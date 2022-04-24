Чье кунг-фу лучше: может ли премиум быть китайским

К китайский смартфонам мы привыкли и уже не удивляемся ценам. А что с автомобилями из КНР? Haval F7 и Exeed TXL — эдакий китайский премиум. Выглядят современно, оснащены богато и совсем недешевы. Можно ли их рассматривать в качестве альтернативы европейским, японским и корейским моделям — выясняли «Известия».

Тульская прописка

Еще несколько лет назад китайские автомобили брали по причине дешевизны, не особо обращая внимание на отсталую конструкцию, аляповатый дизайн и посредственное качество исполнения. Бренд Haval, принадлежащий Great Wall Motors, первым приучил россиян к мысли, что машина из Китая может стоить дорого.

Машины действительно отличались от других «китайцев» в лучшую сторону, но ощущение качества пришло позже. Как и серьезность намерений относительно российского рынка: в 2019 году Haval открыл в Тульской области собственный завод. Первой моделью, сошедшей с его конвейера, стал среднеразмерный кроссовер F7. Довольно быстро он стал локомотивом продаж марки, а в прошлом году в паре с купе-кроссовером F7х даже обогнал популярных японских одноклассников.

Чье кунг-фу лучше 1 Exeed TXL крупнее: 4780 × 1885 × 1730 мм. Колесная база: 2800 мм. Габариты Haval F7: 4691 × 1866 × 1690 мм. Колесная база: 2725 мм Фото: Вячеслав Крылов

Решетка шире, опций больше

В начале года счастливая «семерка» перенесла обновление: свежий кроссовер можно сразу отличить по расположенным под фарами «жвалам». А еще у него более обширная решетка радиатора и прямоугольные противотуманки вместо круглых. Декор под алюминий исчез с кузова, а диффузор в заднем бампере и вертикальные щели придали машине более спортивный дорожный вид.

Изменения в интерьере небольшие: вместо мягкой накладки с прострочкой на панели — аляповатая пластиковая с узором под алюминий. Зато центральный дисплей теперь отдельным планшетом, да еще с увеличенной диагональю и более яркой и четкой картинкой. Изображение с камер кругового обзора отличное, маневрировать одно удовольствие, учитывая такую фамильную черту F7, как очень узкое окно задней двери.

Вместе с рестайлингом решена часть накопившихся к модели вопросов. Климат-контроль теперь двухзонный, хотя управление им так и осталось мудреным. Передние сиденья получили вентиляцию — пассажиры не будут потеть, сидя на экокоже. Водительское кресло снабдили регулировками поясничного подпора и наклона подушки.

При этом подушка по-прежнему коротковата, а ее боковые валики неважно поддерживают тело в поворотах. Вопросы к эргономике всё еще остаются. По-прежнему не просто разобраться в кнопочном блоке, на котором размещены почти все функции сразу — и климат, и режимы движения, и электронные помощники. Причем все кнопки за небольшим исключением ведут в меню тачскрина.

1 Фары Haval F7 полностью светодиодные, с автоматическим дальним светом Фото: Вячеслав Крылов 2 У топ-версии Tech Plus особый дизайн 19-дюймовых дисков Фото: Вячеслав Крылов 3 Интерьер при обновлении изменился в мелочах Фото: Вячеслав Крылов 4 Главная «обновка» — более крупный мультимедийный дисплей с качественной картинкой Фото: Вячеслав Крылов 5 Передние кресла получили обдув, а водительское — еще регулировки поясничного подпора и наклона подушки Фото: Вячеслав Крылов 6 Лучше всего читается «динамичный» стиль цифровой приборки Фото: Вячеслав Крылов 7 Разъемы USB спрятались в нише под центральной консолью Фото: Вячеслав Крылов 8 К неспешности селектора «робота» придется привыкать, как и к клавише стояночного тормоза без индикации Фото: Вячеслав Крылов 9 Места на заднем ряду с запасом, но подушка дивана расположено низко Фото: Вячеслав Крылов 10 В распоряжении пассажиров второго ряда дополнительные воздуховоды Фото: Вячеслав Крылов

Другого поля ягода

Exeed — еще один самодельный китайский премиум. Бренд молодой, представленный на домашнем рынке в конце 2018 года. TXL — как раз его первенец. До России кроссовер добрался только осенью 2020 года, причем к тому времени в Китае уже дебютировала обновленная машина. Поначалу для нашего рынка TXL снабдили громоздким именем Cheryexeed, но спустя год, с дебютом рестайлингового кроссовера, название укоротили до Exeed. Зато буквы на носу машины сделали светящимися. Так заметнее: не захочешь, а всё равно прочитаешь. Да и роскошный цвет «Андромеда», идущий на солнце белыми всполохами, добавляет заметности.

Кроссовер обновили по схожему с Haval F7 рецепту: решетка радиатора максимальной ширины, бамперы в более спортивном стиле. Однако в отличие от конкурента, TXL получил полностью новый интерьер, более дорогой и современный.

