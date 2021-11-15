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Роспотребнадзор изменил правила проведения массовых мероприятий

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Роспотребнадзор изменил правила посещения массовых мероприятий в условиях коронавируса. Теперь заполнять закрытые помещения разрешили на 70%, но при условии наличия у посетителей QR-кода. Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой вступило в силу 15 ноября.

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«Увеличение численности участников мероприятия до 70% от проектной вместимости закрытого помещения, в котором проводится мероприятие, допускается при одновременном соблюдении следующих условий: допуск на мероприятие лиц, имеющих QR-код, подтверждающий завершенную вакцинацию или ранее перенесенное заболевание», — сказано в постановлении.

При этом QR-код с информацией об иммунитете к COVID-19 также должен быть у организаторов мероприятия.

12 октября правительство РФ направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19.

Законопроект «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте.

В тот же день вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что обязательные для посещения кафе, магазинов и транспорта QR-коды планируется ввести с 1 февраля, чтобы россияне успели получить необходимые документы об иммунитете. Она также вновь призвала граждан привиться от COVID-19. По ее словам, Россия только приблизилась к 50 из 80% необходимого коллективного иммунитета.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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