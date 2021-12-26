Облик автомобилей сверхдорогой британской марки всегда тяготел к минимализму и меняли его крайне неохотно. Ghost, особенно удлиненный, очень похож на флагманский Phantom. Между тем это самая доступная модель британской марки. Можно ли ее считать настоящим Rolls-Royce и где пролегает эта грань, разбирались «Известия».

Созвучен эпохе

Когда в недрах Rolls-Royce придумывали название «постизобилие» (Post Opulence) для стиля нового Ghost, не было еще ни пандемии, ни всего, что с ней связано: масок, карантинов, социального дистанцирования, QR-кодов, дефицита автомобилей. Но оказалось, что и термин, и подход Rolls-Royce к производству машин как нельзя лучше соответствуют времени.

Богатым - будет Версия Extended немногим меньше флагманского Phantom. Ее габариты: 5716×2148×1571 мм. Прибавка к колесной базе в сравнении со стандартным Ghost — 170 мм, 3465 мм

Фото: Борис Ульзибат

Одна премьера наслаивается на другую, от обилия новинок разбегаются глаза, но заводы то и дело встают из-за нехватки микрочипов, очередь стоит даже за самыми распространенными моделями. Изобилию на авторынке пришел конец, и дилеры сейчас занимаются тем же, по сути, в чем за десятилетия поднаторел Rolls-Royce: продают малодоступный товар задорого. Но у «Роллса» товар особого рода. Поэтому действия подражателей вызывают естественное раздражение.

Крепость на колесах

Покупательский ажиотаж объясним: ценность любого автомобиля повысилась, теперь он воспринимается как безопасное убежище, крепость на колесах. Тут вам и социальное дистанцирование, и возможность передвигаться без ограничений. А в условиях, когда массовые мероприятия то и дело отменяют, — это еще и передвижной концертный зал.

Rolls-Royce Ghost — не просто крепость, это цитадель, монолит с минимумом стыков между панелями. Задняя стойка плавно перетекает в крышу, без шва и водостоков. Фигурку «Духа Экстаза» продели сквозь отверстие в гигантском капоте (раньше она стояла на верхней части радиаторной решетки). Итого минус один заметный стык.

Богатым - будет Мотор V12 в паре с 8-ступенчатым «автоматом» разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 4,8 с. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч

Фото: Борис Ульзибат

Ghost повторяет стилистику старшего Phantom, но трактовка образа иная: линии острее, силуэт стремительнее, а фонари — вообще несвойственный для дизайнеров Rolls-Royce авангард. Длина Ghost Extended завораживает сильнее проносящегося мимо скорого поезда. В теории, это самый доступный по цене и массовый автомобиль марки Rolls-Royce, но сделан он без компромиссов. Если Ghost предыдущего поколения создавали на платформе BMW, то новый — на той же алюминиевой архитектуре, что Phantom и Cullinan.

Толстенная дверь с массивной ручкой — как будто от сейфа. Задняя еще и скрывает в торце зонт. Распахиваешь и чувствуешь вес и инерцию. Сев внутрь, просто нажимаешь клавишу и створка захлопывается с помощью сервопривода. Добро пожаловать в лучшую из самоизоляций. Как будто оказался в герметичной капсуле: уличные шумы разом стихают, а продвинутая система очистки воздуха изолирует от плебейских запахов внешнего мира.

Планетарий внутри

Внутри Ghost мало отличается от флагмана: натуральное дерево, холодный металл, толстая кожа высочайшей выделки, коврики с густым длинным ворсом. На месте и все старомодные атрибуты марки: руль с круглой ступицей, вытяжные регуляторы воздуховодов и блок климат-контроля с обшитыми кожей ручками и особой формы ползунками. В то же время Ghost не прячет центральный дисплей и блок управления мультимедийной системой.

Богатым - будет Интерьер типично «роллсовский», дорогие материалы и ретрошарм Фото: Борис Ульзибат

Глянцево-черную панель с загорающимися на ней звездами и надписью Ghost тоже можно принять за дисплей. Но это целое произведение искусства: полторы сотни светодиодов, световолокно, три слоя разного лака. Надпись и звездное скопление должна гаснуть без следа и равномерно загораться Проще было установить дополнительный дисплей, но в британской фирме легких путей не ищут и готовы потратить на разработку небольшой и, казалось бы, незначительной детали целых два года.

Cеро-коричневая глыба растворяется в рано наступающих сумерках и не привлекает внимания. Даже подсветка величественной, как колоннада Большого театра, решетки радиатора не слепит глаза, для этого хром на боковых частях ламелей сделали матовым. Но любому сразу видно, что перед ним очень непростой автомобиль. Поэтому невидимый Ghost создает вокруг себя в потоке пресловутую социальную дистанцию.