Дачный ответ

Если Exeed претендует на звание премиального, то подсмотреть идеи у лучших европейских и японских брендов совсем не зазорно. Обставляют же дачи, руководствуясь глянцевыми картинками в интерьерных журналах. Вот и в TXL теперь всё как в лучших домах. Больше мягких панелей и прострочки ромбами.

Два больших тачскрина, приборный и мультимедийный, теперь состыкованы вместе, почти как у Mercedes. Короткий джойстик управления трансмиссией и мультимедийный тачпад подсмотрели у Audi. Блок климата с интегрированными в сенсорную панель ручками напоминает о Jaguar Land Rover. Но здесь китайцы подошли творчески: если синхронизировать зоны климат-контроля, на правой ручке отображается циферблат часов. За музыку, как и у старших, отвечает именитая марка. В данном случае Sony.

Чье кунг-фу лучше 3 Для Exeed TXL доступен только один вариант силового агрегата: турбированный 1,6 (186 л.с., 275 Нм) в паре с 7-ступенчатым «роботом». Заявленный разгон до «сотни»: 9,8 с Фото: Вячеслав Крылов

Еще бы увязать всё это великолепие между собой. Руль бликует на солнце хромированными деталями и перекрывает часть приборного дисплея. Сам экран в темноте отражается в стеклах. Графика приборов, на мой взгляд, слишком вычурная, без проблем читаются только круглые циферблаты в спортрежиме. Вдобавок, при переключении между вариантами графики, дисплей подвисает и гаснет.

Непереводимо с китайского

Чтобы поехать вперед или назад, нужно кликнуть джойстиком-селектором дважды, а чтобы включить ручной режим «робота» — нажать на него сверху. К этим особенностям управления тоже придется привыкать. Как и к тормозному селектору автоматической трансмиссии Haval F7. Кнопка электроручника здесь лишена индикации, а значок на приборке очень маленький.

Есть и необъяснимые странности. Exeed TXL подогревает только подушки сидений, но не спинки. При этом, помимо обогрева лобового стекла, кроссовер оснащен и обогреваемыми форсунками стеклоомывателей.

F7, свою очередь, по совершенно непонятной причине лишен электропривода багажной двери — опции, которая стала обычным делом в массовом сегменте.

После старта Haval каждый раз приходится идти в меню и снимать галочку системы, предупреждающей о смене полосы. Выключить раз и навсегда ее, по-видимому, нельзя. TXL, если отойти от заведенной машины с ключом в кармане, громко бибикает, пугая всех вокруг. И отключить эту «важную» функцию не получилось. Кроме того, Android Auto отказался работать в обеих машинах, хотя и был заявлен в оснащении.

Чье кунг-фу лучше 5 Дорожный просвет TXL: 210 Нм, но никаких специальных внедорожных режимов у кроссовера нет Фото: Вячеслав Крылов

Высоко сижу

Кресло TXL установлено высоко, что сводит на нет преимущество в диапазонах регулировки руля и сиденья. Рослые водители будут либо подпирать головой потолок, либо сильно наклонять спинку. В Haval можно сесть ниже, но сильно вытянуть руль на себя не получится. Профиль сиденья TXL удачнее, экокожа приятнее на ощупь. Подушка более длинная, чем у F7, но, к сожалению, не регулируется по наклону. Что касается обзорности, то тут у кроссоверов паритет: пухлые передние стойки и небольшие проемы окна задней двери. Так что системе кругового обзора Exeed, которая тоже умеет работать в режиме 3D и дает качественную картинку, найдется работа.

Преимущества второго ряда F7 — ровный пол и больший диапазон наклона спинок, но по удобству посадки он уступает конкуренту. TXL лидирует по запасу пространства перед коленями, подушка дивана длиннее и расположена выше. По объему багажника Haval выигрывает, когда спинки второго ряда подняты, и уступает в максимальном погрузочном пространстве. Дверной проем узковат и в том и в другом кроссовере.

Чье кунг-фу лучше 4 F7 для преодоления бездорожья оснащен несколькими электронными режимами. Заявленный клиренс: 190 мм Фото: Вячеслав Крылов

На первый взгляд, похожи

У машин, на первый взгляд, много общего: моторы примерно одинаковой мощности, роботизированные коробки передач с двумя сцеплениями. Наконец, обе обуты в шины одинаковой размерности: 225/55 R19. Однако сравнить кроссоверы не так-то просто. Exeed на липучках едет ощутимо тише, чем F7, который в дальней дороге утомляет гулом шипованной резины. Более громкий голос мотора на разгоне позволяет предположить, что Haval всё же уступает в шумоизоляции сопернику.

Для TXL доступен только один мотор объемом 1,6, который благодаря турбонаддуву развивает 186 л.с. У Haval F7 примерно такую же мощность (190 л.с.) развивает 2-литровый мотор, при этом крутящий момент выше, а сама машина легче. Впрочем, роботизированные трансмиссии, которые по идее должны работать быстро, берегут сцепления. Поэтому субъективно серьезного преимущества в динамике F7 перед TXL не ощущаешь: разгон всё равно получается вязким.

