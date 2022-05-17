«Москвич» вместо Renault: французская компания уходит, но не прощается

Автоконцерн Renault передал свои российские активы государственным структурам с правом выкупа прежней доли в течение шести лет. В Тольятти продолжат выпуск автомобилей Lada, а на московском предприятии компании планируется возродить бренд «Москвич». Чтобы сохранить производство на этих заводах, властями необходимо оперативно найти новых партнеров, считают эксперты. Подробности — в материале «Известий».

«Сделка за рубль»

Российские активы Renault переходят в государственную собственность, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ. Московский завод «ЗАО «Рено Россия» полностью перешел под контроль правительства Москвы, 67,69% акций АвтоВАЗа передано в собственность Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу ФГУП «НАМИ», а оставшиеся 32,31% акций компании сохраняет за собой госкорпорация «Ростех».

«Важным условием является опцион на обратный выкуп Renault своей доли в АвтоВАЗе, который может быть реализован в течение следующих шести лет. Обе сделки получили одобрение ФАС России», — подчеркнули в пресс-службе Минпромторга. По словам главы ведомства Дениса Мантурова, передача доли группы Renault позволит обеспечить сохранение управляемости АвтоВАЗа и возможность продолжения работы предприятия в условиях санкционных ограничений.

«Так мы сохраним ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места», — подчеркнул Мантуров. Он отметил, что ФГУП «НАМИ» обладает «значительным опытом в автомобильной промышленности».

Москвич вместо Renault_7 Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

«Конкурентоспособность конструкторской и инженерной команды НАМИ подтверждена созданием на основе единой модульной платформы автомобилей под брендом Aurus», — подчеркнул министр.

В пресс-службе Минпромторга сообщили «Известиям», что сделка прошла на условиях, анонсированных ранее главой ведомства Денисом Мантуровым. В конце апреля он заявил, что передача активов французского автоконцерна состоится по схеме «сделка за рубль».

Совет директоров единогласно одобрил подписание соглашений о продаже 100% акций Renault Group в Renault Russia городу Москве и 67,69% акций АвтоВАЗа НАМИ (Центральный институт исследований и разработок автомобилей и двигателей), сообщила штаб-квартира французского автопроизводителя.

«Сегодня мы приняли трудное, но необходимое решение; и мы делаем ответственный выбор в отношении наших 45 тыс. сотрудников в России, сохраняя при этом результаты деятельности Группы и нашу способность вернуться в страну в будущем, в другом контексте», — заявил генеральный директор Renault Group Лука де Мео.

В пресс-службе АвтоВАЗа на запрос «Известий» ответили, что «не комментируют действия акционеров и заявления властей».

Возродить «Москвич»

Столичные власти, получившие на баланс московский завод компании, заявили о планах по возрождению на нем бренда «Москвич».

«Мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы. Поэтому я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич». Мы постараемся сохранить большую часть коллектива, непосредственно работающего на заводе и у его смежников», — сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам столичного градоначальника, основным технологическим партнером предприятия в Москве станет КамАЗ. На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе — и электромобилей, подчеркнул Собянин. На КамАЗе эту информацию подтвердили.

Москвич вместо Renault_5 Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

«Технологическое партнерство мы подтверждаем. Сейчас обсуждаются параметры дальнейшего сотрудничества. Каких-то других подробностей на данный момент мы сообщить не можем», — рассказал «Известиям» руководитель пресс-службы КамАЗа Олег Афанасьев.

Товарный знак «Алеко» (в том числе в латинской транскрипции), а также фирменная эмблема «Москвича» с 2011 года принадлежат концерну Volkswagen. Согласно базе Роспатента, срок действия прав на них истек в ноябре прошлого года. Подал ли немецкий автопроизводитель заявку на продление, в Роспатенте оперативно ответить не смогли.

Москве нужны китайцы

Директором нового завода «Москвич» стал Димитрий Пронин, ранее занимавший пост заместителя руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. До прихода в столичное правительство он являлся заместителем генерального директора АГ «Авилон».

Передача активов московского завода Renault столичным властям позволит сохранить социальную стабильность, отмечают эксперты. Однако для полноценного возобновления производства автомобилей на столичном предприятии технологического партнерства с КамАЗом недостаточно, считают они. По словам независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, рентабельность работы этого автозавода возможна при объемах выпуска 50–60 тыс. автомобилей в год. Даже при возможном запуске на нем производства электромобилей «Кама» достичь таких объемов будет непросто, уверен он.