RR-92 При желании фигурку «Дух Экстаза» можно спрятать через тачскрин Фото: Борис Ульзибат RR-95 Решетка радиатора снабжена подсветкой Фото: Борис Ульзибат RR-97 Фонари полностью светодиодные Фото: Борис Ульзибат RR-52 Двери снабжены сервоприводами Фото: Борис Ульзибат RR-82 В торце задней двери спрятан зонт Фото: Борис Ульзибат RR-109 Мотор может работать на 95-м бензине. Средний расход — 15,7 л на 100 км Фото: Борис Ульзибат RR-108 Объем багажника — 507 л Фото: Борис Ульзибат

Так, наверное, ощущают себя переехавшие жить на хаус-бот: это как бы остров, вокруг вода, но огни мегаполиса вот они, совсем рядом. Разница в том, что над головой пассажиров «призрака» ярко горят звезды, которые редко увидишь в городе. Собственное звездное небо на потолке — еще одна трудоемкая деталь. На его изготовление руками двух мастеров уходит минимум 9 часов, если задача проста. Но заказчик может, например, захотеть, чтобы ему изобразили расположение звезд на дату рождения.

Спортивный характер

Ghost — самый «драйверский» в линейке марки, одинаково подходящий и для водителя, и для пассажира. Посадка за рулем ниже и плотнее, чем в «Фантоме». Ради идеальной развесовки силовой агрегат сдвинут за переднюю ось. Четыре ведущих колеса уверенно держатся даже за мокрый асфальт. Разгон до «сотни», возможно, займет и больше паспортных 4,8 с, но всё равно впечатляет. Ghost чем-то напоминает электромобиль — набор скорости очень тихий и полному сходству мешает лишь отдаленное рокотание мотора V12 (571 л. с. и 850 Нм). Могучий крутящий момент доступен сразу и весь. Стрелка циферблата, показывающего резерв мощности лишь немного покачивается, демонстрируя, что мощности с запасом.

RR-61 «Звездное небо» — стандартная опция для удлиненного Ghost Фото: Борис Ульзибат RR-76 Приборная панель нарисованная, но у циферблатов хромированные ободки Фото: Борис Ульзибат RR-73 Старомодный блок климата сочетается с неплохой мультимедийной системой Фото: Борис Ульзибат RR-74 Изображение «Духа Экстаза» на шайбе неподвижно Фото: Борис Ульзибат RR-64 Откидные столики с электроприводом закрывают мультимедийные экраны для задних пассажиров Фото: Борис Ульзибат RR-84 Блок управления светом тоже в ретростиле Фото: Борис Ульзибат RR-58 Места сзади с запасом. Диван, несмотря на откидной подлокотник, предназначен только для двух пассажиров Фото: Борис Ульзибат

Из особых режимов здесь только «пониженный», который включается крохотной, неприметной кнопкой и позволяет лучше расслышать звук мотора. Маловато динамики — не беда. Можно прикупить еще один Ghost, но серии Black Badge — он мощнее (600 л.с. и 900 Нм) и с более драйверскими настройками. Доплата — каких-то 8,5 млн рублей. Для обычных клиентов марки не самые большие деньги.

А вокруг — тишина

Вообще же это тихий автомобиль. Бесшумный, как и подсказывает название модели. Ведь не только деньги любят тишину, но и их обладатели. Это часть «Формулы безмятежности», тоже придуманной британской маркой. Недаром создатели Ghost распределили по полостям кузова 100 кг шумоизолирующих материалов и даже отполировали внутренние части воздуховодов, чтобы они не шипели. Получилась отличная концертная площадка — аудиосистема Bespoke Audio с необычным расположением сабвуферов — в порогах — звучит как ни в одном другом автомобиле.

Несмотря на тотальное звукоподавление и хитрую подвеску Planar, умеющую считывать рельеф с помощью камер и менять жесткость, здесь нет ощущения полета на облаке. Чувство дороги, точные и линейные отклики на руль, уверенные тормоза — вождение этого автомобиля доставляет истинное удовольствие, даже если у вас нет денег купить его.

Богатым - будет Цены на Ghost начинаются от 27,2 млн рублей. Тестовая машина в варианте Extended со всеми опциями потянула на 33,5 млн рублей Фото: Борис Ульзибат

Благодаря задним подруливающим колесам огромный длиной более 5,7 м автомобиль неожиданно очень маневренный.

Еще более маневренным Ghost был бы в стандартной версии, но задним пассажирам уменьшение места для ног не понравится. Что же, идеально универсальных вещей нет. Даже в случае с Rolls-Royce. И без компромиссов не обойтись. Подвеска с видеокамерами и и хитрыми демпферами не способна разгладить крупные ухабы — колеса все-таки немаленькие. А отточенные настройки рулевого и шасси — полностью компенсировать немалый вес и габариты машины. Мотор — наверное, самое бесспорное в этом автомобиле.

Ghost — самый динамичный автомобиль в модельном ряду марки и благодаря наличию полного привода всепогодный. И это, безусловно, настоящий Rolls-Royce. Вот почему о нем сложно говорить, как о самой доступной или начальной модели. Он просто другой, не Cullinan и не Phantom.

Редакция благодарит Houseboat.ru за помощь в организации съемки