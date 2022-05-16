Российские активы Renault переходят в госсобственность

Минпромторг сообщил 16 мая о переходе российских активов французской автомобилестроительной корпорации Renault в госсобственность, обслуживание автомобилей в РФ теперь будет осуществлять «АвтоВАЗ».

«В результате сделок доли в активах распределятся следующим образом: 100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть Правительство Москвы. 67,69% акций автоконцерна «АвтоВАЗ» переходят в собственность Российской Федерации в лице ФГУП «НАМИ» [Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту]. Оставшиеся акции автоконцерна «АвтоВАЗ» сохранит ГК «Ростех», — говорится в сообщении в в Telegram.

Помимо этого, важным условием является опцион на обратный выкуп Renault своей доли в «АвтоВАЗе», который может быть реализован в течение следующих 6 лет. Обе сделки получили одобрение ФАС России.

«Передача доли Группы Renault государству позволит обеспечить сохранение управляемости «АвтоВАЗа» и возможность продолжения работы предприятия в условиях санкционных ограничений. Так мы сохраним ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места», — подчеркнул Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Отмечается, что в рамках существующих лицензий продолжится выпуск всей линейки автомобилей LADA, «АвтоВАЗ» также будет осуществлять обслуживание автомобилей Renault на российском рынке.

Это решение было принято еще в конце апреля. Как тогда объяснил Мантуров, компания Renault приняла решение передать акции «АвтоВАЗа» и «Автофрамоса» Москве как субъекту на фоне дефицита средств на поддержание работоспособности или деятельности своих подразделений в России.

21 марта, незадолго до того, как объявить об уходе из страны, московский завод Renault возобновил производство автомобилей в обычном режиме после длительного простоя, который был введен на предприятии с 28 февраля из-за перебоев с поставками комплектующих.

Как ранее сообщалось, в феврале российские дилеры Renault продали 10 382 автомобиля — на 2% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам первых двух месяцев 2022 года продажи Renault в России составили 18 320 машин, что на 2% ниже показателя за аналогичный период 2021 года.