Volkswagen не смог назвать сроки перезапуска производства в России

Немецкий автопроизводитель Volkswagen не будет возобновлять производство автомобилей в России в ближайшем будущем. Об этом 25 мая сообщил «Известиям» представитель Volkswagen Group Rus.

«В связи с высоким общим уровнем неопределенности мы не можем предсказать дату возврата к обычному режиму производства в России и планировать производство на 2022 год», — говорится в документе.

О закрытии производства в Нижнем Новгороде или Калуге речи пока не идет.

Компания продолжает поставки российским дилерам запасных частей, но отмечает, что возможно увеличение времени ремонта автомобилей. Причиной называются нарушение логистических цепочек и ограничение поставок в Россию в связи с санкциями Евросоюза.

23 мая эксперты маркетингового автомобильного агентства Russian Automotive Market Research спрогнозировали спад продаж новых автомобилей в России на фоне антироссийских санкций. Сценарии выстраивались в зависимости от того, как долго продлятся санкции и будут ли они ужесточаться.

4 апреля газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что заводы Volkswagen Group Rus, расположенные в Калуге и Нижнем Новгороде, могут возобновить работу в июне-июле. По данным портала, предприятие сохранит весь персонал — работникам будет выплачиваться денежная компенсация в размере 2/3 от стандартной заработной платы.

3 марта Volkswagen Group остановила производственные линии в России. Работникам стали выплачивать пособие по неполной занятости.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в том числе в связи с санкциями Запада, введенными в ответ на проведение Россией с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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