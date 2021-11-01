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В Совфеде рассказали о штрафах за парковку на газонах и тротуарах в новом КоАП

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В проекте нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) предусмотрен штраф на сумму до 3 тыс. рублей за парковку на газоне или тротуаре, а также за мойку автомобиля в неположенном месте. Об этом 1 ноября рассказала ТАСС первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

«Проект нового КоАПа предлагает сделать наказуемыми отдельные эгоистичные привычки российских автомобилистов. В частности, речь идет о парковке на газонах, тротуарах, детских или спортивных площадках, а также о мытье машин в неустановленных для этого местах и на территориях общего пользования», — сказала участвующая в доработке проекта сенатор, уточнив, что полный текст проекта кодекса уже направлен на утверждение в правительство.

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Так, в документе говорится, что «нарушение установленных требований в области благоустройства территории, совершенное с использованием транспортных средств, в том числе размещение и мойка транспортных средств в нарушение указанных требований», повлечет предупреждение или штраф в размере 1–3 тыс. рублей.

При этом Рукавишникова отметила, что данный законопроект вводит саму возможность наложения подобных штрафов, в то время как администрирование будут осуществлять муниципалитеты.

«КоАП установит составы и размеры санкций за подобные деяния, в случае если они прописаны в правилах благоустройства конкретного муниципального образования. Применять штрафные санкции по этим составам будут уполномоченные сотрудники муниципалитетов, а не работники ГИБДД. В некоторых поселениях правила благоустройства уже содержат такие правонарушения, и с принятием нового КоАПа просто появится реальный механизм наведения порядка. Другим же необходимо будет корректировать правила», — пояснила зампред комитета СФ по конституционному законодательству.

Также она добавила, что в проекте кодекса изложен принцип единства всех уровней публичной власти.

«Федеральный кодекс устанавливает ответственность, а правила прописываются на муниципальном уровне. К составлению протоколов могут привлекаться как муниципальные, так и региональные должностные лица», — заключила Рукавишникова.

Ранее в понедельник Ирина Рукавишникова рассказала о порядке наложения штрафов за опасное вождение, прописанном в новом КоАПе. По ее словам, за резкие перестроения через две полосы движения, несоблюдение дистанции и скоростные обгоны, которые носят системный характер, лихачам грозят административные штрафы в размере 3 тыс. рублей.

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