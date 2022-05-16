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АвтоВАЗ будет выпускать Renault Duster под брендом LADA

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Фото: Global Look press/Thomas Korbel
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Автомобили Renault Duster будет выпускать «АвтоВАЗ», но под брендом LADA и в Тольятти, сообщил в понедельник, 16 мая, директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак.

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«Отдельно хочу сказать о возможности производства на «АвтоВАЗе» автомобилей Renault Duster, но под брендом LADA. Об этом тоже соответствующая договоренность с компанией Renault достигнута», — рассказал Пак в эфире телеканала «Россия-24».

Бывший завод «Renault Россия» теперь будет называться Московским автомобильным заводом «Москвич». Он перешел под контроль правительства столицы, которое совместно с новым менеджментом вскоре представит новый план развития производства. По словам Пака, производство возобновится уже в текущем году.

Ранее в этот же день Минпромторг сообщил, что российские активы французской автомобилестроительной корпорации Renault перейдут в государственную собственность. Позднее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичный завод «Рено» после ухода собственника из России возьмут на баланс города и возобновят на нем производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич». Основным технологическим партнером возрожденного автомобильного завода станет КамАЗ.

Автозавод располагается на Волгоградском проспекте и имеет большую историю. Почти 100 лет назад на нем выпускались автомобили Ford. Затем с конвейера сходили «Москвичи». С 1998 года завод начал сотрудничество с Renault и наладил выпуск «Логанов», «Дастеров» и «Сандеро».

Автомобильное производство «Москвич» существовало с 1930 по 2010 год. В 2010-м ОАО «Москвич» было ликвидировано из-за банкротства.

В конце февраля на Renault в столице ввели режим простоя из-за перебоев с поставками комплектующих, 21 марта предприятие возобновило производство в обычном режиме, однако уже 23 марта объявило о приостановке деятельности в РФ.

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