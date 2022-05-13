Пустить в расходник: автоцентры столкнулись с нехваткой фирменных моторных масел

Автодилеры столкнулись с нехваткой фирменных моторных масел после приостановки поставок импортных компонентов для их производства . Об этом «Известиям» рассказал источник в одном из иностранных автобрендов, информацию подтвердили представители трех автодилеров. Они уточнили: в России не производят присадки для выпуска смазочных материалов, а их поставки из западных стран затормозились из-за перебоев в логистике. Впрочем, у заводов пока есть запасы необходимых компонентов, а позже они могут перейти на их аналоги из азиатских государств, указали в Минэнерго. Там заверили: дефицита масел в России не возникнет. В Минпромторге добавили, что готовы корректировать список брендов, попадающих под параллельный импорт.

Поставки вопрос

Российские сервисные компании столкнулись с нехваткой фирменных моторных масел. Об этом «Известиям» рассказал источник в одном из иностранных автобрендов. Речь идет о рекомендованных к использованию зарубежными концернами оригинальных маслах с импортными присадками . Так, Volvo обычно рекомендует автовладельцам использовать Castrol Edge, BMW — Shell, Infiniti — Total, пояснил независимый эксперт по авторынку Сергей Бургазлиев.

— Около 70% российских сервисных центров в апреле испытывали дефицит запчастей и комплектующих для двигателей, особенно моторных масел, — подтвердил «Известиям» директор департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков.

По его словам, более 30 европейских, японских и американских брендов, специализирующихся на запчастях и расходниках, приостановили работу с российским авторитейлом . Около 30 азиатских марок по-прежнему продолжают поставки своей продукции, уточнил специалист.

Пустить в расходник Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Перебои в поставках возникли по маслам Castrol и Shell , сказал «Известиям» заместитель гендиректора «Авилона» по сервису Алексей Гуляев. Часть автосервисов в марте успела запастись продукцией на ближайшие месяцы, поэтому она остается в продаже, добавил он. Но ограничение предложения по ассортименту наблюдается, подтвердил директор по послепродажному обслуживанию филиала «Автодома» в Алтуфьево Роман Тимашов. При этом цены на фирменные масла выросли в 2–4 раза из-за подорожавшей логистики , уточнил он.

По словам Игоря Серебрякова, вопрос нехватки таких масел может остро встать в июне-июле. Для решения проблемы Минпромторг внес в список брендов, чью продукцию можно ввозить в Россию по параллельному импорту, три марки масел — ExxonMobil, Mobil и Техасо , отметил он, добавив, что их недостаточно и список нужно расширять.

В Минпромторге «Известиям» сообщили, что будут корректировать список «по итогам регулярного мониторинга ситуации с поставками и наличием продукции на полках магазинов» .

В бочке масла

В России есть производства базовых масел, и на отечественные марки приходится более 60% рынка , оценил Сергей Бургазлиев. По его словам, крупнейшие игроки — «Лукойл», «Роснефть», «Газпромнефть», «Татнефть» — используют для их изготовления импортные присадки . Эти компоненты обеспечивают более бережную и эффективную эксплуатацию автомобиля, объяснил гендиректор центра отраслевых исследований Rupec Андрей Костин. С началом спецоперации России на Украине поставки присадок сбоили , рассказал собеседник в зарубежном автобренде. «Известия» направили запросы в перечисленные компании.

— В самых дорогих марках содержание таких добавок доходит до 40 штук. Эти добавки — сложная химия, которая базируется на глубоком ноу-хау, в их разработку крупные нефтехимические компании (Evonik, BASF) инвестируют десятилетиями, — рассказал Андрей Костин.

По его словам, присадки не являются критически необходимым элементом, но они улучшают эксплуатационные свойства техники. Чем мощнее двигатель или холоднее климат, в котором эксплуатируется автомобиль, тем актуальнее использование оригинального масла, рекомендованного производителем, уточнил эксперт.

Пустить в расходник Лаборатория завода по производству смазочных материалов Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Около 30% рынка масел приходится на иностранные марки — например, Total и Shell. У брендов есть заводы в России, но работают они на импортном сырье , добавил Сергей Бургазлиев.

Источник «Известий» в российской нефтяной компании поделился мнением, что нынешнюю нехватку фирменных масел спровоцировали сами автодилеры.

— В прошлые годы они неохотно пускали продукцию российских производителей в свои сервисы, хотя объем внутрироссийского производства масел для этого был достаточным и даже излишним, — отметил он.

Другой собеседник «Известий» в отрасли рассказал, что объем производства масел в России составляет около 550 тыс. т в год, примерно весь этот объем и потребляется внутри РФ.

Дефицита не будет

В Минэнерго «Известиям» сказали, что не ожидают дефицита моторных масел в стране. Там добавили, что ведомство не получало обращений на этот счет от производителей и потребителей масел.

— Отечественными производителями ведется постоянная работа с большим пулом зарубежных поставщиков присадок, необходимых для производства отдельных категорий моторных масел. К примеру, те же европейские присадки при проблемах с поставками могут быть заменены продукцией из стран АТР , имеющей аналогичные характеристики для выпуска высококачественных масел, — сообщили в министерстве.

Там добавили, что у отечественных производителей сохраняются достаточные запасы присадок для сохранения выпуска моторных масел .

Пустить в расходник Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Представители «АвтоВАЗа» и КамАЗа сообщили, что используют только российские масла в своем сервисе. КамАЗ получил подтверждение от своих поставщиков о запланированных по контрактам поставкам, сообщили в пресс-службе предприятия, не уточнив, на какой период они рассчитаны.

Представители Hyundai, Toyota, BMW, Renault, Volvo и ГАЗа не ответили на запросы редакции.

Своими силами

Теперь для соблюдения рекомендаций автоконцернов сервисам придется или искать новых поставщиков импортных масел в третьих странах, или самостоятельно заказывать сертификацию рецептуры смеси в российских лабораториях , пояснил Андрей Костин.

— Если раньше покупали у «Лукойла» или «Роснефти» базовое масло, у международного автобренда — композицию присадок, смешивали это, разливали в мелкую тару и продавали, теперь придется закупать присадки покомпонентно (не пакетом) и искать рецептуру пропорций самостоятельно. Такую работу, в принципе, может провести любая исследовательская лаборатория, но придется вложить средства в испытания, — отметил эксперт.

По мнению зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрия Гусева, почти 100% иностранных продуктов будут заменены на отечественные . Нужно лишь провести анализ использования российских масел, считает эксперт.