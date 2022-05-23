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Эксперты спрогнозировали спад продаж новых автомобилей в России

Эксперты Russian Automotive Market Research спрогнозировали спад продаж новых автомобилей в 2022 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Эксперты маркетингового автомобильного агентства Russian Automotive Market Research спрогнозировали спад продаж новых автомобилей в России на фоне антироссийских санкций. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в понедельник, 23 мая, на сайте организации.

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«Согласно базовому сценарию прогноза, продажи новых легковых автомобилей в 2022 году снизятся на 66,95% по сравнению с прошлым годом и составят 454,1 тыс. ед. По оптимистичному сценарию сокращение продаж составит 65,69%, по пессимистичному —73,92%», — отметили в агентстве.

Сценарии выстраивались в зависимости от того, как долго продлятся санкции и будут ли они ужесточаться.

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Так, базовый сценарий предполагает, что на фоне сохраняющихся до конца года санкций АвтоВАЗ продолжит производство простых комплектаций автомобилей и начнет производство Renault Duster под брендом LADA в небольших объемах — до 800 автомобилей в месяц, а южнокорейские и китайские бренды во втором полугодии смогут наладить логистические цепочки для поставок автомобилей и комплектующих в РФ, сохранив объемы продаж на уровне или чуть ниже апрельских показателей.

По оптимистичному сценарию прогноза, антироссийские санкции сохранятся до конца года, но будут постепенно смягчаться. Тогда АвтоВАЗ сможет нарастить производство автомобилей и начнет выпуск Renault Duster в объемах свыше 800 автомобилей в месяц. Южнокорейские и китайские бренды, в свою очередь, смогут немного нарастить объемы продаж и производства в России, хотя и не смогут выйти на показатели января-февраля.

При худшем сценарии, в случае ужесточения санкций, АвтовВАЗ вынужден будет сократить производство автомобилей, даже простых комплектаций, из-за недостатка комплектующих, а выпуск Renault Duster под брендом LADA в текущем году так и не начнется. Объемы продаж южнокорейских и китайских брендов существенно сократятся. Легковые же автомобили, поставки которых на территорию РФ запрещены, будут завозиться в страну по параллельному импорту и в незначительных объемах.

Ранее, в начале мая, Минпромторг России опубликовал перечень автомобилей и запчастей, доступных для параллельного импорта без разрешения правообладателя. В списке фигурируют 73 иностранных бренда: Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Mitsubishi, Hummer, Tesla, Mercedes-Benz, Daimler, BMW, Volkswagen, Skoda, Porsche, Audi, Toyota, Honda, Volvo, Rolls-Royce, Bugatti и др.

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