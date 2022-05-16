Яма виновата: как водителям доказать вину дорожных служб в аварии

Больше года пришлось потратить водителю, чтобы доказать свою невиновность в аварии, которая произошла из-за ямы на дороге. Отстаивая свою правоту, автомобилистка дошла до Верховного суда. О том, как быть водителям, попавшим в подобные ситуации, — в материале «Известий».

Не в яму, так в дерево

Сама авария произошла в Воронежской области еще начале марта прошлого года. Автомобилистка, пытаясь объехать яму на дороге, не справилась с управлением и врезалась в дерево. В аварии повреждения получил только ее автомобиль. Прибывшие на место ДТП сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали в протоколе осмотра места происшествия, что на дороге была яма длиной почти метр, шириной более 80 см и глубиной 6 см.

Яма виновата_1 Фото: агентство городских новостей «Москва»/Мобильный репортер

Виновником происшествия автоинспекторы признали автомобилистку, обвинив ее в нарушении п. 9.1 ПДД «Расположение транспортных средств на проезжей части», выписав ей штраф размере 1,5 тыс. рублей по ч. 1 ст. 12.15 КоАП. Кроме того, в ее действиях гаишники увидели также нарушение п. 10.1 ПДД, предписывающего водителю выбирать скорость движения с учетом дорожных и метеорологических условий. Согласно ему, случае обнаружения опасности или препятствия автомобилист обязан «принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства».

Побегать по судам

Автомобилистка не согласилась с решением инспекторов ДПС и решила оспорить его в суде. Однако Нововоронежский городской и Воронежский областной суды признали вердикты сотрудников ГИБДД правомерными и оставили вынесенное постановление об административном правонарушении в силе. Отстоять свою правоту водителю удалось только в Верховном суде (ВС РФ).

Яма виновата_5 Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Рассматривая дело, судья ВС РФ Сергей Никифоров отметил, что, согласно Федеральному закону «О дорогах и дорожной деятельности», автомобильные трассы должны поддерживаться в состоянии, обеспечивающим «бесперебойное движение транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасные условия такого движения». Кроме того, согласно ст. 12 закона «О безопасности дорожного движения», ремонтные работы на дорогах должны обеспечивать безопасность проезда по участку, где ведутся работы. В частности, подобные места должны быть огорожены и подсвечены, а перед ними установлены соответствующие дорожные знаки.

Судья Никифоров отметил: в материалах дела не указано, была ли огорожена яма, которую попыталась объехать автомобилистка. Нет там информации и об установленных перед выбоиной предупреждающих знаков. Решения нижестоящих судов были отменены, а производство по делу об административном правонарушении прекращено. Судья решил, что обстоятельства, на основании которых вынесены предыдущие судебные решения, не были доказаны.

Внимание к мелочам

С учетом начала сезона активного ремонта дорог, решение Верховного суда может стать подспорьем в отстаивании своей правоты для водителей, попавших в похожие аварии. Рассматривая такие дела, суды должны учитывать позицию ВС РФ по аналогичным случаям, отмечают правозащитники.

Теперь автомобилистам, которые попали в ДТП из-за плохой дороги, следует настаивать, чтобы в протоколе осмотра места происшествия автоинспекторы зафиксировали всё, даже самые незначительные, на первый взгляд, обстоятельства аварии. Тогда суд может встать на их сторону.

Яма виновата_2 Фото: РИА Новости/Павел Львов

— Очень важно, чтобы сотрудники ГИБДД указали в документах о ДТП, было ли огорожено и освещено место проведения ремонта работ или яма на дороге, установлены ли предупреждающие знаки, на каком расстоянии от препятствия, видны ли они водителю. Также необходимо убедиться, что в протоколе зафиксированы точные размеры повреждения дорожного полотна, — рассказал «Известиям» президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

По его словам, в подобных ситуациях автоинспекторы очень часто вменяют автомобилистам нарушение п. 10.1 ПДД, обвиняя их «в выборе скорости, не соответствующей дорожным условиям». Эта статья позволяет признать водителя виновником практически любого ДТП, считает правозащитник.

— ПДД гласят, что автомобилист должен снизить скорость в случае опасности, которую он мог обнаружить. Указание в протоколе наличия или отсутствия ограждения, освещения и знаков как раз и даст возможность экспертам и судьями установить, была у водителя возможность вовремя заметить препятствие или нет. В зависимости от этого и будет приниматься решение о виновности или невиновности автомобилиста в происшествии, — подчеркнул Травин.

По пути наименьшего сопротивления

C правозащитником согласен вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, попадавший в похожее происшествие.

— Порывом ветра пластиковый барьер, огораживающий место ремонта, отбросило на мою машину. Виновником аварии пытались сделать меня, хотя было очевидно, что барьер отлетел, потому что не был наполнен дорожниками водой или надежно зафиксирован, — рассказал он «Известиям».

Яма виновата_4 Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

По его словам, обвиняя в подобных ситуация водителей в нарушении п.10.1 ПДД, автоинспекторы «идут по пути наименьшего сопротивления». Ведь в этом случае им не приходится тратить силы на выдачу дорожникам предписания на устранение нарушений и контролировать их исполнение, считает Хайцеэр.

Предписанное правилами торможение перед препятствием может нанести серьезные повреждения машины, рассказал эксперт.

— При торможении подвеска машины сжимается или гораздо хуже амортизирует удары от неровностей. В этом случае их сила возрастает многократно и может привести к поломке ходовой части машины и кузовных элементов, — отмечает Ян Хайцеэр.

В такой ситуации эксперты рекомендуют автомобилистам отпускать педаль после резкого торможения перед неровным участком дороги. Подвеска машины разожмется и сможет смягчить удары, отмечают они.

Дорожники за всё заплатят

Если в ДТП, которое произошло из-за плохой дороги, будет установлена вина компании, которая эксплуатирует данный участок трассы, автовладелец вправе обратиться к ней с претензией и потребовать возмещения причиненных убытков. По словам Виктора Травина, в последнее время случаев, когда дорожные службы возмещают стоимость ремонта поврежденного автомобиля, попавшего в яму, становится всё больше.

Яма виновата_3 Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Однако для получения компенсации с дорожников водителю придется обращаться в суд, уверен Ян Хайцеэр. В добровольном порядке они возмещают ущерб крайне редко, отметил он.

— В подобных случаях дорожники требует решения суда, поскольку нередко опасаются, что при выплате водителю компенсации в досудебном порядке в дальнейшем они могут столкнуться с обвинениями в нецелевом использовании средств со стороны контролирующих органов, — резюмировал Ян Хайцеэр.