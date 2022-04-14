Витрина второй свежести: покупатели заинтересовались подержанными авто премиум-класса

Автолюбители стали чаще приобретать подержанные автомобили премиум-класса, даже несмотря на их заметное подорожание. Машины возрастом до трех лет стали альтернативой новым моделям, с поставками и производством которых наблюдаются перебои, считают эксперты. В ситуации на рынке премиальных автомобилей с пробегом разбирались «Известия».

Берут, несмотря на цену

С начала года продажи подержанных премиальных автомобилей в России увеличились на 22,8%, свидетельствуют данные, предоставленные специалистами компании «Авито Авто». В рамках исследования рассматривались объявления о продаже марок: Genesis, Infiniti, Jaguar, Volvo, Porsche, Land Rover, Mercedes-Benz, Audi, BMW, Cadillac, MINI и Lexus не старше трех лет.

По данным маркетплейса, в I квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее средняя цена подержанных моделей этих брендов составляет 4,94 млн рублей. Таким образом, за год стоимость премиум-сегмента с пробегом выросла на 43,6%.

Витрина второй свежести Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Максимальным спросом такие автомобили пользуются в Москве и Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Ростовской областях, Краснодарском крае и Татарстане. В этих регионах было продано наибольшее количество премиальных моделей в возрасте до трех лет, отмечается в исследовании.

Пятерка лидеров

Самой популярной моделью среди подержанного премиума стал Mercedes-Benz E-класса (6,25% от всех продаж в данном сегменте). На вторичном рынке она стоит в среднем 4,1 млн рублей. По информации «Авито», за год этот автомобиль подорожал на 36,7%.

На второй строчке BMW пятой серии (4,14% сегмента) со средней стоимостью 4,3 млн рублей. По сравнению с весной прошлого года цена машины на вторичном рынке увеличилась на 47%.

Бронза — у BMW третьей серии, на продажи которой приходится чуть более 4% среди всех подержанных моделей премиум-класса. Покупка «трешки» обойдется в среднем в 3,5 млн рублей (+40,1% за год).

Витрина второй свежести Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Японский кроссовер Lexus RX, который стоит в среднем 4,75 млн рублей, занял четвертую позицию (3,96%). Эта модель прибавила за год в цене 28,4% — заметно меньше других премиальных автомобилей с пробегом.

Замыкает своеобразный топ-5 кроссовер BMW X5 c долей продаж в 2,89%. Этот автомобиль по сравнению с прошлой весной подорожал на 37%. Сейчас за такую модель на вторичном рынке просят в среднем 7,5 млн рублей.

Не желают переплачивать

Рост спроса на подержанные модели в «Авито» связывают с дефицитом новых машин и их резким подорожанием.

«В условиях сокращения предложения на рынке новых автомобилей и роста цен машины в возрасте до трех лет могут рассматриваться покупателями как прямая альтернатива», — говорится в исследовании маркетплейса.

Такой же точки зрения придерживается и главный редактор автомобильного журнала «За рулем» Максим Кадаков. По его словам, с учетом взлетевших в последнее время цен на новые автомобили часть покупателей переключила внимание на подержанные модели премиум-класса. Поняв, что новый автомобиль с определенным набором функций им уже не по карману, потребители решили приобрести свежую подержанную модель премиального сегмента с небольшим пробегом, отметил он.

Витрина второй свежести Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

— Не стоит сбрасывать со счетов и тех, кто, не желая переплачивать, принципиально не покупал новые машины, а брал ту же самую модель, но с небольшим пробегом. Вполне вероятно, что в условиях неопределенности, опасаясь дальнейшего роста цен, они также решили купить машину, — предположил Кадаков.

Увеличение продаж автомобилей на вторичном рынке не меняет общее количество машин в стране, подчеркнул эксперт. По его словам, подавляющее большинство таких моделей были куплены новыми у российских дилеров несколько лет назад. Таким образом, от перепродажи внутри страны общая структура российского автопарка не меняется. Соответственно, без притока новых моделей средний возраст машин в нашей стране будет расти.

Запрет импорта премиальных моделей

Прошлогодняя нехватка электронных автокомпонентов заметнее всего сказалась на производстве премиальных моделей, для производства которых требуется большее количество дефицитных чипов. В конце февраля — начале марта на нехватку новых машин у дилеров наложились заявления зарубежных автоконцернов о приостановке деятельности в России и введенные запреты на ввоз в нашу страну значительной части премиальных моделей, объясняет ситуацию партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

Витрина второй свежести Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

«Неопределенные перспективы дальнейшего развития событий и привели к увеличению спроса на подержанный премиум. Как следствие, стоимость на эти автомобили на вторичном рынке начала расти», — отметил он.

Когда машины подешевеют

Увеличение продаж премиальных моделей с пробегом и их подорожание — отголоски ситуации с дефицитом и неадекватными накрутками цен дилерами на новые машины, уверен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

— Рынки новых и подержанных автомобилей тесно взаимосвязаны друг с другом. Взлетевшие до космических высот цены на новые машины неизбежно привели к увеличению спроса на модели с пробегом. Тем, кто планировал приобрести более-менее приличную новую модель автомобиля, пришлось уйти в сегмент премиального second hand, — заявил он «Известиям».

По мнению эксперта, цены на подержанные машины достигли своего максимума и уже начали несколько снижаться.

Витрина второй свежести Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

— Вторичный рынок оказался перегретым на фоне геополитической ситуации и резкого колебания курса. Своего пика цены на машины с пробегом достигли в конце марта — начале апреля. Сейчас мы видим, что стоимость автомобилей с пробегом уже снизилась на 12–15%, а по некоторым моделям и на 20% от своих максимальных значений, — отметил Бургазлиев.

Эксперт прогнозирует, что к середине мая цены на подержанные машины снизятся «до уровня конца февраля плюс 10%».

— Вторичный автомобильный рынок более гибкий, он оперативнее реагирует на изменения баланса спроса и предложения. При снижении цен на машины частными продавцами дилерам также приходится уменьшать их, чтобы не остаться без покупателей, — отметил он.