Look Press/dpa/Arno Burgi

Бить или не бить

Несмотря на то что постановление правительства напрямую не допускает отказ от оснащения машин подушками безопасности, на некоторых моделях они всё же могут исчезнуть, считает Максим Кадаков.

— Если автомобиль обеспечивает требования по безопасности по более мягким условиям краш-теста без подушек безопасности, то производитель вполне может отказаться от их установки, — заявил он «Известиям».

С ним согласен и Сергей Бургазлиев. По его словам, в соответствии с правилом ЕЭК ООН № 94, предусматривающим фронтальный краш-тест об несминаемое препятствие без деформируемого барьера, были испытаны Lada Priora, Lada Kalina, Renault Logan первого поколения и некоторые друге модели, которые успешно прошли сертификацию.

Привыкли к электронике

Наиболее спорным пунктом постановления эксперты считают возможность выпуска автомобилей без системы ABS. По словам вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, появление таких машин может негативно сказаться на состоянии аварийности в нашей стране.

— Водители привыкли, что их действия страхуют различные электронные системы, в том числе и ABS. Попав на машине без таких систем в нестандартную ситуацию, автомобилист просто не будет знать, что ему делать. Поэтому возрастают риски возможного ДТП, — рассказал «Известиям» Шапарин.

По его мнению, отказ от обязательной установки на машины системы ABS усложнит задачу по снижению показателей аварийности на дорогах. С ним согласен эксперт по контраварийному вождению, руководитель казанской школы высшего водительского мастерства Олег Шатов. По его словам, целое поколение автомобилистов просто не знает, что такое автомобиль без ABS и других электронных ассистентов.

Без ABS и подушек безопасности Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Многие молодые водители просто не знают, а более опытные давно забыли, что такое прерывистое торможение на скользком покрытии, как следует тормозить двигателем. А те, кто помнит, потеряли необходимые навыки. Автошколы лишь теоретически рассказывают будущим автомобилистам о таких приемах, — отметил Шатов в беседе с «Известиями».

Его слова подтверждает недавний выпускник автошколы Валерий Якушин, получивший права полгода назад.

— На занятиях по теории нам рассказывали про прерывистое торможение без ABS и про торможение двигателем в экстренной ситуации. Однако как это делать — не показывали, на прокатчике мы эти приемы не отрабатывали, — рассказал он.

Если не хватит деталей

Одобренные правительством смягченные требования к машинам не означают, что все автозаводы сразу начнут выпускать «упрощенные» версии, уверен партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. Этими нормами они смогут воспользоваться во время перебоев с поставками тех или иных комплектующих, считает он. Тем более что, согласно документу, «разрешается альтернативное применение требований более высокого уровня».

— Послабления в требованиях к автомобилям были приняты, чтобы не останавливать производство машин. С учетом того, что в российском автопарке даже этим, временным требованиям не отвечает примерно половина всех автомобилей, заметного влияния на экологию и показатели аварийности появление на дорогах нескольких десятков тысяч «упрощенных» моделей не окажет, — заявил Моржаретто.

Без ABS и подушек безопасности Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В режиме ожидания

Еще в марте стало известно, что КамАЗ планирует перейти на выпуск грузовиков более низкого экологического класса из-за нехватки иностранной топливной аппаратуры.

Тогда же появились слухи о том, что упрощенные автомобили начнет выпускать и «АвтоВАЗ», но в пресс-службе завода ее не подтвердили. Теперь источник на Волжском автозаводе рассказал «Известиям», что в конце мая начнется выпуск Lada Granta, соответствующей нормам «Евро-2». Он подтвердил: несмотря на то что из машины убрали всё, что было можно, она тем не менее сохранила каталитический нейтрализатор. Следующей «упрощенной» моделью станет Niva.

Автор Telegram-канала «Русский автомобиль» Сергей Цыганов сообщает, что также в «Гранте» сохранили электроусилитель. Кроме того, за счет меньшей массы машина прибавила в динамике.

— В массе много не выиграли, примерно на уровне массы полного бака топлива. Но у восьмиклапанного мотора момента на низких оборотах побольше, что удобнее в городе, — отметил он.