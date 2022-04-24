Чье кунг-фу лучше: может ли премиум быть китайским
К китайский смартфонам мы привыкли и уже не удивляемся ценам. А что с автомобилями из КНР? Haval F7 и Exeed TXL — эдакий китайский премиум. Выглядят современно, оснащены богато и совсем недешевы. Можно ли их рассматривать в качестве альтернативы европейским, японским и корейским моделям — выясняли «Известия».
Тульская прописка
Еще несколько лет назад китайские автомобили брали по причине дешевизны, не особо обращая внимание на отсталую конструкцию, аляповатый дизайн и посредственное качество исполнения. Бренд Haval, принадлежащий Great Wall Motors, первым приучил россиян к мысли, что машина из Китая может стоить дорого.
Машины действительно отличались от других «китайцев» в лучшую сторону, но ощущение качества пришло позже. Как и серьезность намерений относительно российского рынка: в 2019 году Haval открыл в Тульской области собственный завод. Первой моделью, сошедшей с его конвейера, стал среднеразмерный кроссовер F7. Довольно быстро он стал локомотивом продаж марки, а в прошлом году в паре с купе-кроссовером F7х даже обогнал популярных японских одноклассников.
Exeed TXL крупнее: 4780 × 1885 × 1730 мм. Колесная база: 2800 мм. Габариты Haval F7: 4691 × 1866 × 1690 мм. Колесная база: 2725 мм
Решетка шире, опций больше
В начале года счастливая «семерка» перенесла обновление: свежий кроссовер можно сразу отличить по расположенным под фарами «жвалам». А еще у него более обширная решетка радиатора и прямоугольные противотуманки вместо круглых. Декор под алюминий исчез с кузова, а диффузор в заднем бампере и вертикальные щели придали машине более спортивный дорожный вид.
Изменения в интерьере небольшие: вместо мягкой накладки с прострочкой на панели — аляповатая пластиковая с узором под алюминий. Зато центральный дисплей теперь отдельным планшетом, да еще с увеличенной диагональю и более яркой и четкой картинкой. Изображение с камер кругового обзора отличное, маневрировать одно удовольствие, учитывая такую фамильную черту F7, как очень узкое окно задней двери.
Вместе с рестайлингом решена часть накопившихся к модели вопросов. Климат-контроль теперь двухзонный, хотя управление им так и осталось мудреным. Передние сиденья получили вентиляцию — пассажиры не будут потеть, сидя на экокоже. Водительское кресло снабдили регулировками поясничного подпора и наклона подушки.
При этом подушка по-прежнему коротковата, а ее боковые валики неважно поддерживают тело в поворотах. Вопросы к эргономике всё еще остаются. По-прежнему не просто разобраться в кнопочном блоке, на котором размещены почти все функции сразу — и климат, и режимы движения, и электронные помощники. Причем все кнопки за небольшим исключением ведут в меню тачскрина.
Другого поля ягода
Exeed — еще один самодельный китайский премиум. Бренд молодой, представленный на домашнем рынке в конце 2018 года. TXL — как раз его первенец. До России кроссовер добрался только осенью 2020 года, причем к тому времени в Китае уже дебютировала обновленная машина. Поначалу для нашего рынка TXL снабдили громоздким именем Cheryexeed, но спустя год, с дебютом рестайлингового кроссовера, название укоротили до Exeed. Зато буквы на носу машины сделали светящимися. Так заметнее: не захочешь, а всё равно прочитаешь. Да и роскошный цвет «Андромеда», идущий на солнце белыми всполохами, добавляет заметности.
Кроссовер обновили по схожему с Haval F7 рецепту: решетка радиатора максимальной ширины, бамперы в более спортивном стиле. Однако в отличие от конкурента, TXL получил полностью новый интерьер, более дорогой и современный.
Дачный ответ
Если Exeed претендует на звание премиального, то подсмотреть идеи у лучших европейских и японских брендов совсем не зазорно. Обставляют же дачи, руководствуясь глянцевыми картинками в интерьерных журналах. Вот и в TXL теперь всё как в лучших домах. Больше мягких панелей и прострочки ромбами.
