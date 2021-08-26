Бренд Cheryexeed в России переименуют в Exeed

Компания Chery приняла решение упразднить в России марку Cheryexeed и начать продавать автомобили, под первоначальным названием Exeed, действующим в Китае. Об этом в четверг, 26 августа, сообщает «Авто Ревю».

Отдельная марка Exeed была основана компанией Chery три года назад. В Китае машины претендуют на премиум-сегмент. Однако в России их продавали под двойным брендом Cheryexeed, чтобы повысить его узнаваемость. Опросы показали, что такой маркетинговый прием сработал.

Пока в России представлена только одна модель — это среднеразмерный кроссовер Cheryexeed TXL ценой от 2,2 млн рубле, но до конца 2021 года модельный ряд марки Exeed будет расширен до трех машин. Ожидается появление кроссоверов LX и VX, которые уже продаются в КНР.

Младший паркетник длиной 4533 мм Exeed LX создан на базе модели Chery Tiggo 7 первого поколения (платформа T1X). В Китае он предложен с двумя бензиновыми турбомоторами на выбор: агрегат 1.5 TCI (156 л.с.) сочетается с вариатором, а двигатель 1.6 TGDI (197 л.с.) — с семиступенчатым преселективным «роботом». Привод только передний, а цены лежат в диапазоне от $17 тыс. до $22 тыс.

Полноразмерный кроссовер Exeed VX длиной 4970 мм — это флагман бренда, представленный летом 2020-го. У него та же платформа M3X, что у модели TXL, трехрядный салон и богатое оснащение, на выбор есть турбочетверки 1.6 TGDI (197 л.с.) и 2.0 TGDI (254 л.с.). Коробка передач — «робот» с двумя сцеплениями, базовый привод передний, но 2-литровые версии бывают и полноприводными. Цены — от $26 тыс. до $36 тыс.

Спецификации машин для российского рынка будут опубликованы ближе к старту продаж.

Кроме того, в России идет расширение дилерской сети. Планируется, что после ребрендинга число центров продаж вырастет с 40 до 60.

Ранее, 25 августа, стало известно, что рамный внедорожник Haval Big Dog будет продаваться на российском рынке под названием Dargo. Сообщается, что Dargo, вероятно, является производным от китайского имени модели DaGou, что в свою очередь можно перевести как «Большая собака», или Big Dog.