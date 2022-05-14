Вместо «Кадиллака»: почему кроссоверы сейчас в цене

Обновленный Skoda Kodiaq припозднился с выходом в Россию. В Европе машину показали еще год назад, а на конвейер «ГАЗа» она встала осенью, но из-за дефицита автокомпонентов дилеры начали получать первые кроссоверы только в декабре. Теперь Kodiaq — тоже дефицит. Нужны ли сейчас его многочисленные таланты и почему чем проще автомобиль, тем лучше — разбирались «Известия».

Человечество специально не готовилось ни к вспышке ковида, ни к дефициту автокомпонентов, ни к последующим событиям. Да и вряд ли можно было предугадать что-то подобное и подготовиться заранее. Зато человечество придумало кроссовер. То, что первоначально считали нелепой помесью ежа с ужом, презрительно называли «недовнедорожником», оказалось в итоге самой жизнеспособной автомобильной формой.

Сейчас, когда дилеры в зависимости от фантазии и аппетита накидывают к рекомендованной цене полмиллиона, а то и миллион, к покупке автомобиля приходится подходить с практической точки зрения. Ведь, скорее всего, он будет один в семье и один на всех.

Намеренное удешевление

Skoda как раз возвела практичность в абсолют, Simply Clever — целая философия полезных мелочей в автомобиле: это скребок для льда, расположенный прямо на обратной стороне крышки бензобака, мусорное ведро в двери, хитроумные крючочки и крепления. Диапазон этой философии, кажется, покрывает все межклассовые человеческие потребности.

Вместо «Кадиллака» Габариты обновленного кроссовера: 4697×1882×1681 мм. Колесная база: 2790 мм Фото: ИЗВЕСТИЯ/Вячеслав Крылов

От специального чипа, который вместо монетки освобождает тележку в супермаркете, до зонта в двери — опции из мира «роллс-ройсов». Всё это, безусловно, практично, но не будем забывать, что Skoda — это не просто «дешевый Фольксваген», но и один из старейших автопроизводителей в мире. А с таким титулом — без амбиций никак, пусть и сильно завуалированных. Ходили слухи, что еще несколько лет назад боссы VW ревновали к успехам чешской марки, отнимающей покупателей у более дорогих моделей концерна, и даже вставляли ей палки в колеса.

5N0A1430 Размер дисков — 18 дюймов, также для кроссовера доступны 19 и 20 дюймовые колеса Фото: ИЗВЕСТИЯ/Вячеслав Крылов 5N0A1403 Форма фар изменилась, решетка радиатора стала крупнее, а капот — более выпуклым Фото: ИЗВЕСТИЯ/Вячеслав Крылов 5N0A1409 Фары к комплетации Style матричные, с омывателями Фото: ИЗВЕСТИЯ/Вячеслав Крылов 5N0A1276 Объем багажника в 5-местном исполнении: 748–1978 л, в 7-местном — 233-1863 литра Фото: ИЗВЕСТИЯ/Вячеслав Крылов 5N0A1285 Удобные крючочки и клавиши складывания сидений — платные опции Фото: ИЗВЕСТИЯ/Вячеслав Крылов

Вероятно, поэтому при обновлении кроссовера Kodiaq широкие вставки на передней панели стали совсем уж пластмассовыми, с аляповатым аквапринтом. Они как будто специально удешевляют в общем-то качественный и дорого выглядящий интерьер. И как бы говорят: помни, что ты в бюджетном автомобиле. Конечно, в дорогих импортных версиях SportLine и Laurin&Klement накладки выглядят получше — углепластик и лакированное дерево больше похожи на настоящие. Но попробуй найди такие машины сейчас в продаже.

Амбиции налицо

Если не принимать во внимание пластмассовый декор, обновление вышло хотя и скромным, но отражает амбиции марки. Прищуренные фары, нагло выпирающая вперед решетка радиатора и более выпуклый капот добавили автомобилю характера. Причудливый хрусталь фонарей — это как минимум красиво. Двухспицевый руль с хромированными цилиндриками добавил ноток ретро и подчеркнул, что Skoda — марка с историей.

Вместо «Кадиллака» Интерьер обновленного кроссовера почти не изменился Фото: ИЗВЕСТИЯ/Вячеслав Крылов

Добавили и премиальных опций, вроде матричных фар, доступных в комплектации Style, как у тестовой машины. Богаче стало оснащение и базовой версии Active, только эта информация не имеет практического применения — «база» по-прежнему недоступна к заказу. Кроме того, из прайс-листов то появляются, то исчезают различные позиции — кризис полупроводников никуда не делся.

Впрочем, чем сейчас проще машина — тем лучше. Электроника тестового «Кодиака» то и дело подбрасывает сюрпризы. Например, выдает предупреждение о падении давления в шине, а парктроники начинают громко «голосить», хотя до препятствия еще далеко. Наконец, адаптивный круиз работает грубовато. Что это — характер настроек или отголоски кризиса автокомпонентов, когда автопроизводителям приходится устанавливать аналоги дефицитных комплектующих?

Супергерой, но узок в плечах

Изначально кроссовер — это смешение жанров в кино, литературе или музыке. Например, Бэтмен встречается с Суперменом, персонажи «Симпсонов» — с персонажами «Футурамы». Вот и в «Кодиаке» соседствуют сразу несколько автомобилей. Внедорожный облик не очень гармонично сочетается с узким и вытянутым в длину кузовом. Совсем другое дело, если подходить с позиции практичности. На втором ряду простор если не лимузинный, то вполне как в представительском автомобиле.