Два больших тачскрина, приборный и мультимедийный, теперь состыкованы вместе, почти как у Mercedes. Короткий джойстик управления трансмиссией и мультимедийный тачпад подсмотрели у Audi. Блок климата с интегрированными в сенсорную панель ручками напоминает о Jaguar Land Rover. Но здесь китайцы подошли творчески: если синхронизировать зоны климат-контроля, на правой ручке отображается циферблат часов. За музыку, как и у старших, отвечает именитая марка. В данном случае Sony.
Для Exeed TXL доступен только один вариант силового агрегата: турбированный 1,6 (186 л.с., 275 Нм) в паре с 7-ступенчатым «роботом». Заявленный разгон до «сотни»: 9,8 с
Еще бы увязать всё это великолепие между собой. Руль бликует на солнце хромированными деталями и перекрывает часть приборного дисплея. Сам экран в темноте отражается в стеклах. Графика приборов, на мой взгляд, слишком вычурная, без проблем читаются только круглые циферблаты в спортрежиме. Вдобавок, при переключении между вариантами графики, дисплей подвисает и гаснет.
Непереводимо с китайского
Чтобы поехать вперед или назад, нужно кликнуть джойстиком-селектором дважды, а чтобы включить ручной режим «робота» — нажать на него сверху. К этим особенностям управления тоже придется привыкать. Как и к тормозному селектору автоматической трансмиссии Haval F7. Кнопка электроручника здесь лишена индикации, а значок на приборке очень маленький.
Есть и необъяснимые странности. Exeed TXL подогревает только подушки сидений, но не спинки. При этом, помимо обогрева лобового стекла, кроссовер оснащен и обогреваемыми форсунками стеклоомывателей.
F7, свою очередь, по совершенно непонятной причине лишен электропривода багажной двери — опции, которая стала обычным делом в массовом сегменте.
После старта Haval каждый раз приходится идти в меню и снимать галочку системы, предупреждающей о смене полосы. Выключить раз и навсегда ее, по-видимому, нельзя. TXL, если отойти от заведенной машины с ключом в кармане, громко бибикает, пугая всех вокруг. И отключить эту «важную» функцию не получилось. Кроме того, Android Auto отказался работать в обеих машинах, хотя и был заявлен в оснащении.
Дорожный просвет TXL: 210 Нм, но никаких специальных внедорожных режимов у кроссовера нет
Высоко сижу
Кресло TXL установлено высоко, что сводит на нет преимущество в диапазонах регулировки руля и сиденья. Рослые водители будут либо подпирать головой потолок, либо сильно наклонять спинку. В Haval можно сесть ниже, но сильно вытянуть руль на себя не получится. Профиль сиденья TXL удачнее, экокожа приятнее на ощупь. Подушка более длинная, чем у F7, но, к сожалению, не регулируется по наклону. Что касается обзорности, то тут у кроссоверов паритет: пухлые передние стойки и небольшие проемы окна задней двери. Так что системе кругового обзора Exeed, которая тоже умеет работать в режиме 3D и дает качественную картинку, найдется работа.
Преимущества второго ряда F7 — ровный пол и больший диапазон наклона спинок, но по удобству посадки он уступает конкуренту. TXL лидирует по запасу пространства перед коленями, подушка дивана длиннее и расположена выше. По объему багажника Haval выигрывает, когда спинки второго ряда подняты, и уступает в максимальном погрузочном пространстве. Дверной проем узковат и в том и в другом кроссовере.
F7 для преодоления бездорожья оснащен несколькими электронными режимами. Заявленный клиренс: 190 мм
На первый взгляд, похожи
У машин, на первый взгляд, много общего: моторы примерно одинаковой мощности, роботизированные коробки передач с двумя сцеплениями. Наконец, обе обуты в шины одинаковой размерности: 225/55 R19. Однако сравнить кроссоверы не так-то просто. Exeed на липучках едет ощутимо тише, чем F7, который в дальней дороге утомляет гулом шипованной резины. Более громкий голос мотора на разгоне позволяет предположить, что Haval всё же уступает в шумоизоляции сопернику.
