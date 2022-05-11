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Более 118 км дорог отремонтируют в Мурманской области в этом году

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В этом году в Мурманской области отремонтируют более 118 км дорожного полотна. Работы пройдут на региональных, муниципальных дорогах и мостах. Об этом 11 мая заявил губернатор Андрей Чибис в ходе оперативного совещания.

Больше половины работ будут проведены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Часть дорог из плана этого года были отремонтированы в 2021 году, уточнило ИА «Би-порт».

В этом сезоне проводятся работы на двух участках автоподъезда к Териберке. Среди региональных дорог в эксплуатацию в этом году введут 16 объектов.

Как отметил глава региона, муниципалитеты на ремонты получили на 20% больше средств, чем в прошлом году, — более 1,8 млрд рублей. Ремонтные работы планируют начать максимально быстро.

Также будет контроль за теми участками, где проводился ремонт в прошлые годы. Этим муниципалитеты займутся совместно с минтрансом Мурманской области.

В апреле сообщалось, что на территории Самарской области в этом году планируют отремонтировать 450 км дорог. Регион получил дополнительные 2,25 млрд рублей на ремонт, благодаря этому приведут в порядок 43,1% дорог регионального и межмуниципального значения.

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