При этом 2-литровый мотор отличается отменным аппетитом: 15–17 литров против 12–13 у Exeed. С Haval становишься частым посетителем АЗС. TXL, у которого бак на литр меньше, но всё равно скромный (55 л), требует заправки не так часто.

Есть повод рассмотреть менее мощный F7 с полуторалитровым мотором (150 л.с.), хотя в этом случае версия TechPlus с топовой мультимедийной системой и набором электронных ассистентов будет недоступна. Придется пожертвовать и адаптивным круиз-контролем, который доступен исключительно с 2-литровым силовым агрегатом.

Он, конечно, оставляет большую дистанцию до идущего впереди автомобиля и медленно набирает скорость после остановки, но в сочетании с системой удержания в полосе работает неплохо. Тогда как TXL мечется в пределах полосы и слишком резко тормозит.

1 Фары Exeed TXL светодиодные уже в базовой комплектации Фото: Вячеслав Крылов 2 Название марки сделано светящимся Фото: Вячеслав Крылов 3 На корме сохранили указание на принадлежность к марке Chery Фото: Вячеслав Крылов 4 Интерьер после рестайлинга изменился кардинально Фото: Вячеслав Крылов 5 (2) Передние сиденья обзавелись вентиляцией, но подогревается только подушка Фото: Вячеслав Крылов 6 На дисплей выводится даже температура шин Фото: Вячеслав Крылов 7 В спортрежиме стиль приборки самые удобочитаемый Фото: Вячеслав Крылов 8 Управление «роботом» слишком непривычное 9 Управлять мультимедийными функциями можно с помощью тачпада Фото: Вячеслав Крылов 10 На правую ручку можно вывести циферблат часов. Серебристые клавиши на солнце бликуют Фото: Вячеслав Крылов 11 Система кругового обзора выручает при маневрировании Фото: Вячеслав Крылов 12 После рестайлинга TXL обзавелся подогревом задних сидений. Как и спереди, греется только подушка Фото: Вячеслав Крылов 13 Места на заднем ряду очень много Фото: Вячеслав Крылов 14 Объем багажника: 600-1456 литров Фото: Вячеслав Крылов

Жестко стелет

На ходу F7 более жесткий и ощутимо отмечает мелочевку, но преимущества в управляемости это не дает. Повадки грубоваты, а несколько вариантов усилия на руле не добавляют обратной связи. Exeed мягче на ходу и комфортнее, но при этом управляемость у него более легковая.

Мягкость подвески дает TXL преимущество и на разбитой дороге, хотя лучше не съезжать на нем далеко с асфальта. Кромка переднего бампера расположена низко, тяга на заднюю ось запаздывает, а внедорожных режимов нет в принципе, только ассистент помощи при спуске. Haval F7 в теории способен на внедорожные подвиги, у него целый набор режимов для грязи, песка, снега и лучше геометрическая проходимость. На практике, если дорога усеяна ямами, она растрясает пассажиров. Хлипкий пыльник под днищем лучше сразу поменять на стальную защиту.

Чье кунг-фу лучше 2 Haval F7 оснащается мотором 2,0 (190 л.с., 340 Нм) в паре с 7-ступенчатым «роботом». Производитель не сообщает данные разгона, в реальности они близки к Exeed TXL Фото: Вячеслав Крылов

Уровень премиальности

Однозначно определить победителя сложно, как в каком-нибудь азиатском фильме, где противники молотят друг друга разнообразными способами и предметами. Да еще умудряются спорить: «Мое кунг-фу лучше твоего! — Нет, мое лучше!»

Названия китайских марок мы запоминаем уже лучше, чем имена актеров азиатских боевиков. Череда событий, приведших к дефициту автомобилей на рынке, росту цен и приостановке некоторыми брендами поставок автомобилей в Россию, добавила поводов выяснять, а чье кунг-фу, собственно, лучше.

На фоне аналогичных моделей из КНР, выпущенных несколько лет назад, Exeed TXL и Haval F7 выглядят многообещающе. Тех, кого смущают турбомоторы и «роботы», стараются успокоить продленной гарантией. Дилеры вместо распространенного сейчас навязывания допов, наоборот, предлагают скидки.

И все же претензии на премиум выглядят необоснованными. Пока обновление Exeed и Haval позволило дотянуться до популярных японских, корейских и европейских моделей массового сегмента.

Марку Haval уже и не преподносят как премиум, у Great Wall Motors есть более дорогая линейка автомобилей Wey. «Эксиду» заявленная премиальность и вовсе мешает. Чтобы развести его с массовыми моделями Chery, количество комплектаций снизили. У TXL их всего две и рекомендованный ценник соответствующий: 3,8–4,2 млн рублей. Тогда как F7 доступнее: 2,7–3,4 млн рублей. В том числе благодаря тому, что предлагается в нескольких вариантах: четыре комплектации, два силовых агрегата на выбор, причем младший можно заказать как с передним, так и с полным приводом.