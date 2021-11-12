Голикова заявила о переходном периоде для введения QR-кодов до 1 февраля

Власти планируют ввести обязательные для посещения кафе, магазинов и транспорта QR-коды с 1 февраля с тем, чтобы россияне успели получить необходимые документы об иммунитете. Такое заявление 12 ноября сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге о мерах по борьбе с COVID-19.

«Понимаем, что нашим гражданам нужно дать время, чтобы вакцинироваться и оформить необходимые документы, у кого их нет. Законом устанавливается переходный период», — объяснила она.

Также она подчеркнула, что в полном объеме использование сертификатов вступит в силу с 1 февраля 2022 года.

Ранее 12 ноября она отметила то, что сертификат вакцинации от коронавируса по важности сопоставим с паспортом граждан.

Сертификат формируется автоматически в виде электронного документа на двух языках — русском и английском, причем не позже чем через три календарных дня после окончания вакцинации.

12 ноября стали известны сроки получения QR-кода после прививки «Спутником Лайт». Формирование сертификата о вакцинации «Спутником Лайт» на портале «Госуслуги» происходит через три недели после прививки.

Сертификат с 8 ноября будет доступен в бумажном и электронном виде.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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