Москвич вместо Renault_6 Директор нового завода «Москвич» Дмитрий Пронин Фото: агентство городских новостей «Москва»

«Заводу нужен стратегический партнер. Например, китайские производители кроссоверов и пикапов, с которым ранее КамАЗ вел переговоры», — заявил Бургазлиев «Известиям».

С ним согласен партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. «Еще при Лужкове столичные власти заманили французов на бывший завод АЗЛК различными преференциями: низкими налогами в городской бюджет, льготными ставками аренды и коммунальных платежей», — отметил эксперт в беседе с «Известиями».

Срок — до конца года

В Минпромторге прогнозируют, что запуск производства автомобилей под брендом «Москвич» состоится до конца года.

Москвич вместо Renault_3 Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

«Думаю, что в ближайшее время правительство Москвы совместно с менеджментом завода представят нам свои план по развитию такого производства. Мы ожидаем запуск производства в этом году», — приводит ТАСС слова директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака.

Скорее всего, на московском заводе продолжится производство моделей Renault, пусть и перелицованных, считает автомобильный эксперт, автор телеграм-канала «Русский автомобиль» Сергей Цыганов. По его словам, постановка новой модели на конвейер займет намного больше времени. Цыганов также обратил внимание на то, что АвтоВАЗ не прекращает работы над перспективными моделями на французских платформах. Знакомый с ситуацией источник на АвтоВАЗе подтвердил «Известиям», что работа над «Нивой-3» продолжается.

Электромобиль от КамАЗа

Что касается участия КамАЗа, то по мнению Цыганова, речь идет прежде всего о новой площадке для электромобиля «Кама-1».

«Раньше планировалось, что площадкой для его производства станут Набережные челны, бывший завод «Соллерс», на котором когда-то делали «Оку», но техническое состояние производственных площадей оставляет желать лучшего. В этом смысле московский завод неплохая идея: он свежий, только что работал, его не надо поднимать из руин. В Москве уже собирают электробусы, логистические цепочки есть, пусть и не масштабные», — полагает эксперт.

Москвич вместо Renault_4 Китайский электромобиль Sehol e10х Фото: chinamobil.ru

Между тем Цыганов сомневается, что серийная «Кама» будет готова в этом или даже следующем году. Меньший срок потребовался бы для организации производства готового электромобиля сторонней марки. Известно, что пару месяцев назад китайская JAC отправила на КамАЗ свой электромобиль Sehol e10х — «для изучения». Эта машина длиной 3650 мм и запасом хода 150–300 км — очень близкий аналог «Камы». Напомним, что КамАЗ и JAC сотрудничают в грузовом сегменте: новый среднетоннажный грузовик «Компас» создан на основе китайской модели.

Duster пропишется в Тольятти

Согласно заявлению Минпромторга, на заводах АвтоВАЗа (в Тольятти и Ижевске. — «Известия») производство автомобилей Lada будет продолжено в рамках существующих лицензий. Более того, на конвейере в Тольятти компанию им составит и французский кроссовер Renault Duster, который раньше выпускался на московском предприятии.

Москвич вместо Renault_1 Сотрудник завода проверяет готовность автомобиля Renault Duster Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

«Отдельно хочу сказать о возможности производства на АвтоВАЗе автомобилей Renault Duster, но под брендом Lada. Об этом тоже соответствующая договоренность с компанией Renault достигнута», — завил Денис Пак в эфире канала «Россия 24».

Кроссовер Duster — очень важная и одна из самых прибыльных для Renault моделей на российском рынке, отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Неудивительно, что именно эту модель французский концерн решил оставить в нашей стране, пусть и под другим брендом, считает он.

На обслуживание к АвтоВАЗу

Производить сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке будут дилеры АвтоВАЗа, говорится в сообщении Минпромторга. Однако эксперты считают такую перспективу маловероятной.

Москвич вместо Renault_2 Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

«Большинство дилеров АвтоВАЗа — это независимые юридические лица, с которыми у автопроизводителя заключены дилерские контракты. Согласятся ли они заниматься обслуживанием моделей Renault — вопрос открытый», — отметил Сергей Бургазлиев.

Опрошенные «Известиями» представители дилеров «Ключавто» и «Автомир» заявили, что еще не получали официальное письмо от Renault. «Дилеры Renault ожидают разъяснений в ближайшее время», — рассказали «Известиям» в Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).