Для TXL доступен только один мотор объемом 1,6, который благодаря турбонаддуву развивает 186 л.с. У Haval F7 примерно такую же мощность (190 л.с.) развивает 2-литровый мотор, при этом крутящий момент выше, а сама машина легче. Впрочем, роботизированные трансмиссии, которые по идее должны работать быстро, берегут сцепления. Поэтому субъективно серьезного преимущества в динамике F7 перед TXL не ощущаешь: разгон всё равно получается вязким.
При этом 2-литровый мотор отличается отменным аппетитом: 15–17 литров против 12–13 у Exeed. С Haval становишься частым посетителем АЗС. TXL, у которого бак на литр меньше, но всё равно скромный (55 л), требует заправки не так часто.
Есть повод рассмотреть менее мощный F7 с полуторалитровым мотором (150 л.с.), хотя в этом случае версия TechPlus с топовой мультимедийной системой и набором электронных ассистентов будет недоступна. Придется пожертвовать и адаптивным круиз-контролем, который доступен исключительно с 2-литровым силовым агрегатом.
Он, конечно, оставляет большую дистанцию до идущего впереди автомобиля и медленно набирает скорость после остановки, но в сочетании с системой удержания в полосе работает неплохо. Тогда как TXL мечется в пределах полосы и слишком резко тормозит.
Жестко стелет
На ходу F7 более жесткий и ощутимо отмечает мелочевку, но преимущества в управляемости это не дает. Повадки грубоваты, а несколько вариантов усилия на руле не добавляют обратной связи. Exeed мягче на ходу и комфортнее, но при этом управляемость у него более легковая.
Мягкость подвески дает TXL преимущество и на разбитой дороге, хотя лучше не съезжать на нем далеко с асфальта. Кромка переднего бампера расположена низко, тяга на заднюю ось запаздывает, а внедорожных режимов нет в принципе, только ассистент помощи при спуске. Haval F7 в теории способен на внедорожные подвиги, у него целый набор режимов для грязи, песка, снега и лучше геометрическая проходимость. На практике, если дорога усеяна ямами, она растрясает пассажиров. Хлипкий пыльник под днищем лучше сразу поменять на стальную защиту.
Haval F7 оснащается мотором 2,0 (190 л.с., 340 Нм) в паре с 7-ступенчатым «роботом». Производитель не сообщает данные разгона, в реальности они близки к Exeed TXL
Уровень премиальности
Однозначно определить победителя сложно, как в каком-нибудь азиатском фильме, где противники молотят друг друга разнообразными способами и предметами. Да еще умудряются спорить: «Мое кунг-фу лучше твоего! — Нет, мое лучше!»
Названия китайских марок мы запоминаем уже лучше, чем имена актеров азиатских боевиков. Череда событий, приведших к дефициту автомобилей на рынке, росту цен и приостановке некоторыми брендами поставок автомобилей в Россию, добавила поводов выяснять, а чье кунг-фу, собственно, лучше.
На фоне аналогичных моделей из КНР, выпущенных несколько лет назад, Exeed TXL и Haval F7 выглядят многообещающе. Тех, кого смущают турбомоторы и «роботы», стараются успокоить продленной гарантией. Дилеры вместо распространенного сейчас навязывания допов, наоборот, предлагают скидки.
И все же претензии на премиум выглядят необоснованными. Пока обновление Exeed и Haval позволило дотянуться до популярных японских, корейских и европейских моделей массового сегмента.
Марку Haval уже и не преподносят как премиум, у Great Wall Motors есть более дорогая линейка автомобилей Wey. «Эксиду» заявленная премиальность и вовсе мешает. Чтобы развести его с массовыми моделями Chery, количество комплектаций снизили. У TXL их всего две и рекомендованный ценник соответствующий: 3,8–4,2 млн рублей. Тогда как F7 доступнее: 2,7–3,4 млн рублей. В том числе благодаря тому, что предлагается в нескольких вариантах: четыре комплектации, два силовых агрегата на выбор, причем младший можно заказать как с передним, так и с полным приводом.