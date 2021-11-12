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Голикова сравнила сертификат вакцинации от коронавируса с паспортом

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Сертификат вакцинации от коронавирусной инфекции в России должен стать таким же документом, как паспорт. Такое заявление 12 ноября сделала журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

При этом она подчеркнула, что в регионах страны наблюдается хорошая динамика по числу вакцинированных за сутки.

«Но напомню, что нам нужно достичь коллективного иммунитета в краткие сроки, чтобы не затягивать развитие пандемии в нашей стране», — добавила она.

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Сертификат формируется автоматически в виде электронного документа на двух языках — русском и английском, причем не позже чем через три календарных дня после окончания вакцинации.

После введения пациенту первого компонента препарата сведения об этом фиксируются в записи о вакцинации в информационном ресурсе учета информации с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, а также на портале госуслуг.

Такую форму сертификата о вакцинации от коронавируса и об уже перенесенном COVID-19 Минздрав России утвердил 25 октября.

12 ноября стали известны сроки получения QR-кода после прививки «Спутником Лайт». Формирование сертификата о вакцинации «Спутником Лайт» на портале «Госуслуги» происходит через три недели после прививки.

Сертификат с 8 ноября будет доступен в бумажном и электронном виде.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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