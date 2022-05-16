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Собянин рассказал о возобновлении выпуска «Москвичей» на заводе «Рено»

Собянин: на заводе «Рено» возобновится производство «Москвичей»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Московский завод «Рено» после ухода собственника из России возьмут на баланс города и возобновят на нем производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич». Об этом сообщил в понедельник, 16 мая, мэр столицы Сергей Собянин.

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«Основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода «Москвич» станет КамАЗ. На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе — и электромобилей», — написал он в своем блоге.

Кроме того, совместно с КамАЗом и Минпромторгом России мэрия города работает над локализацией производства в России максимального количества автокомпонентов.

Автозавод располагается на Волгоградском проспекте в Москве и имеет большую историю. Собянин напомнил, что почти сто лет назад на нем выпускались автомобили Ford. Затем с его конвейера сходили «Москвичи». С 1998 года завод начал сотрудничество с «Рено» и наладил выпуск «Логанов», «Дастеров» и «Сандеро».

Ранее в понедельник Минпромторг заявил, что российские активы французской автомобилестроительной корпорации Renault перейдут в государственную собственность. Как уточнили в ведомстве, производство «Рено Россия» перейдет под непосредственный контроль властей Москвы. Это позволит предприятию продолжить работу в условиях санкционных ограничений и сохранить рабочие места.

Отмечается, что в рамках существующих лицензий продолжится выпуск всей линейки автомобилей LADA, «АвтоВАЗ» будет осуществлять обслуживание автомобилей Renault на российском рынке.

В конце февраля сообщалось, что на заводе был введен режим простоя из-за перебоев с поставками комплектующих, а с 23 марта автоконцерн объявил о приостановке деятельности в России.

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