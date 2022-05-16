Чинить с препятствиями: выплаты по автострахованию стали реже покрывать ремонт

В России участились случаи, когда выплат по автострахованию не хватает на ремонт машины , рассказали «Известиям» в Российском союзе автостраховщиков. Информацию подтвердили в страховых компаниях. При этом на фоне проблем с поставками запчастей не всегда получается провести ремонт по ОСАГО за положенные по закону 30 дней. Если клиент соглашается продлить срок, то машину продолжают чинить, а если нет — выплачивают компенсацию за вычетом износа авто. На фоне подорожания деталей этой суммы часто оказывается недостаточно, подтвердили участники рынка и эксперты. Они ожидают улучшения ситуации после выпуска новых справочников запчастей и налаживания цепочек поставок в следующие два-три месяца.

Ремонт не гарантирован

В условиях роста цен на запчасти участились случаи, когда выплата по автострахованию не покрывает ремонта машины . Кроме того, возникла проблема с поставкой и наличием деталей, из-за чего не всегда получается провести работы в течение 30 дней, как это предполагает закон об ОСАГО. Об этом «Известиям» рассказал заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов. Если клиент подписывает соглашение о добровольном увеличении срока, то машину направляют на ремонт, но если отказывается от такой опции, то компания выдает деньги за вычетом износа, уточнил специалист. Он добавил: если автомобилю более 10 лет, то сумма компенсации уменьшается на 50%. Хватит ли ее на восстановление машины, будет зависеть от сложности ремонта.

В сложившихся условиях лимит стоимости ремонта и выплат по ОСАГО в 400 тыс. рублей может стать недостаточным , указал Сергей Ефремов. Сейчас в таких случаях страховая компания оплачивает 400 тыс., а остальную часть — виновник ДТП . Ранее лимит тоже мог не покрыть восстановление, однако сейчас подобные ситуации участились , сообщил он.

Чинить с препятствиями Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Если клиент покупал каско до 24 февраля, то застрахованной суммы сейчас также может оказаться недостаточно для сложного ремонта или компенсации за полное уничтожение машины, так как стоимость авто увеличилась как минимум на 30% , отметил Сергей Ефремов.

В страховых компаниях подтвердили, что их клиенты чаще стали сталкиваться с ситуациями, когда цена ремонта превышает страховую сумму . Из-за этого немалая доля автовладельцев заключает дополнительные договоры страхования, рассказал директор департамента урегулирования убытков по автотранспорту СК «МАКС» Иван Попов. По его словам, также выросла доля компенсаций по ОСАГО в денежной форме из-за ограничений поставок запчастей. Сейчас ремонт по обязательной автогражданке практически приостановлен из-за массовых отказов станций техобслуживания, поэтому клиентам предлагают получить выплату и самостоятельно провести работы, заявил Иван Попов.

В «Абсолют страховании» также отметили рост доли денежного возмещения по ОСАГО, но назвали его незначительным и связали с нарушением логистических цепочек, удорожанием или отсутствием запчастей.

Партнеры проводят ремонт по обязательной автогражданке, однако на фоне сложностей с поставками деталей есть определенные проблемы со сроками, рассказал директор департамента продаж дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Денис Морозов.

В ряде случаев такие сложности есть, отметили и в ВСК. При этом в абсолютном большинстве клиенты, как и ранее, отдают предпочтение денежной форме выплат по ОСАГО, сказали в пресс-службе компании.

Чинить с препятствиями Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Ранее автостраховщики предложили Центробанку поддержать изменения, которые позволят им продлить время организации ремонта по ОСАГО в натуральном виде с 30 дней до 60 . Увеличение сроков вдвое требует дополнительного обсуждения , так как эта мера напрямую не влияет на доступность запчастей, сообщили «Известиям» в ЦБ . Там напомнили, что действующее законодательство не обязывает использовать оригинальные детали для ремонта по ОСАГО.

Проблемные выплаты

Москвич Алексей рассказал «Известиям», что столкнулся с проблемой восстановления авто по каско. После ДТП 16 февраля «Ренессанс» затянул одобрение почти на месяц, и, когда сумму ремонта согласовали на 520 тыс. рублей, стоимость машины и запчастей уже сильно выросла. Кроме того, бампер и диск на BMW вообще не получилось найти. Салон посоветовал сделать частичный ремонт, иначе при подаче новой сметы страховщик признает повреждение машины тотальным, так как сумма превосходит 55% от изначально застрахованной. В таком случае компания заплатит застрахованный 1 млн рублей при нынешней рыночной цене машины в 1,6 млн и, возможно, даже заработает, продав авто на вторичном рынке.

Впрочем, по каско ряд компаний начали предлагать клиентам увеличить страховую сумму по действующему полису, чтобы выплаты хватило на новое авто в случае угона или полной гибели машины . Доплату внесли не более 20% клиентов, сообщили в «Абсолют страховании». В «Ингосстрахе» на 5 мая страховую сумму по каско увеличили 17% клиентов.

При этом по ОСАГО поднять страховую сумму с доплатой невозможно, отметила старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина. Так, ремонт не может быть выполнен в срок из-за недостатка запчастей, а полученной суммы денежного возмещения может оказаться недостаточно для восстановления автомобиля, так как цены на запчасти выросли в полтора-два раза, констатировала она. Через два-три месяца ситуация с нехваткой деталей сгладится, так как новые цепочки поставок уже налаживаются через Турцию, Казахстан и другие страны, однако вопрос о соответствии суммы возмещения по ОСАГО и реальных затрат на восстановление остается , указала эксперт.

Чинить с препятствиями Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Некоторые запчасти подорожали в два-три раза, и в ряде случаев выплат по обязательной автогражданке перестало хватать на ремонт, так как справочники запчастей в последний раз обновлялись по ценам первого квартала , подтвердил координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов. Когда их пересмотрят, ситуация должна улучшиться, однако в случае повышения цен подорожает и ОСАГО . Поэтому самым оптимальным вариантом было бы сделать обязательно автострахование настраиваемым конструктором, считает эксперт. Чтобы решить проблему с запчастями, следует либо сильно расширить списки брендов, разрешенных к параллельному импорту, либо временно позволить его по всем автозапчастям, а также заменить сертификацию деталей на ввоз по декларации, уверен Петр Шкуматов.