5N0A1353 Графику приборной панели обновили Фото: ИЗВЕСТИЯ/Вячеслав Крылов 5N0A1352 Доступны несколько вариантов ее оформления Фото: ИЗВЕСТИЯ/Вячеслав Крылов 5N0A1338 Хромированные цилиндрики можно не только крутить, но и нажимать Фото: ИЗВЕСТИЯ/Вячеслав Крылов 5N0A1382 Система кругового обзора дает качественную картинку Фото: ИЗВЕСТИЯ/Вячеслав Крылов 5N0A1379 Ездовых режимов несколько — для дороги и бездорожья Фото: ИЗВЕСТИЯ/Вячеслав Крылов 5N0A1372 Хитрые подстаканники позволяют открывать бутылку одной рукой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Вячеслав Крылов 5N0A1317 Задний ряд можно оснастить удобными откидными столиками Фото: ИЗВЕСТИЯ/Вячеслав Крылов 5N0A1292 На втором ряду просторно, у дивана есть продольная регулировка и регулировка наклона спинок Фото: ИЗВЕСТИЯ/Вячеслав Крылов 5N0A1315 Задний ряд можно оснастить бытовой розеткой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Вячеслав Крылов 5N0A1320 Держатель под планшет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Вячеслав Крылов

В плечах «Кодиак» узковат, зато есть куда вытянуть ноги, да и воздуха над головами пассажиров с запасом. Причем подушка дивана достаточной длины и расположена на нормальной высоте, тогда как у многих «одноклассников» посадка сзади далека от идеала. Есть возможность дозаказать шторки на окнах, отдельный блок управления климатом, розетку и даже подголовник со специальными «рогами», которые будут поддерживать голову спящего.

Вместо «Кадиллака» Дорожный просвет в зависимости от размера колес колеблется от 189 до 196 мм Фото: ИЗВЕСТИЯ/Вячеслав Крылов

За доплату есть и третий ряд, пусть и тесноватый. Но если сдвинуть диван второго ряда, он способен вместить пару взрослых пассажиров среднего роста. А детское кресло при необходимости закрепить спереди справа — на сиденье есть проушины Isofix.

Количество аксессуаров для багажника не менее внушительное — поддоны, хитроумные коврики, защищающие краску на бампере при погрузке, крючки, разделители для поклажи.

Семейный спорт

Есть в запасе «Кодиака» кое-что для водителя. Какими бы ни были отношения у VW и Skoda, чешские машины унаследовали не только немецкие платформы и агрегаты, но и выверенную немецкую эргономику. К расположению кнопок и ручек не нужно привыкать. Водительское кресло хотя и жестковато, но хорошо фиксирует тело и не утомляет в дальней дороге. Двухлитровый турбомотор с хрипловатым голосом охотно отзывается на педаль акселератора. Он и скорострельный «робот» — как раз то, что надо для поездок всемером и для того, чтобы потешить амбиции водителя. Вариант 1,4 слабоват для такой большой машины, а более экономичный дизель днем с огнем не найти.

Вместо «Кадиллака» С места до «сотни» 2-литровый бензиновый кроссовер (180 л.с. и 320 Нм) разгоняется за 8,5 с. Максимальная скорость — 202 км в час Фото: ИЗВЕСТИЯ/Вячеслав Крылов

На руль довольно крупный кроссовер откликается неожиданно охотно, но безопасность в семейной машине — прежде всего, поэтому система стабилизации не отключается полностью, а только допускает некоторые вольности в «спортивном режиме». Плотная подвеска скорее создана для асфальта, и адаптивные амортизаторы не сильно меняют ее характер. Даже на толстых шинах кроссоверу на проселке некомфортно. Да и роботизированная трансмиссия не любит пробуксовки. Поэтому внедорожный обвес — это скорее часть имиджа. Зато наличие полного привода, всевозможных подогревов и омывателей фар делают Kodiaq всепогодным.

Пакет пробейте

За несколько лет автомобиль успел стать и самым безопасным средством передвижения в пандемию, и турагенством на колесах, и даже инвестицией в будущее. Здесь универсальность «Кодиака» играет ему на руку.

Однако все эти полезные мелочи существуют за доплату, как по отдельности, так и в пакетах, когда вы вроде экономите, но берете при этом одну–две ненужных штуковины. На то и расчет: в итоге ценник вырастает до 4,8 млн рублей, а у дилеров, если верить официальному сайту Skoda, немногие сохранившиеся на складах автомобили стоят уже более пяти– шести. Еще недавно столько стоил Cadillac, а теперь столько просят за «Кодиак». На монетках при посещении супермаркета столько не сэкономишь.

Вместо «Кадиллака» Заявленный расход бензина в городе — 11,3 л на 100 км, на трассе — 7,1 л, а в смешанном цикле — 8,6 литра Фото: ИЗВЕСТИЯ/Вячеслав Крылов

К турбомоторам и «роботам» мы привыкли, они теперь есть и на китайских автомобилях. К тому же над надежностью агрегатов в VW серьезно поработали. И хотя российские кулибины научились перебирать сложные трансмиссии, вопрос с запчастями всё равно стоит остро. Как и с производством: по слухам, ГАЗ возобновит сборку «Шкод» только осенью.