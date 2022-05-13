Пустить в расходник: автоцентры столкнулись с нехваткой фирменных моторных масел
Автодилеры столкнулись с нехваткой фирменных моторных масел после приостановки поставок импортных компонентов для их производства. Об этом «Известиям» рассказал источник в одном из иностранных автобрендов, информацию подтвердили представители трех автодилеров. Они уточнили: в России не производят присадки для выпуска смазочных материалов, а их поставки из западных стран затормозились из-за перебоев в логистике. Впрочем, у заводов пока есть запасы необходимых компонентов, а позже они могут перейти на их аналоги из азиатских государств, указали в Минэнерго. Там заверили: дефицита масел в России не возникнет. В Минпромторге добавили, что готовы корректировать список брендов, попадающих под параллельный импорт.
Поставки вопрос
Российские сервисные компании столкнулись с нехваткой фирменных моторных масел. Об этом «Известиям» рассказал источник в одном из иностранных автобрендов. Речь идет о рекомендованных к использованию зарубежными концернами оригинальных маслах с импортными присадками. Так, Volvo обычно рекомендует автовладельцам использовать Castrol Edge, BMW — Shell, Infiniti — Total, пояснил независимый эксперт по авторынку Сергей Бургазлиев.
— Около 70% российских сервисных центров в апреле испытывали дефицит запчастей и комплектующих для двигателей, особенно моторных масел, — подтвердил «Известиям» директор департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков.
По его словам, более 30 европейских, японских и американских брендов, специализирующихся на запчастях и расходниках, приостановили работу с российским авторитейлом. Около 30 азиатских марок по-прежнему продолжают поставки своей продукции, уточнил специалист.
Перебои в поставках возникли по маслам Castrol и Shell, сказал «Известиям» заместитель гендиректора «Авилона» по сервису Алексей Гуляев. Часть автосервисов в марте успела запастись продукцией на ближайшие месяцы, поэтому она остается в продаже, добавил он. Но ограничение предложения по ассортименту наблюдается, подтвердил директор по послепродажному обслуживанию филиала «Автодома» в Алтуфьево Роман Тимашов. При этом цены на фирменные масла выросли в 2–4 раза из-за подорожавшей логистики, уточнил он.
По словам Игоря Серебрякова, вопрос нехватки таких масел может остро встать в июне-июле. Для решения проблемы Минпромторг внес в список брендов, чью продукцию можно ввозить в Россию по параллельному импорту, три марки масел — ExxonMobil, Mobil и Техасо, отметил он, добавив, что их недостаточно и список нужно расширять.
В Минпромторге «Известиям» сообщили, что будут корректировать список «по итогам регулярного мониторинга ситуации с поставками и наличием продукции на полках магазинов».
В бочке масла
В России есть производства базовых масел, и на отечественные марки приходится более 60% рынка, оценил Сергей Бургазлиев. По его словам, крупнейшие игроки — «Лукойл», «Роснефть», «Газпромнефть», «Татнефть» — используют для их изготовления импортные присадки. Эти компоненты обеспечивают более бережную и эффективную эксплуатацию автомобиля, объяснил гендиректор центра отраслевых исследований Rupec Андрей Костин. С началом спецоперации России на Украине поставки присадок сбоили, рассказал собеседник в зарубежном автобренде. «Известия» направили запросы в перечисленные компании.
— В самых дорогих марках содержание таких добавок доходит до 40 штук. Эти добавки — сложная химия, которая базируется на глубоком ноу-хау, в их разработку крупные нефтехимические компании (Evonik, BASF) инвестируют десятилетиями, — рассказал Андрей Костин.
По его словам, присадки не являются критически необходимым элементом, но они улучшают эксплуатационные свойства техники. Чем мощнее двигатель или холоднее климат, в котором эксплуатируется автомобиль, тем актуальнее использование оригинального масла, рекомендованного производителем, уточнил эксперт.
Лаборатория завода по производству смазочных материалов
Около 30% рынка масел приходится на иностранные марки — например, Total и Shell. У брендов есть заводы в России, но работают они на импортном сырье, добавил Сергей Бургазлиев.
Источник «Известий» в российской нефтяной компании поделился мнением, что нынешнюю нехватку фирменных масел спровоцировали сами автодилеры.
— В прошлые годы они неохотно пускали продукцию российских производителей в свои сервисы, хотя объем внутрироссийского производства масел для этого был достаточным и даже излишним, — отметил он.
Другой собеседник «Известий» в отрасли рассказал, что объем производства масел в России составляет около 550 тыс. т в год, примерно весь этот объем и потребляется внутри РФ.
Дефицита не будет
В Минэнерго «Известиям» сказали, что не ожидают дефицита моторных масел в стране. Там добавили, что ведомство не получало обращений на этот счет от производителей и потребителей масел.
— Отечественными производителями ведется постоянная работа с большим пулом зарубежных поставщиков присадок, необходимых для производства отдельных категорий моторных масел. К примеру, те же европейские присадки при проблемах с поставками могут быть заменены продукцией из стран АТР, имеющей аналогичные характеристики для выпуска высококачественных масел, — сообщили в министерстве.
Там добавили, что у отечественных производителей сохраняются достаточные запасы присадок для сохранения выпуска моторных масел.
Представители «АвтоВАЗа» и КамАЗа сообщили, что используют только российские масла в своем сервисе. КамАЗ получил подтверждение от своих поставщиков о запланированных по контрактам поставкам, сообщили в пресс-службе предприятия, не уточнив, на какой период они рассчитаны.
Представители Hyundai, Toyota, BMW, Renault, Volvo и ГАЗа не ответили на запросы редакции.
Своими силами
Теперь для соблюдения рекомендаций автоконцернов сервисам придется или искать новых поставщиков импортных масел в третьих странах, или самостоятельно заказывать сертификацию рецептуры смеси в российских лабораториях, пояснил Андрей Костин.
— Если раньше покупали у «Лукойла» или «Роснефти» базовое масло, у международного автобренда — композицию присадок, смешивали это, разливали в мелкую тару и продавали, теперь придется закупать присадки покомпонентно (не пакетом) и искать рецептуру пропорций самостоятельно. Такую работу, в принципе, может провести любая исследовательская лаборатория, но придется вложить средства в испытания, — отметил эксперт.
По мнению зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрия Гусева, почти 100% иностранных продуктов будут заменены на отечественные. Нужно лишь провести анализ использования российских масел, считает эксперт.
Он добавил: рекомендации автоконцернов нередко становятся способом заработать на владельцах машин, когда их вынуждают покупать только зарубежные расходники (иначе товар «слетит» с гарантии). Поэтому в нынешних условиях стоит на государственном уровне дать автовладельцам и сервисам возможность обслуживать иномарки теми расходниками, которые есть на российском рынке, уверен эксперт.