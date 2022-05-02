Дачные табу: что нельзя делать автомобилистам за городом

В начале мая традиционно открывается дачный сезон, многие отправятся на пикники за город. Однако поездка на приусадебный участок или выезд на природу рискуют обернуться крупным штрафом и даже конфискацией машины. За что могут наказать водителей-дачников и любителей отдыхать на природе с автомобилем, выяснили «Известия».

Штраф для чистюль

Несмотря на значительное количество автомоек, в том числе и тех, где вымыть машину можно собственноручно, определенная часть автолюбителей предпочитает делать это на своих приусадебных участках. У многих для этих целей припасены компактные мойки высокого давления, автошампуни и другая автокосметика. Однако помывка автомобиля на собственной даче может грозить крупным штрафом, уверены юристы.

Дачные табу Фото: Global Look Press/Frank May

«Если грязная вода с автохимией вытекает за пределы участка, стекает на дорогу или попадает к соседям, водителя, решившего помыть машину, могут привлечь за загрязнение почв», — считает президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

От отметил, что наказание за данное нарушение регламентируется региональными законами и может быть разным в разных областях. Например, в Подмосковье, согласно ст. 6.3 КоАП Московской области (КоАП МО) «Загрязнение территории, связанное с эксплуатацией и ремонтом транспортных средств», за мойку машины вне специально отведенных мест предусмотрен штраф в размере 3 – 5 тыс. рублей. В Калужской и Тверской областях аналогичное нарушение обойдется в 1,5 – 3 тыс. рублей. Поэтому юрист рекомендует автомобилистам изучить местное законодательство.

За воротами не парковаться

Одно из самых распространенных нарушений, за которое автомобилисты регулярно получают штрафы, — это парковка машины на газоне. По данным « Интерфакса » , с начала года в Подмосковье зафиксировано около 11 тыс. случаев стоянки автомобилей «в местах, предназначенных для зеленых насаждений». Согласно ч. 1 ст. 6.22 КоАП МО, за данное нарушение предусмотрен штраф в размере 1 – 5 тыс. рублей. Если же место парковки официально считается газоном, штраф составляет 5 тыс. рублей (ч. 2 ст. 6.22 КоАП МО).

Классическая ситуация, в которой автомобилист рискует получить такой штраф, — парковка за воротами своего участка, отмечает Виктор Травин.

Дачные табу Фото: Global Look Press/Ilya Galakhov

«Собралась на даче большая компания, родственники и знакомые приехали на своих машинах, на дачном участке всем места не хватило. «Лишние» автомобили поставили на улице, вдоль забора — проезду вроде не мешают. Но за забором оказывается газон. И вот в дверь уже стучится сотрудник Административно-технической инспекции, готовый выписать автовладельцу штраф», — рассказал он «Известиям»

В лес на машине, обратно пешком

Особую осторожность и осмотрительность следует проявлять автомобилистам, решившим выехать на машине на природу, отмечают эксперты. В некоторых ситуациях они рискуют лишиться машины, предупреждает адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Речь идет о случаях, когда водители заезжают в заповедник или другую особо охраняемую природную территорию.

«Обычно проезды в такие зоны перекрыты, а на въездах установлены соответствующие указатели. Но, как показывает практика, зачастую водители не замечают их и заезжают на особо охраняемую территорию», — говорит Радько.

Дачные табу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

По его словам, независимо от того, случайно или умышленно водитель заехал в запретную зону, его действия могут быть квалифицированы по ст. 8.39 КоАП РФ «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях», которая предусматривает штраф в размере 3 – 4 тыс. рублей и возможную конфискацию «орудия совершения правонарушения». В данном случае автомобиль вполне может быть признан таким «орудием», полагает юрист.

Держитесь подальше от воды

Стоит быть внимательными также рыбакам или любителям отдохнуть на берегу реки или озера, путешествующим на своем автомобиле. Им следует учитывать водоохранную зону вокруг водоемов, н апоминает адвокат Сергей Радько. Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ, ее ширина для рек и ручьев длиной до 10 км составляет 50 м от береговой линии.

Если протяженность реки не превышает 50 км, то ширина водоохранной зоны составляет 100 м, а если река длиннее 50 км, то 200 м. Вокруг озер или водохранилищ установлена водоохранная зона шириной 50 м. Впрочем, бегать с рулеткой и высчитывать расстояние до воды водителям не придется: на границах таких зон устанавливаются соответствующие таблички.

Дачные табу Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Водный кодекс (ч. 4 ст. 65) запрещает «движение и стоянку транспортных средств за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие» в границах водоохранной зоны. Съезд с проезжей части и парковка машины на обочине внутри такой зоны грозят водителю штрафом в размере 3 – 4,5 тыс. рублей, согласно ст. 8.42 КоАП РФ, отмечает юрист.

Наказание за шашлык

Выезд на природу обычно не обходится без приготовления шашлыков. Любителям барбекю следует помнить, что жарить мясо разрешается только с использованием мангала в специально отведенных местах.