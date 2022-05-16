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Минпромторг РФ допустил начало производства «Москвичей» в этом году

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Производство автомобилей «Москвич» на бывшем заводе «Рено Россия», управление которым перешло правительству Москвы, может быть запущено уже в 2022 году. Об этом 16 мая сообщил директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак.

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«Я думаю, что в ближайшее время правительство Москвы совместно с менеджментом завода представят нам свой план по развитию такого производства. Мы ожидаем запуск производства в этом году», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

О переходе российских активов Renault в государственную собственность Минпромторг заявил ранее в этот день. Производство «Рено Россия» перейдет под непосредственный контроль властей столицы. Это позволит предприятию продолжить работу в условиях санкционных ограничений и сохранить рабочие места. В рамках существующих лицензий продолжится выпуск всей линейки автомобилей LADA, АвтоВАЗ будет осуществлять обслуживание автомобилей Renault на российском рынке.

Мэр Москвы Сергей Собянин в этот же день заявил, что столичный завод Renault начнет производство автомобилей «Москвич». Главным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода «Москвич» станет КамАЗ. Вместе с КамАЗом и Минпромторгом мэрия города работает над локализацией производства в России максимального количества автокомпонентов.

Автозавод располагается на Волгоградском проспекте и имеет большую историю. Почти 100 лет назад на нем выпускались автомобили Ford. Затем с конвейера сходили «Москвичи». С 1998 года завод начал сотрудничество с Renault и наладил выпуск «Логанов», «Дастеров» и «Сандеро».

Автомобильное производство «Москвич» существовало с 1930 по 2010 год. В 2010-м ОАО «Москвич» было ликвидировано из-за банкротства.

В конце февраля на Renault в столице ввели режим простоя из-за перебоев с поставками комплектующих, 21 марта предприятие возобновило производство в обычном режиме, однако уже 23 марта объявило о приостановке деятельности в РФ.

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